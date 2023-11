Bastianini: Aún no hablamos en Ducati de ayudar a Bagnaia

Dos milésimas separaron a Enea Bastianini de la décima plaza, la última que daba acceso directo a la Q2 del Gran Premio de Valencia y, sobre todo, le quitaba de en medio el 'marrón' de tener que encontrarse con su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, que se juega el título y que también deberá pasar por la criba en la clasificación.

"Pues, sí, por dos milésimas nos hemos complicado bastante el fin de semana", admitió Bastianini al final de día. "Es una lástima porque no hemos tenido pista libre en ningún momento, siempre que he atacado el tiempo había pilotos por medio, muchas caídas, muchas banderas amarillas, muchos pilotos a los que no esperaba haciendo el tiempo. En resumen, mucho lío y dos milésimas que nos han complicado mucho el fin de semana", añadió.

La situación se complica porque jugándose el Mundial, Bagnaia debería pasar a la Q2…

"Bueno, hay dos plazas para pasar a la Q2, así que podemos lograrlo los dos", intentó esquivar la cuestión el italiano.

Pero nadie duda de que el juego de equipo puede tener un valor en esta situación.

"Sinceramente no lo hemos hablado todavía. ¿Está bien así?", regateó.

Evidentemente se le insistió y, sobre todo, se le pidió si iba a ayudarle llegado el momento.

"Siempre lo he dicho, si puedo ayudarle y yo no me juego nada importante, lo haré, sería lo justo. Pero estamos los dos fuera de la Q2 y ambos queremos pasar. No ha sido una gran jornada, aunque mi ritmo era bueno, cada vez que salga a la pista mejoraba, así que ha sido una lástima no haber encontrado una vuelta la pista limpia para hacer la vuelta", se lamentaba.

La guerra sicológica de Jorge Martín con Bagnaia fue, en parte, lo que dejó al italiano, momentáneamente, fuera de la Q2, aunque Enea considera que su compañero no tuvo el mejor feeling este viernes.

"En mi opinión Jorge no ha sido rapidísimo hoy, por lo que he podido ver yo, pero a una vuelta es muy fuerte. En cambio Pecco ha tenido dificultad hoy, pero no creo que sea por un tema de la presión, porque siempre la ha gestionado muy bien. La sensación es que no tenía un buen feeling, desde mi lado no tenía un gran agarre en inclinación y nos faltaba un poco de aceleración. Pero pienso que con el paso de las vueltas la cosa se irá corrigiendo y que esta noche estudiaremos los datos para mejorar mañana".

"Creo que tenemos margen para mejorar, hay algunos puntos en los que perdemos mucho tiempo, son puntos muy localizados, así que podemos sistemarlo para mejorar".

Sobre las múltiple caídas del día, el motivo para Enea es que "el nuevo asfalto te lleva a apretar más todavía, y es más fácil llegar al límite", zanjó el de Rimini.