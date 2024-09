Bagnaia: "24 puntos no son muchos, pero es el momento de ser agresivos"

Cuando un domingo te sale mal como le pasó a Pecco Bagnaia en Misano, lo mejor es pasar página inmediatamente. Por eso, para el piloto de Ducati es perfecto que cuatro días después ya sea hora de pensar en el Gran Premio de Indonesia, la primera de las cinco citas fuera de Europa que dan el pistoletazo de salida al sprint final que otorgará el título de MotoGP 2024, al que llega con 24 puntos de ventaja sobre Jorge Martín.

De momento, el vigente campeón del mundo sigue sin tener respuestas sobre qué falló en el Gran Premio de Emilia Romaña, aunque en su opinión las pistas apuntan al neumático trasero. Sin embargo, tras repasar la carrera del domingo, Pecco ya ha empezado a pensar en el fin de semana de Mandalika, que el año pasado fue un cruce crucial para su segundo título consecutivo en la categoría reina, ya que se llevó la victoria aprovechando la propia caída de "Martinator", que se produjo cuando el español tenía más de tres segundos de ventaja.

"En cuanto a lo que ha pasado en cuanto a ritmo, es algo difícil de comentar. Al principio de la carrera me resultó muy difícil empujar, porque no tenía buenas sensaciones con el neumático trasero. Intentamos hablar con Michelin, para intentar como siempre trabajar mejor juntos", dijo Bagnaia en la rueda de prensa que abrió el fin de semana.

"Luego vino la caída y no es la primera vez que ocurre. Fue un error mío, por supuesto, pero en cuanto no aprietas tanto en la frenada y la moto está alineada, tiendes a perder la parte delantera. Es algo que hemos visto antes esta temporada, pero la verdad es que fue un domingo extraño, porque me sentí muy bien todo el fin de semana y luego en la carrera no pude repetir el mismo ritmo que tuve en los entrenamientos.

"Pero ahora ya estamos centrados en este fin de semana, que el año pasado sólo se me dio bien el domingo. Ahora vamos a ver si podemos repetir lo que hicimos el domingo para ser competitivos el resto del fin de semana", continuó.

El fin de semana de 2023 fue problemático al principio, con la exclusión de la Q2 y sólo un octavo puesto en el Sprint. En la carrera larga cambió literalmente de ritmo, pero esta vez espera que la música sea diferente: "Es una pista que me gusta. Es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en términos de agarre, porque aquí tendremos un poco menos de agarre. Tendremos que intentar adaptarnos lo mejor posible, pero me gusta la pista y creo que podemos ser muy rápidos."

Francesco Bagnaia, Equipo Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quedan seis carreras en apenas ocho semanas. Hay tiempo para recuperarse, pero a estas alturas la consigna parece ser el ataque para el piloto piamontés: "Mi enfoque será el mismo de siempre: empujaré, intentando ser competitivo y ganar carreras. Ahora estoy a 24 puntos, que no es mucho, pero tampoco es poco, así que tengo que ser agresivo en esta parte de la temporada. Quizá después de estas dos carreras cambie de estrategia, pero ahora mismo tengo que apretar al máximo.

Mirando al futuro, a partir del año que viene los motores también deberían estar congelados para la temporada 2026. Algo que, sin embargo, no debería ser especialmente problemático para Ducati: "No estoy demasiado preocupado, porque definitivamente el motor no es nuestro problema. Para el año que viene creo que daremos otro pequeño paso de crecimiento, que nos permitirá mejorar algunas cosas que todavía no funcionan a la perfección, así que será bueno poder hacer una pequeña evolución antes de que se congele el motor. Pero no creo que sea un problema para nosotros".

La noticia del día, por otro lado, es la publicación del calendario de la próxima temporada, que incluye 22 Grandes Premios, pero más repartidos a lo largo del año y sin la presencia de tripletes: "Creo que es mejor que el de esta temporada. El calendario me parece estupendo, aunque siempre me ha gustado hacer el triplete con Japón, Australia y Malasia. Pero al final incluso hacer dos tripletes no está mal. También podría ser interesante visitar algunos circuitos nuevos, así que espero que vayamos allí. Pero también está bien volver a Brno".

Hablando de viajes, al ducatista se le preguntó cómo se recupera de uno largo como el que le llevó de Misano a la isla de Lombok en el espacio de unos pocos días: "Me gusta llegar lo antes posible para acostumbrarme al jet lag. A nivel físico no pesa tanto, pero a nivel mental te sientes muy cansado después de un vuelo tan largo, aunque tengamos la suerte de volar en clase business. Una vez que llegas siempre descansas un poco, pero también tienes que entrenar, así que siempre es mejor llegar lo antes posible para acostumbrarse'.

Por último, se refirió a la calurosa acogida que los aficionados indonesios brindaron a los protagonistas de MotoGP, a pesar de que él no pudo asistir al desfile de ayer: "Me hubiera gustado mucho estar con ellos para ver a todos estos fans, pero estaba atrapado en Yakarta. Pero aquí la gente te mira como si fueras un héroe y te sientes como una superestrella. Es una sensación fantástica. La pasión que tienen por nuestro deporte es algo increíble: si miro mis seguidores en Instagram, el mayor porcentaje procede de Indonesia y es increíble ver tanta pasión", concluyó.