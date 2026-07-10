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Crónica de prácticas
MotoGP GP de Alemania

MotoGP Alemania 2026: Marc Márquez lidera la práctica, Martín en el top 8

Marc Márquez ha marcado el mejor tiempo en los entrenamientos del Gran Premio de Alemania, por delante de Raúl Fernández y Fabio Di Giannantonio. Pecco Bagnaia no ha conseguido situarse entre los diez primeros.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Alerón trasero de la moto VR46

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Moto del Aprilia Racing Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Joan Mir, Honda HRC

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Alerón trasero de la moto de competición de Aprilia

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Jack Miller, Pramac Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Luca Marini, Honda HRC

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Luca Marini, Honda HRC

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
46

El sol brilló con fuerza en el Sachsenring durante la segunda sesión de entrenamientos del fin de semana, equivalente a la preclasificación, ya que determinaría a los diez mejores pilotos que avanzarían a la Q2. La temperatura ambiente era de 24 °C y la temperatura de la pista se midió en 43 °C.

Pedro Acosta, ya equipado con un neumático trasero blando, tomó rápidamente la delantera, antes de ser superado por Marco Bezzecchi, que rodaba con un neumático medio. Numerosos pilotos se colocaron entre ellos, comenzando por el favorito local, Marc Márquez, quien se hizo con la segunda posición, a 0.081 segundos del líder, también con neumático medio.

Bezzecchi mejoró su tiempo en 0.041 segundos. El piloto de Aprilia completó su primer stint por delante de los hermanos Márquez, con Marc en segunda posición y Álex en tercera. Raúl Fernández, quien lideró la sesión matutina, fue cuarto por delante de Acosta, Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia y Jorge Martín.

Al regresar a la pista, los pilotos utilizaron principalmente el neumático medio para evaluar su durabilidad de cara a la carrera. Este entorno menos favorable para las mejoras permitió a Bezzecchi mantener el liderato.

Pedro Acosta, por su parte, tuvo que abandonar una vuelta rápida debido a que Franco Morbidelli, reincidente en infracciones, le bloqueó el paso. La dirección de carrera anunció una investigación sobre el incidente, pero dado que la sesión aún no había entrado en sus últimos 20 minutos —el periodo crucial en el que los pilotos buscan terminar entre los diez primeros—, se espera que el piloto del VR46 no reciba ninguna sanción.

 

A mitad de la sesión, Bezzecchi cambió a neumáticos blandos y mejoró su tiempo de referencia en 0.070 segundos. Pasaron otros diez minutos antes de que otros pilotos lucharan por el liderato con neumáticos blandos. Di Giannatonio aprovechó la oportunidad para tomar la delantera, con una ventaja de 0.431 segundos sobre Bezzecchi.

En los últimos quince minutos de la sesión, Marc Márquez se puso en cabeza, marcando el primer tiempo por debajo de 1'20 del fin de semana. Jack Miller sorprendió a todos igualando el tiempo del piloto de Ducati a la milésima de segundo.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Di Giannantonio respondió recuperando el primer puesto, con una ventaja de 0.167 segundos sobre Márquez y Miller. El italiano utilizaba un neumático delantero blando, mientras que la mayoría de los demás pilotos salían a pista con el duro.

Al entrar en los últimos cinco minutos decisivos, Martín estaba a una modesta décima de segundo, y Bagnaia se encontraba fuera del top 10, en la 12.ª posición. Ambos pilotos necesitaban mejorar sus tiempos para tener alguna esperanza de clasificar directamente para la Q2.

Bagnaia subió a la octava posición, lo que dejó a Martín fuera de los puestos de clasificación... pero el líder del campeonato los recuperó rápidamente. Las mejoras posteriores hicieron que Bagnaia cayera al 12.º puesto. Ai Ogura, que también había salido del top 10, volvió a entrar.

Marc Márquez fue casi tres décimas de segundo más rápido que el resto de los pilotos, habiendo optado también por un neumático delantero blando. El delantero.

Mientras Joan Mir salía de una zona de grava que había cruzado a gran velocidad, Enea Bastianini se cayó en la curva 8, poniendo fin a su sesión y provocando la aparición de la bandera amarilla. Aunque la bandera amarilla fue retirada, Bagnaia no pudo aspirar a un puesto entre los diez primeros.

Marc Márquez mantuvo su primera posición, por delante de Fernández, Di Giannantonio y su hermano, Álex Márquez. Miller marcó un excelente quinto mejor tiempo con su Yamaha, por delante de Ogura y los pilotos oficiales de Aprilia, Bezzecchi y Martín. Acosta y Morbidelli se hicieron con los dos últimos puestos asignados el viernes para la Q2, pero dos más estarán en juego el sábado por la mañana.

Bagnaia será el gran favorito para uno de estos puestos en la Q1, donde se enfrentará a Fabio Quartararo, 15º en esta sesión, y a Joan Mir, 16º.

Práctica libre

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 26

1'19.394

   165.276  
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+0.166

1'19.560

 0.166 164.932  
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 27

+0.280

1'19.674

 0.114 164.696  
4 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 29

+0.317

1'19.711

 0.037 164.619  
5 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 28

+0.447

1'19.841

 0.130 164.351  
6 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 31

+0.512

1'19.906

 0.065 164.217  
7 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 28

+0.602

1'19.996

 0.090 164.033  
8 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 27

+0.617

1'20.011

 0.015 164.002  
9 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 25

+0.632

1'20.026

 0.015 163.971  
10 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 26

+0.638

1'20.032

 0.006 163.959  
11 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 21

+0.651

1'20.045

 0.013 163.932  
12 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 26

+0.674

1'20.068

 0.023 163.885  
13 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 25

+0.738

1'20.132

 0.064 163.754  
14 Italy L. Marini Honda 10 Honda 27

+0.820

1'20.214

 0.082 163.587  
15 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26

+0.824

1'20.218

 0.004 163.579  
16 Spain J. Mir Honda 36 Honda 26

+0.834

1'20.228

 0.010 163.558  
17 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 25

+0.928

1'20.322

 0.094 163.367  
18 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 23

+1.157

1'20.551

 0.229 162.903  
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 20

+1.467

1'20.861

 0.310 162.278  
20 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 25

+1.620

1'21.014

 0.153 161.972  
21 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 25

+1.727

1'21.121

 0.107 161.758  
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