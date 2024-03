Bagnaia se queja de vibraciones en su Ducati en la sprint de Qatar

Después de la pretemporada, Pecco Bagnaia apuntaba altísimo para el inicio de la temporada, pero lo cierto es que el Gran Premio de Qatar ha tenido algo de 'revés' en sus dos primeras jornadas. Y es que, después de sufrir más de lo esperado en la jornada del viernes, el italiano salvó de una manera más que decente el sábado, aunque con un botín por debajo de lo que pretendía en primera instancia.

El vigente bicampeón del mundo aseguró el pase a la Q2 en el tercer ensayo libre de la mañana, pero después comenzaron los problemas. Un fallo en su última vuelta de la clasificación hizo que pasara de pensar en la pole a salir desde la quinta posición, algo que le pesó después en la primera carrera corta de 2024, en la que terminó cuarto tras ser rebasado por Aleix Espargaró.

El resultado tiene el lado negativo de que no pudo ganar, pero Bagnaia le sacó también el lado positivo de haberse llevado a la saca seis puntos en la sprint, tras un fin de semana en el que no se encontró tan bien como en los últimos entrenos de invierno. El transalpino destacó la clasificación como la principal culpable de no haber terminado mejor en la carrera corta.

"Esta sprint es positiva, porque me he encontrado en unas condiciones distintas al test", empezó diciendo Bagnaia a los medios, entre los que estaba Motorsport.com."La cronometrada me complicó la cosa, porque haber salido desde la pole habría podido cambiar [la situación]. Por eso comprometí un poco el resultado, porque en la vuelta rápida me fui largo. Y ya se sabe que comenzar detrás, si tienes que adelantar, complica la cosa".

Lo que además fue interesante es que el turinés destacó que tuvo algunos problemas en su Ducati GP24, unas vibraciones, algo de lo que ya se quejó Jorge Martín en el test de Qatar y también este sábado, a pesar de haber ganado la sprint.

"Nunca había tenido tantas vibraciones detrás con esta moto. El fin de semana comenzó movido", detalló Pecco posteriormente, a quien no le benefició rodar detrás de Brad Binder, que acabó segundo delante de Aleix. "Me he visto detrás de Brad, y la presión de la goma se disparó, y eso hizo que comenzaran las vibraciones".

Precisamente, Bagnaia destacó el buen nivel del de Granollers, coincidiendo con el propio piloto de Aprilia en que hoy tenía más ritmo que las Ducati, a pesar de lo cual acabó cerrando el podio y no ganando:"Aleix era más rápido, pero no sé qué problema puede haber tenido".

Por último, el campeón de 2022 y 2023 cerró con una suerte de aviso para quienes piensan que la Ducati es perfecta y aún no tiene margen de mejora, y también interno, para no despistarse:"Seguramente esta moto aún tiene cosas sobre las que tenemos que trabajar", finalizó.