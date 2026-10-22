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Bagnaia: "Phillip Island es una pista de verdad, pero ahora se va en una dirección diferente"
El piloto de Ducati se suma a la lista de colegas apenados por la despedida de uno de los circuitos más icónicos del calendario de MotoGP, que el año que viene dejará paso al urbano de Adelaide. Para el fin de semana, sin embargo, sus expectativas no son especialmente importantes.
Matteo Nugnes
Publicado: 22 oct 2026, 13:42
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Pensar que el que ha comenzado hoy es el último fin de semana en Phillip Island para MotoGP siempre resulta extraño. Y con mayor razón es así para todos los pilotos, que nunca han ocultado su amor por el rapidísimo trazado australiano y les cuesta hacerse a la idea de tener que decirle adiós. También al margen del clima, que es una variable que siempre hace muy complicado correr por estos lares, como subrayó Pecco Bagnaia.
"Es una pena, una gran pena. Una pista icónica, una pista de pura velocidad como esta. Ya no quedan muchas, se va en una dirección seguramente diferente y es una pena porque donde nosotros los pilotos nos divertimos más es en pistas como esta. Es verdad que las condiciones meteorológicas nunca son favorables en esta época del año, salvo algún día", dijo Bagnaia a los periodistas presentes en Phillip Island en la víspera del Gran Premio de Australia.
"Normalmente hasta el jueves, hasta el viernes, siempre son preciosas. Luego el sábado y el domingo pasa algo, porque cada vez cambia claramente. Hoy hay 25 grados, mañana habrá 27. El sábado y el domingo 12, así que el viento gira completamente. Habrá muchísimo viento, muchísima lluvia, así que será un fin de semana divertido", añadió.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Aunque ama Phillip Island, el piloto de Ducati nunca ha ganado allí en ninguna categoría y difícilmente esta podrá ser la ocasión adecuada para hacerlo: "Es una pista donde la moto tiene que darte muchísimo feeling, tienes que sentir lo que pasa, tienes que tener mucha confianza. Así que espero poder tener un poco, pero en mojado digamos que mis problemas se multiplican por dos. Puede ser bastante peor, así que espero que sea en seco".
Hoy también se ha hablado bastante del Gran Premio de Qatar, que sigue fijado para el fin de semana del 8 de noviembre, a pesar de que la situación parece incluso estar empeorando en lo que respecta al conflicto en Oriente Medio: "Creo que el interés común es ir con total seguridad y el objetivo principal de Dorna creo que es ese. Pero digamos que no querría entrar demasiado en los detalles", explicó, cuando se le preguntó si los pilotos habían hablado entre ellos de la situación o tenían intención de hacerlo.
Por último, el piamontés dedicó unas palabras a Kimi Antonelli, que este fin de semana se juega en Austin su primer match point para convertirse en campeón del mundo de Fórmula 1: "Kimi es un chico joven, porque yo siempre considero que tiene la edad de mi hermano, pero es un chico de una madurez increíble. Pienso que hará todo lo posible para divertirse, para ir al 100%. Creo que es una oportunidad para Italia en general tener un piloto como Kimi, que por primera vez puede jugarse un título. Es fantástico, estoy con él en el pensamiento".
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