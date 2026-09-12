Bagnaia no encuentra soluciones a sus problemas, ¿es posible que ni siquiera haya una explicación?

"Me siento humillado". No cuesta creer que Pecco Bagnaia se haya sentido así hoy, al término de una carrera Sprint discreta, en la que solo ha conseguido el 13.º puesto y con una diferencia de casi 18 segundos respecto a la Ducati gemela de Marc Márquez, quien, a base de victorias, se acerca cada vez más a la cima del Mundial de MotoGP.

Un resultado que casi parecería una anomalía para un tres veces campeón del mundo, sobre todo en un circuito que podría recorrer casi con los ojos cerrados, ya que se encuentra a pocos kilómetros de su casa. Sin embargo, esta es ya la cruda realidad para el piloto piamontés y lo dramático es que, exactamente igual que hace un año, parece que cuanto más avanza la temporada, más se agrava la situación en lugar de mejorar.

"Está muy claro lo que no hago en comparación con los demás, aunque sea imposible entender por qué. Soy el que menos desacelera de todas las Ducati, pero también soy el que más fuerza aplica al freno. A pesar de ello, no consigo detenerla. También soy el que tiende a usar mejor el acelerador para gestionar la aceleración, pero también soy el que menos acelera. Ni siquiera el equipo consigue identificar el motivo", había dicho Pecco Bagnaia tras cerrar el viernes en el puesto 19.

Unas palabras que parecen casi una paradoja en un mundo dominado por la electrónica y la tecnología, en el que parece realmente imposible que, tras meses de dificultades, una superpotencia como Ducati o un piloto de la talla de Pecco no hayan logrado encontrar, si no una solución, al menos una explicación a esta situación.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tras ocho años, su aventura en Ducati llega ya a su fin. Y alguien podría incluso pensar que Pecco ha tirado la toalla. Pero, ¿un piloto que se hubiera rendido y ya estuviera pensando en el año que viene tendría la reacción que hemos visto hoy en la Q1? Una vez que se dio cuenta de que no pasaría el corte, al no haber conseguido prácticamente ni una sola vuelta limpia en la segunda tanda, le dio de hecho un puñetazo bastante fuerte al depósito.

"Por desgracia, el resultado no cambia, pero si tengo que gritar, lo hago sobre la moto y no en el box. La frustración surge porque me importa lo que hago. Sé que soy un piloto capaz de estar delante todos los domingos, pero en cambio me encuentro luchando por un 15.º puesto, así que la frustración puede salir a la luz", explicó de hecho cuando se presentó a las entrevistas de rigor.

Sin embargo, si él y la Ducati siguen realmente remando en la misma dirección, ¿cómo es posible que, desde hace tres carreras, no hayan conseguido dar ni un solo paso en la dirección correcta? La respuesta probablemente esté precisamente en lo que dice Pecco, porque no se puede resolver un problema si no se ha entendido cuál es.

A día de hoy, parece que se necesita un auténtico milagro para intentar cerrar, al menos de forma digna, una relación que le ha convertido en el piloto de Ducati con más salidas en MotoGP y, hasta la fecha, el único que ha regalado dos títulos mundiales a la Rossa. Pero si Pecco no consigue levantar cabeza, surge otra pregunta importante: ¿qué Bagnaia se encontrará en 2027 con una Aprilia que ha apostado tan fuerte por él como para ofrecerle un contrato de cuatro años?