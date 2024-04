Bagnaia espera un paso adelante con Ducati en Jerez

Pecco Bagnaia llega a un fin de semana especial para él. A pesar de que Jerez no es la cita de casa para él, el vigente campeón del mundo guarda un gran recuerdo del circuito, por sus inicios en los campeonatos nacionales. Y también porque afronta esta cuarta cita de la temporada 2024 de MotoGP con ganas de realizar un cambio después de las últimas carreras.

Y es que, tras la victoria del italiano en Qatar, los grandes premios de Portugal y de las Américas han dejado entrever que la Ducati GP24 tal vez no ha nacido tan bien como se esperaba, con Bagnaia quejándose de unas vibraciones en el tren trasero de la moto, que también han experimentado Jorge Martín y Enea Bastianini.

Así, el transalpino, que está quinto de la general con 50 puntos, a 30 de su rival por el título de 2023, espera dar un paso adelante este fin de semana en la pista andaluza, una de sus favoritos en todo el calendario del Mundial de MotoGP, después de analizar un gran número de datos desde Austin.

"Siempre me siento muy feliz de pilotar aquí. Es uno de mis fines de semana favoritos, por el circuito, la afición, la meteorología, aunque parece que este fin de semana no va a acompañar tanto... Pero siempre me encanta estar aquí", empezó diciendo Bagnaia. "Creo que podemos ser competitivos, como en los dos últimos años. Ahora mismo, nos estamos enfrentando a algunos problemas que nos están desacelerando un poco, pero considerando la cantidad de datos y de vueltas que hemos analizado después de Austin, creo que estaremos en disposición de dar un paso adelante".

"Jerez es uno de los primeros circuitos donde piloté, cuando llegué al campeonato de España. Siempre era una de las pistas con las que soñaba en competir desde pequeño, y quizás por esta razón me gusta tanto. Me encantan estas grandes frenadas, y las curvas rápidas. Siempre es un circuito divertido para correr, es una de las pistas donde los pilotos más marcan la diferencia", siguió.

No se espera que el tiempo sea tan benevolente este fin de semana, algo que puede ayudar a la Desmosedici a tener menos vibraciones: "Si bajan las temperaturas, significa que batiremos récords, lo cual está bien. Michele Pirro hizo unos tests aquí, hace no mucho tiempo, y no se quejó de chattering. Pero veremos. Parece que este circuito puede tener mucho agarre, no como Qatar, pero sí va a ofrecer bastante. Y creo que esto le va bien a nuestra moto, así que espero no tener estos problemas de chattering".

Además, el #1 confesó que este problema tiene una compleja situación, al ser preguntado sobre qué se puede hacer para mitigarlo:"Esperar hasta que para. Es difícil, porque al final no es chattering, son algunas vibraciones que emanan del tren trasero, parece que vienen como consecuencia de la construcción del nuevo neumático, que es diferente. Y resulta difícil de predecir, porque a veces las sufres de un flanco, a veces del otro... Y resulta difícil de vaticinar. Básicamente, tratas de evitarlo reduciendo el paso por curva o haciendo cosas distintas".

Esto llevará a la casa de Borgo Panigale a aprovechar el test de Jerez posterior al gran premio, el lunes, llevando muchas piezas nuevas, ya que con el nuevo sistema de concesiones de MotoGP no tienen tantas oportunidades para probarlas: "Con las concesiones, Pirro no puede hacer el trabajo que estaba haciendo. En el fin de semana tenemos que probar cosas, de hecho yo siempre estoy probando piezas distintas. No es fácil, pero para el test del lunes hemos planificado probar muchas cosas, porque nuestra situación no es la mejor".

Al ser cuestionado por su feeling con la moto en este inicio de campaña, Bagnaia fue sincero: "Hay oscilaciones, sube y baja. En Qatar fue un 10. En las dos últimas carreras... un 6. Aún nos queda margen de mejora. Confío plenamente en mi equipo, vamos a ir trabajando para ser mejores y lograr la victoria que corresponde a nuestro nivel".

Además, el pupilo de Valentino Rossi trató de detallar por qué este año las MotoGP están siendo mucho más rápidas: "Creo que es porque las motos están mejorando muchísimo año tras año. Hay pequeños detalles que marcan grandes diferencias, también con la nueva aerodinámica, y con los nuevos neumáticos. Nos aportan mejores prestaciones, lo vimos en la pretemporada. Ya en Malasia rodamos en 1:56. Creo que más agarre se traduce en más seguridad. La velocidad sube, pero todos los circuitos están haciendo una gran labor mejorando las escapatorias y aportando más grip".

Por último, Bagnaia, que compartió rueda de prensa con Pedro Acosta, habló sobre qué tiene de distinto en su estilo de pilotaje: "Tiene una forma distinta de entrar en las curvas, más velocidad de entrada, y ahí marca la diferencia, porque en la última parte de la frenada puede girar muy bien la moto. Parece que marca más la diferencia en la entrada, no solo en la parte recta, sino que entra con más velocidad. Y pilota sin preocuparse de los neumáticos, creo que eso le está aportando una gran ventaja".