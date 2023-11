Alex Márquez: Me faltó atacar a Bastianini

Tras su fantástica segunda posición en la carrera al sprint, Alex Márquez apuntaba alto en la carrera larga del Gran Premio de Malasia de MotoGP. El piloto de Cervera era consciente de que estaba en posición de pelear por la victoria con el ritmo mostrado en los entrenamientos, pero sus preocupaciones se centraban en dos potenciales rivales: Enea Bastianini y Jorge Martín.

No se equivocaba con el primero. Tanto el #23 como Alex aprovecharon que Pecco Bagnaia y el de Pramac se enzarzaron en su batalla personal por el título de la clase reina para tomar las dos primeras posiciones de la carrera y escaparse. El triunfo acabó cayendo del lado de Bastianini, a pesar de que el de Gresini Racing buscó alcanzarle durante la carrera.

Márquez acabó contento con sus sensaciones este domingo, en el que probablemente haya sido su mejor gran premio en lo que va de temporada 2023, aunque también reconoció que le faltó atacar al transalpino en los primeros compases de la carrera, cuando la temperatura de los neumáticos aún se lo permitía.

"Muy buenas sensaciones. Ya dije que para la victoria [todo] se tendría que cuadrar mucho. Lo he dicho en parrilla, Enea hoy era el peligroso y no he fallado", empezó diciendo el pequeño de los Márquez Alentà. "Pensaba que Jorge Martín hoy tenía algo más que Pecco Bagnaia, y no ha sido así. Sobre todo me ha faltado atacarle al principio, he querido esperar un pelín demasiado. Pensaba que lo tenía controlado, pero cuando vas detrás llega un punto en que el neumático se calienta, mucho más que la presión es la temperatura superficial, y ahí empiezas a sufrir muchísimo".

"Y se me ha ido ese medio segundo, era como una barrera. Cuando se me ha ido a ocho décimas he intentado apretar un poco y bajar a 5, pero volvía [a irme] atrás. Al final, ese era el límite. Lástima no haberlo intentado al principio al menos una vez. Pero estoy muy satisfecho del fin de semana. Se podía ganar, pero tampoco se puede pedir mucho más", siguió.

Márquez destacó el buen hacer de Gresini, pensando ya en la próxima campaña: "Me esperaba el ritmo, es el que hicimos en los Libres 3 y en el Warm Up, era exactamente el mismo que el de Bastianini. Esperaba un poco más lejos en carrera larga a Pecco, pero cuando te juegas un título siempre das algo más. Así que chapeau por él, por Enea, que ha hecho una carrera fantástica. Y nosotros sacando la cabeza entre las oficiales y sacando ritmo en estas últimas 3 carreras para empezar con buen pie el 2024".

Por último, el español destacó lo que ha aprendido rodando con los pilotos que disponen de la GP23: "No hay que bajar la guardia. Hoy celebraremos, pero siempre hay cosas que mejorar. He aprendido mucho yendo detrás de ellos. Quieras o no tienen ese puntito más y conocen un poco más el límite, pero nos estamos acercando y eso es muy positivo", remachó Alex.