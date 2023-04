Cargar reproductor de audio

Pecco Bagnaia tuvo una caída en la parte final de la carrera del domingo en Argentina, cuando iba segundo destacado consolidando el liderato en la general del campeonato, fue una verdadera sorpresa y un error absolutamente inesperado que aún a día de hoy, dos semanas después, el piloto de Ducati no ha terminado de procesar.

"Lo único que he entendido es que en mojado todo resbala más que en seco, he intentado desentrañar con el equipo por qué me caí y no hay ninguna razón, no hay explicación", dijo Pecco Bagnaia este jueves en la previa del Gran Premio de las Américas, que se celebra en Austin.

"Ahora, Termas queda atrás y hay que centrarse en lo que tenemos por delante. Esta bien no tomar riesgos, pero estaba segundo y era la primera vez que era tan competitivo en mojado, solo pensaba en abrir la ventaja con Alex Márquez (que iba tercero) sin tomar riesgos, pero por lo que sea me fui al suelo. Ahora pasamos pantalla, Austin es uno de los circuitos más exigentes del calendario pero este año creo que nos vamos a sentir más preparados", añadió.

En el pasado no ha sido una pista propicia ni para Ducati ni para el propio Bagnaia.

"En los dos primeros sectores vamos a ser más competitivos que el año pasado, el motor es más ágil y ayuda a trazar mejor esta primera parte del circuito, más revirada. El año pasado tuve dificultades para seguir a los demás pilotos, pero creo que la moto nueva nos va a ayudar en ese sentido".

Lo que sí tiene claro Pecco es que pese a la caída y la perdida de muchos puntos, no se va a poner ahora en modo conservador. "Voy a empujar al cieno por cien", aseguró.

Lo cierto es que la caída en Termas bajó del liderato a Pecco para aupar a Marco Bezzecchi, que ahora mismo lidera la general y se ha convertido en un rival temible.

"En mi caso todos sabemos y conocemos el talento y velocidad de Marco, quizá es un poco pronto para ponernos de candidatos al título, ni él, ni yo, faltan muchas carreras, 38 por delante, hay mucho tiempo y sin duda Bezzecchi va a ser muy competitivo, aunque si tengo que escoger a un rival prefiero que sea de la Academy que de fuera", valoró.

El hecho de que los pilotos de la Academy de Valentino Rossi sigan subiendo el nivel constantemente, hace que se puedan ver más luchas entre ellos.

"La pelea más limpia que podemos tener es la que libramos aquí, en casa es todo más 'sucio', peleamos mucho más, es fantástico que sea así y ver a los pilotos de la Academy en MotoGP, ganando sus primeras carreras y podios, es un gran momento para todos los pilotos de la Academy, estamos creciendo mucho y hemos dado un gran paso adelante. Somos inteligentes y sabemos que si trabajamos juntos podemos estar delante en MotoGP, todo queda entre nosotros, no debemos ser tontos y tener peleas limpias".

En su objetivo de sumar puntos y recuperar terreno, Pecco no tendrá este fin de semana a dos rivales de nivel, Marc Márquez, ganador siete veces en Austin, y a su compañero Enea Bastianini, que logró el triunfo el año pasado.

"Sinceramente, Marc era uno de los hombres a batir aquí este año, y Enea también, pero es difícil saberlo, el nivel de la Honda no es el mismo que tenían hace unos años y todos hemos avanzado mucho. Seguro que Marc hubiera estado aquí para luchar, por su forma de interpretar este circuito, igual que Enea, van una décimas más rápido en la parte final de la carrera. Tenemos dos contendientes menos pero el nivel de los que estamos aquí es muy alto", advirtió.

Por último, le preguntaron a Pecco por el nuevo formado de fin de semana, superados ya los dos primeros del curso.

"Me gusta el nuevo formato, el sábado es el día más difícil del fin de semana, está todo muy compactado, es todo muy apretado, tienes que hacer muchas cosas, pero hay que acostumbrarse. Personalmente, me gusta mucho", zanjó.

