MotoGP planea introducir un límite presupuestario al estilo de la F1

Hay quien define el estallido en la popularidad que ha experimentado el Mundial de Fórmula 1 en los últimos cinco años como un caso único en la historia del deporte. Etiquetas al margen, uno de los aspectos que ha convertido el 'Gran Circo' en uno de los campeonatos más apetecibles para los fabricantes es su rentabilidad.

Y eso no se explica sin la introducción del límite presupuestario que, en 2021, puso freno a la escalada en la inversión de las escuderías, que quedó limitada a 145 millones de dólares. Justo antes de ese momento, los equipos con más músculo, como Mercedes, Ferrari o Red Bull, llegaron a destinar cantidades que superaron los 300 millones de euros anuales.

La entrada en escena de aquel tope hizo que, de forma prácticamente automática, las estructuras y, sobre todo, los constructores, pasaran a tener superávit, circunstancia que convirtió el certamen en el escaparate perfecto para nuevos clientes (Audi, Cadillac).

Con esta referencia y la lógica en la mano, los responsables de MotoGP y, entre ellos, Carlos Ezpeleta, uno de sus principales ejecutivos, están decididos a poner en práctica esa misma estrategia, que, según él, aportará beneficios en todos los ámbitos.

Carlos Ezpeleta, director deportivo de MotoGP Foto de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

"Desde la organización queremos ir incuestionablemente hacia el límite presupuestario, y hemos sido muy claros con los fabricantes en ese sentido. Es importante introducir un poco de racionalidad en la manera en que hacemos las cosas", responde Ezpeleta en una extensa entrevista en Autosport/Motorsport.com, en la que no esconde la complejidad que entraña un cambio de paradigma tan ambicioso.

"Será muy difícil llegar hasta allí. Es una meta muy ambiciosa porque los constructores están muy vinculados a sus fábricas, y todas ellas tienen una realidad distinta, provienen de distinta procedencia y están organizadas de manera diferente. Hay que estudiarlo, pero si hay voluntad, hay recorrido", considera.

"Estoy seguro de que lo conseguiremos. Nunca antes tuvimos un límite presupuestario en MotoGP porque nuunca hubo necesidad", reflexiona el español, completamente convencido de que esta vía es de un único sentido y no tiene retorno.

Las realidades de Honda y Aprilia, la compañía que más invierte y la que menos, no tienen nada que ver. Motorsport.com entiende que la marca del ala dorada destina unos 80 millones de euros a sus actividades en MotoGP. Mientras que la de Noale, lo reduce a una cuarta parte (unos 20 millones de euros).

Ese abismo, paradojicamente, les separa actualmente en lo deportivo pero de forma inversa: Aprilia manda en la tabla de puntos, con tres pilotos al frente de la clasificación general y, lógicamente, en cabeza también de la estadística de constructores, a la vez que Honda tiene su primer representante el décimo (Luca Marini), y ocupa el penúltimo lugar en la lista de fabricantes, solo por delante de Yamaha, el segundo que más invierte (unos 60 millones de euros).

A ojos de Ezpeleta, este aspecto es diferencial entre la F1 y MotoGP. "Hay una salvedad que creo que es muy importante: nosotros no tenemos un problema en pista. Estamos viendo ahora que algunos de los fabricantes con presupuestos más bajos están superando al resto", subraya.

Luigi Dall'Igna, máximo responsable de Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A lo largo del último año, Ezpeleta se ha sentado con los constructores y los equipos, para fijar el nuevo entorno comercial que les relacionará con el promotor, durante los próximos cinco años.

Durante la negociación, los fabricantes, liderados por Aprilia y Ducati, amagaron con eliminar una de las dos motos que cada piloto tiene disponible durante los ensayos, bajo el pretexto de la reducción del gasto.

Motorsport.com interpreta que la reunión de la Comisión de Grandes Premios que tuvo lugar en Gran Bretaña el pasado domingo, dio carpetazo al asunto. "Tenemos ante nosotros una oportunidad. Creo que algunos de los fabricantes tienen un margen importante para reducir su presupuesto", concluye el ejecutivo.