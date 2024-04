Bagnaia ante la difícil situación de Ducati: "Encontraremos la solución"

Hace dos años, cuando logró su primer título mundial de MotoGP, Pecco Bagnaia comenzó la temporada sufriendo mucho con la GP22, y llegó a ceder hasta 90 puntos con respecto al líder, entonces Fabio Quartararo. Poco a poco, trabajando, Ducati enderezó la situación y el italiano pudo remontar y acabar siendo campeón.

Dos años después parece que la GP24 vuelve a ser una moto problemática.

"Desde la salida he estado luchando con los rivales, y hasta la vuelta seis me he encontrado super bien", explicó Bagnaia al final de la carrera.

"Realmente pensaba que si todo seguía igual me sentía para luchar por la victoria", añadía.

"Pero desde ese momento (vuelta 6 de 20) empecé a tener problemas con el feeling con la moto, se cerraba mucho en las curvas a derechas y tenia mucho rebote en las de izquierda", razonó.

"A partir de ahí hemos tenido que correr a la defensiva y ha sido bastante difícil".

Los motivos son falta de confianza con una moto que, desde principio de temporada, no acaba de funcionar como le gustaría al piamontés.

"Es algo que sabemos y que tenemos tiempo para empezar a encontrar una solución. Es un poco lo que me paso en 2022 a principio de temporada, pero cuando llegue el momento de atacar, atacaré", trató de mostrarse confiado y otorgando crédito a Ducati.

Los problemas en la GP24 no se ciñen exclusivamente al garaje de Bagnaia, ya que aunque no lo hayan expresado con claridad, tanto Enea Bastianini como Jorge Martín han hecho evidente que tienen algunos problemas.

"Para mi Jorge no iba muy fino hoy en la carrera, seguramente ha tenido algún problema, pero Enea sí que ha corrido muy bien hoy, muy rápido, seguramente sin los problemas de las primeras vueltas hubiera podido ganar la carrera", valoraba.

Sin embargo, eso no le deja satisfecho y sabe que hay trabajo por delante.

"Pero es algo que tenemos que entender, porque en todo el fin de semana Martín ha sido super rápido y hoy algo no le ha permitido luchar por la victoria. Por el contratio, Enea ha tenido muchos problemas durante el el fin de semana, hasta el warm up de este domingo, y en cambio en la carrera ha sido super rápido, tenemos que entender que es lo que pasa".

Lo extraño es que en el test de Malasia y Qatar todo fue fabuloso. Después, en la carrera de Qatar, tuvimos muchos problemas y me cabreé mucho, a pesar de que gané la carrera. Lo único que me preocupa es la rapidez con la que volveremos".

Aunque admite que deben averiguar lo que está sucediendo, no quiere perder la calma y prefiere verlo desde el lado positivo, incluso de desafío.

"No es un tema que tengamos controlado, porque si lo tuviéramos controlado estaríamos delante y no lo estamos, pero es algo que tenemos tiempo de mejorar. No sirve de nada ponerse nerviosos, se perfectamente que tengo un equipo fantástico, lo encontraremos y resolveremos el problema. Volveremos y les ganaremos a todos", soltó.

El bicampeón del mundo tuvo, también, palabra de elogio hacia el joven debutante Pedro Acosta.

"Acosta me ha impresionado más de lo que yo pensaba. No tiene miedo, y pelear así sin experiencia, solo me merece una felicitación", zanjó.