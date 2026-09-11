Bagnaia: "Tengo claro lo que no consigo hacer, pero me resulta imposible entender por qué"

La vuelta a la pista tras el parón veraniego ha sido realmente complicada para Pecco Bagnaia, quien en las dos carreras de Silverstone y Aragón se ha visto obligado a lidiar con una Ducati que ya no podía pilotar como hubiera querido, pero, sobre todo, sin encontrar una explicación aparente. La esperanza del piloto piamontés era que Misano, su circuito local, pudiera ser una especie de panacea para sus problemas, pero la situación incluso se ha agravado.

De hecho, el tres veces campeón del mundo terminó la jornada del viernes en 19.ª posición, solo por delante de las Yamaha de Jack Miller y Toprak Razgatlioglu. Pero lo que más llama la atención no es tanto la diferencia de más de 1"3 respecto al mejor tiempo de Marco Bezzecchi, sino que esa es prácticamente la diferencia con respecto al récord del circuito, que el propio Pecco había logrado hace dos años con su querida GP24.

"Está muy claro lo que no hago en comparación con los demás, pero es imposible entender por qué. Soy el que menos desacelera de todas las Ducati, pero también soy el que más fuerza aplica en el freno. A pesar de ello, no consigo detenerla. También soy el que tiende a utilizar mejor el acelerador para gestionar la aceleración, pero también soy el que menos acelera. Ni siquiera el equipo consigue identificar el motivo", explicó Bagnaia cuando se reunió al final de la jornada con los periodistas, entre los que se encontraban los de Motorsport.com.

"Hoy han sido realmente innumerables las veces que he estado a punto de caerme incluso yendo despacio, así que es una situación muy difícil, que se ha complicado mucho en las últimas tres carreras, porque desde Silverstone en adelante ya no hemos conseguido hacer nada, y es muy extraño", añadió.

Hoy ha intentado todo tipo de experimentos, incluso "copiando" la puesta a punto de sus compañeros de marca, pero tampoco esto ha supuesto ningún tipo de mejora.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Danilo Di Giovanni / Getty Images

"Todos tenemos una configuración similar. Precisamente para intentar entender por qué mi moto se comporta así, he probado tanto la configuración como la electrónica de Marc y Alex, pero sigue igual. Ese no es el problema. Desde Silverstone la moto hace cosas muy raras y no conseguimos entender por qué. Por cierto, ocurre lo mismo con ambas motos".

Así pues, pensar en encontrar el as en la manga para pasar a la Q2 mañana no es nada fácil: "Digamos que la situación es tan crítica que puede llegar una mejora. Cuando tienes que buscarle tres pies al gato es más difícil; cuando, en cambio, tienes que disparar al azar, es más fácil. Pero digamos que los problemas son similares a los de principios de año, pero multiplicados por diez. Llevo tres carreras sin poder pilotar y, en cuanto intento hacer algo más, me caigo".

"Hoy o me salía en la entrada sin frenar o, cuando pisaba el acelerador, la moto no se mantenía estable, así que es muy difícil para mí, sobre todo en un circuito como este, en el que siempre he ido rápido incluso en las situaciones más complicadas. Es muy difícil tanto para mí como para el equipo".

Por último, se le preguntó si había hecho una comparación con la vuelta récord de 2024 y respondió: "Lo he hecho, comparándola con los que están delante ahora. Pilotaba realmente bien…", concluyó con una sonrisa bastante amarga.

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