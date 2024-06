Bagnaia: el error de la semana pasada me ha servido de lección para Italia

Un día perfecto. Es difícil dar una definición diferente a lo que vivió Pecco Bagnaia en Mugello. El piloto de Ducati logró su tercera victoria consecutiva en el Gran Premio de Italia (la quinta en el circuito toscano si contamos también las carreras Sprint), disfrutando del público que acudió a apoyarle a él y a la fábrica de Borgo Panigale.

Todo ello con una decoración que rendía homenaje al azul de Italia y tras recibir un vídeo de Gene Simmons, carismático líder de Kiss, a quien había dedicado el casco especial para este fin de semana. El grito era "Quiero rock n' roll toda la noche y fiesta todos los días" y Pecco lo siguió al pie de la letra.

"Ha sido un buen fin de semana en general, no sólo por los resultados, sino también por el entorno, que era fantástico. Ganar aquí es un valor añadido y correr con esta decoración fue especialmente bueno para mí, también me trajo buena suerte. Cada vez que se consiguen resultados así, da mucha satisfacción", declaró Bagnaia tras la rueda de prensa, empezando por el lado emotivo de este domingo tan especial.

Pasando a aspectos más técnicos, destacó lo crucial que había sido poder tomar la delantera inmediatamente, subiendo del quinto al primer puesto en el espacio de dos curvas, pero también su satisfacción por haber sido capaz de ejecutar lo mejor posible la estrategia que había planeado.

"Sabíamos lo importante que era la salida y me he concentrado en intentar hacerla lo mejor posible. Sin duda era crucial mantenerme por el exterior en San Donato y tener ventaja en la curva 2 para intentar lanzarme y adelantar a Jorge (Martín). A partir de ese momento sabíamos que podíamos tener la carrera en nuestras manos, pero hasta que no lo haces son palabras, así que era fundamental", dijo, relatando la maniobra que anuló efectivamente la discutida penalización de tres posiciones en parrilla que se le había impuesto tras supuestamente obstaculizar a Alex Márquez el viernes.

También se permitió una divertida digresión: "Quería batir el récord de Qatar, donde fui primero en 32 segundos, aquí creo que fui un poco más rápido desde la quinta plaza (risas)", recordando que también había logrado la misma hazaña en Lusail, pero en aquel caso en cuatro curvas.

Francesco Bagnaia, Equipo Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A la pregunta de si algo así se debe hacer más con la sagre o de forma racional, añadió: "La sangre nunca da resultado, siempre hay que ingeniárselas para hacer lo correcto en el momento adecuado. Eso pensaba yo, pero hacerlo nunca es fácil. Es cierto que intentas estrategias, pero nunca es fácil hacerlas. Era crucial estar atento, porque cuando vi que Jorge era un poco conservador al salir de la curva 1, supe que había una oportunidad para meterme. Era muy importante y, sinceramente, me hace mucha ilusión".

Una vez en cabeza, la diferencia con Martín fue oscilando, abriéndose y cerrándose un poco. A tres vueltas del final, el piloto madrileño estaba sólo tres décimas por debajo, pero la reacción de Pecco fue vehemente y le valió la victoria. El piloto piamontés reveló que, sin embargo, había una motivación para esta desigual diferencia.

"Hoy ha sido un día muy extraño, porque no he podido ser constante con los tiempos, pero tenía que hacerlo, porque cuando lo intentaba la parte delantera se cerraba mucho. La única estrategia que seguí fue hacer una vuelta rápida y una vuelta de enfriamiento. Era la única manera de mantener esa diferencia: no era una estrategia ideal, pero dio sus frutos, porque en la segunda vuelta pude darle ese pequeño extra que conseguí en la siguiente.

Tras el estrepitoso error de la semana pasada, cuando se estrelló en la última vuelta del Sprint cuando iba firmemente en cabeza, la reacción fue la de un verdadero campeón, porque ya van tres victorias consecutivas si contamos también la carrera corta de ayer.

"Los errores siempre me sirven de lección. Aquella caída me sirvió para entender que con nuestra moto no te puedes permitir hacer nada, ni siquiera ligeramente diferente. Hay que ser muy preciso y en aquella vuelta, cuando me caí en Barcelona, estaba un poco más alineado con las ruedas, la trasera empujó a la delantera y me caí. Tienes que intentar ser lo más limpio posible y no es fácil, pero las caídas siempre te ayudan a crecer".

Francesco Bagnaia, Equipo Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Los resultados en Mugello le han permitido reducir bastante la diferencia con Martin, ahora tercero, ya que ahora sólo hablamos de 18 cuerpos. Para hablar del campeonato, sin embargo, aún es pronto: "Vamos a ver, porque el campeonato es muy largo, pero vamos a pistas muy buenas para nosotros, pero también para los demás. Lo importante es ser constante".

Después de que Casey Stoner lograra la 27ª victoria para Ducati, Bagnaia la 63ª, Marco Bezzecchi la 72ª y Martin la 89ª, en Mugello había una gran expectación por Marc Márquez, porque la carrera de hoy podría haber supuesto el 93º éxito para el fabricante de Bolonia, pero esta cábala se ha roto: "Menos mal, también porque después de Márquez no hay números mayores, así que había que pararlo".

Siguiendo con las estadísticas, ahora está a una sola victoria del piloto más laureado de Ducati, Casey Stoner: "Estoy cerca, pero Casey lo ha hecho en menos temporadas, así que podría superarle, pero no en el mismo número de años".

Por último, dedicó una caricia a los muchos aficionados que le hicieron vivir un fin de semana especial: "Ya el año pasado, pero este año lo he vivido aún mejor, porque estaba realmente lleno. Sinceramente, cuando ves a tanta gente es mágico. Incluso esta mañana, durante el desfile, hemos pasado por el Casanova-Savelli y ya estaba lleno a las 10.30 de la mañana. Mugello siempre es mágico".