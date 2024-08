Bagnaia: Lo he dado todo para estar delante, victoria importante

Aún quedan nueve carreras para el final de la temporada, pero hoy en Austria Pecco Bagnaia ya ha igualado su récord de victorias. Su victoria en el Red Bull Ring, con la que ayer coronó el triunfo en Sprint, es ya la séptima en 2024. Tantas como las que había logrado en los dos años anteriores, en los que acabó proclamándose campeón del mundo.

Pero la victoria en Spielberg está inevitablemente destinada a convertirse en un hito en la carrera del piloto de Ducati, porque es su 25ª en la categoría reina, lo que le propulsa al top 10 de todos los tiempos, junto a un monstruo sagrado de las dos ruedas como Kevin Schwantz.

Cuando se lo señalaron, de hecho, Pecco no ocultó su emoción en los micrófonos de Sky Sport MotoGP: "Es algo en lo que no me fijo mucho, pero hay poco que añadir, es una emoción increíble: creces con ídolos, leyendas, más que nada oyes hablar de ellos, y saber que has llegado a estos números es algo de locos".

Números impresionantes que, sin embargo, aún no le han permitido despegarse al frente de la clasificación del campeonato, en la que debe intentar batir a un rival tenaz como Jorge Martín, que le sigue a sólo cinco puntos. Incluso en Austria, fue el obstáculo más difícil de superar, aunque, la clave estuvo en encontrar el adelantamiento inmediatamente en la segunda vuelta. Entonces Bagnaia dio la sensación de tener siempre la situación bajo control. Algo que también confirmó durante las entrevistas.

"La estrategia era tomar la delantera lo antes posible. Aquí siempre tenemos problemas con la presión delantera y la temperatura de los neumáticos. Ayer, cuando hacía más calor, estaba a 114 grados, lo que es increíble para la parte delantera. Hoy quizás un poco menos, pero cuando estás detrás de alguien la temperatura sube demasiado. Así que era importante mantenerse delante. Sabía que tenía ritmo para ganar y lo di todo para mantenerme delante", dijo Pecco.

"Intentaba llevar un ritmo que quizá fuera un poco más rápido que el de Martin, pero él venía detrás de mí, así que sabía que no tendría con quién meterse al final de la carrera. Cuando vi que empezaba a subir sus tiempos, intenté mantenerlos durante otras 3-4 vueltas para abrir la brecha hasta los dos segundos", dijo Pecco.

"A partir de ahí todo fue más fácil, aunque en las últimas vueltas ya no teníamos goma, sobre todo al hacer el pick-up la moto empezó a empujar de frente, así que nunca sabes lo que puede pasar en esas situaciones. Pero estoy muy contento, porque hemos hecho un gran trabajo. Ganar las dos carreras aquí es muy importante y fantástico", añadió.

Francesco Bagnaia, Equipo Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Cuando se le preguntó por qué le importa tanto ganar en Austria, donde durante los tres últimos años consecutivos siempre ha salido victorioso, Sprint incluido, continuó: "En cuanto a las cosas que hay que hacer, éste es uno de los circuitos más difíciles, pero que se adapta a nuestras características. Los neumáticos se desgastan mucho y hay que trabajar mucho con la moto, tanto en la frenada como en la reducción de marchas. Luego hay que cambiar el mapa varias veces, así que es uno de los circuitos más difíciles técnicamente y poder mantener un ritmo así es muy bonito, así que me dio muy buenas sensaciones.

Uno de los puntos en los que visualmente pudo marcar la diferencia fue la salida de la curva 10, la que da acceso a la recta de salida, que probablemente le dio el empujón adecuado para encontrar el adelantamiento decisivo sobre Martin en la segunda vuelta.

"Utilizo la compresión de salida para girar la moto y es algo que hago bastante bien, pero quizás también porque mi puesta a punto me lo permite. Puedo ser bastante recto a la hora de acelerar, así que puedo generar menos trompo y la tracción es muy buena. Es algo que he podido hacer desde los tiempos de Moto2 y este año es incluso mejor. Siempre hay que aprovechar las compresiones cuando están ahí (risas)".

Por último, relató un curioso episodio relacionado con una arrancada que no quería salir: "A pesar de todo, hice la vuelta más rápida en esa vuelta allí. Probablemente salí más fuerte porque no vi bien el punto de frenada. Básicamente, un bicho se me puso delante de los ojos justo al frenar y fue un momento de pánico. Tiré de la arrancada, pero no salió enseguida. Digamos que llevo un par de carreras tropezándome con esto.