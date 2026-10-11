MotoGP aplicará multas económicas a los pilotos que no cumplan con los eventos promocionales

MotoGP Sports Entertainment Group entiende que la presencia de los pilotos en los eventos y actos promocionales del campeonato es vital para la imagen del deporte, y la falta de atención que se ha venido reiterando durante toda la temporada, ha llevado a los responsables del mundial a articular una sanción que, inicialmente, será económica para los que no cumplan con unos mínimos, según ha podido saber Motorsport.com.

Este sábado, los equipos recibieron un mail del campeonato en el que les avisaban de que, a partir de este mismo domingo, se iban a poner en marcha estas sanciones económicas, empezando por una presencia mínima en el denominado 'MotoGP Hero Walk'. Este evento consiste en un encuentro en una zona acotada de los circuitos, entre pilotos y un grupo de fans que pagan por esa actividad, en la se hacen fotos y firman autógrafos.

Esta acción con los aficionados, que se celebra todos los domingos de gran premio después de la 'Riders Parade', la vuelta con el camión descapotable que los pilotos hacen al circuito, se implementó en 2023 y, desde entonces, el campeonato ha notado que los pilotos cada vez acortan más su presencia.

Evento promocional de los pilotos de MotoGP en el pasado GP de Japón Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El evento consta de una duración de 20 minutos, de 11:20 a 11:40 de la mañana, justo antes del inicio de las carreras de Moto3, y desde este mismo domingo, los pilotos que no permanezcan un mínimo de 10 minutos, serán sancionados con 5.000 euros, una multa que irá en aumento en caso de reiteración.

Posibles sanciones deportivas

De momento, la circular enviada a los equipos este sábado se ceñía a los eventos del domingos por la mañana, especialmente el ya citado 'MotoGP Hero Walk', pero se podría extender a otras activaciones. Además, la multa de 5.000 euros se establece como una sanción para la primera falta, pero irá en aumento si se repite, mientras el campeonato ha informado que impondrá sanciones deportivas, aún por especificar, si la reiteración persiste.

Aunque esta decisión llega después de que se desvelara que Marc Márquez envió a un doble a la carrera de karts programada para el domingo por la mañana en Japón, a la que tampoco asistió Fabio Di Giannantonio (en su caso autorizado, por una lesión), MotoGP lleva semanas monitorizando la situación, por lo que no ha sido a consecuencia del vistoso gesto de Márquez que se ha llegado a esta situación.

De momento, este domingo en Indonesia algunos pilotos no han cumplido con los 10 minutos establecidos como mínimo de presencia en el 'MotoGP Hero Walk', instalado en la zona del VIP Village en el Pit Lane de Mandalika, donde los pilotos que sí se han quedado, se han tomando fotos y han firmando gorras y camisetas a los fans bajo un sol de justicia y un calor sofocante con más de 30 grados de temperatura. Los pilotos que no han cumplido se espera que ya sean sancionados.

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