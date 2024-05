Aleix Espargaró anuncia su retiro de MotoGP al final de la temporada 2024

El español de 34 años hizo el anuncio el jueves por la tarde antes de su Gran Premio de casa, el de Cataluña, en Barcelona, donde el año pasado ganó tanto la carrera del sábado como la del domingo.

El actual contrato de Espargaró con Aprilia expira a finales de este año y ya había admitido en la firma de este acuerdo hace dos años que esperaba que fuera el último.

A pesar de que en el GP de las Américas dijo a los medios de comunicación que aún no había decidido qué quería hacer en 2025, ha decidido poner fin a su carrera deportiva.

"Estoy feliz de anunciar mi retirada como piloto a tiempo completo. Han sido 20 años maravillosos en este paddock y estoy muy contento y orgulloso de lo que hemos conseguido juntos con Aprilia", dijo Espargaró.

"Hemos hecho historia y eso nunca se olvidará. Me he divertido mucho y hemos creado un grupo humano increíble. Nos espera un fin de semana muy bonito, en una pista que me gusta y donde soy rápido, y aún quedan muchas carreras hasta Valencia para ser competitivos."

Espargaró debutó en MotoGP en 2009 como piloto sustituto del Pramac Ducati en el GP de Indianápolis, puntuando en su carrera inaugural en 13ª posición.

Hizo cuatro apariciones en total ese año, todas ellas sumando puntos, antes de firmar a tiempo completo con Pramac para 2010.

Logrando un mejor octavo puesto en una temporada marcada por las lesiones, Espargaró regresó a la categoría intermedia en 2011, donde terminó 12º en la clasificación general de Moto2 habiendo conseguido su primer podio en un gran premio en Barcelona.

Aleix Espargaró, Aspar Team ART Foto de: Aspar Team

Regresó a MotoGP en 2012 con la escuadra Aspar a bordo de una máquina CRT con motor Aprilia, puntuando en todas las rondas excepto en dos para terminar la campaña como mejor piloto CRT.

Hizo lo mismo en 2013 antes de pasar a la escuadra Forward Racing con una Yamaha de la categoría Open, con la que marcó una afortunada primera pole en Assen y luego batió a Cal Crutchlow de Ducati en una carrera hasta la línea de meta en Aragón para terminar segundo.

Espargaró firmó un contrato de fábrica para 2015 para unirse al incipiente proyecto de Suzuki junto a su actual compañero de equipo en Aprilia, Maverick Viñales.

Instrumental en el desarrollo de la GSX-RR que eventualmente ganaría el campeonato con Joan Mir en 2020, Espargaró fue un constante aspirante al Top 8 en la moto, pero nunca escaló las mismas alturas ganadoras de carreras que Vinales.

Siguió un traslado al proyecto de fábrica de Aprilia en 2017, con Espargaró extrayendo el máximo provecho de una moto que pocos consideraban digna de MotoGP a lo largo de sus tres primeras temporadas.

Después de un 2019 particularmente difícil, Espargaró consideró retirarse, pero optó por continuar con Aprilia en 2020.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini Foto de: Dorna

En 2021 hizo historia en el GP de Gran Bretaña al conseguir el primer podio de Aprilia en MotoGP con un tercero en Silverstone, al que siguió en 2022 su primera victoria y la del equipo en Argentina.

Espargaró luchó por el campeonato en 2022 hasta los últimos compases, y aunque no pudo luchar por el título en una temporada irregular para Aprilia en 2023, ganó dos grandes premios.

Durante su etapa en los grandes premios, Espargaró también ha sido a menudo una voz franca sobre la seguridad en el campeonato y ha presionado para que se realicen los cambios necesarios.