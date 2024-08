Bagnaia explica su caída en la carrera sprint en Silverstone: no estoy preocupado

Pecco Bagnaia volvió a sufrir otro cero en una jornada de sábado. El líder del Mundial empezó el día rozando la pole, en una clasificación en la que no pudo hacer su último intento debido a un problema con una pegatina. Sin embargo, se veía como uno de los candidatos a la victoria en la carrera al sprint, pero lo cierto es que poco duró la aventura cuando iba a luchar por ella.

Aunque trató de ponerse primero en la primera curva, el italiano se vio superado por Jorge Martín, Enea Bastianini y Aleix Espargaró. Durante la mitad inicial de la prueba, se quedó a algunas décimas. Y tras marcar la vuelta rápida, cuando se estaba acercando al terceto de cabeza para empezar a atacar, se fue al suelo en la curva 4, lo que le dejó de vacío una vez más.

Eso sí, Bagnaia retiene aún el liderato del Mundial por un punto sobre su rival de Pramac Racing, y tampoco se pone nervioso por lo ocurrido este sábado, ya que sabe por qué se cayó, e incluso por qué perdió posiciones en los compases iniciales, al fallarle el 'device' de altura que tanta importancia ha ganado en la categoría reina en los últimos tiempos.

"Salí bien, pero luego perdí posiciones porque no me subió el dispositivo de altura trasera", empezó diciendo Pecco."No funcionó bien, de modo que hay que revisarlo. En este circuito no llegas tan rápido a la primera curva, de modo que no frenas tan rápido".

"No me encontré demasiado bien con la goma trasera, sobre todo en las curvas de derechas. Al entrar en la 4, entré algo más cerrado, y perdí la goma delantera. Lo bueno es que sé perfectamente qué pasó y eso me deja tranquilo", confesó el de Ducati, confirmando que el blando trasero tampoco influyó a mejorar sus sensaciones.

En cuanto a la goma delantera, Bagnaia optó por montar el medio debido a la subida de temperatura, y cree que en carrera larga la película no será muy distinta: "Mañana creo que hará algo más frío, de modo que tampoco creo que podamos montar el duro. Si Aleix Espargaró no hubiera montado el duro, hubiera ganado".

De hecho, Bagnaia no se fía de las RS-GP, pero también apunta a su rival por el título como alguien muy capaz de impedirle ganar mañana:"Sabemos perfectamente que Aprilia es muy rápido, pero Jorge también está muy fuerte", remachó.