Bastianini tras su triunfo en Silverstone: Me gustaría estar siempre en esta forma

Enea Bastianini parece otro. O mejor dicho, parece haber vuelto a ser el que aprendimos a admirar en 2022 en la temporada con Gresini que le permitió ganarse con méritos el asiento en la Ducati del equipo oficial.

En Silverstone, el romagnolo hizo gala de todo su repertorio dominando el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña. Victoria en la Sprint tras un espléndido duelo con Jorge Martín y la réplica apenas 24 horas después, de nuevo contra el futuro piloto de Aprilia Racing, lo que da fe de lo fuerte que es Enea, pero también de lo mucho que necesita clasificarse bien para luego poder jugar con los mejores tanto en la carrera del sábado como, sobre todo, en la del domingo.

Esta vez fueron las primeras vueltas las que complicaron la carrera del domingo, donde Enea se vio superado por su compañero de equipo, Martín y la Aprilia de Aleix Espargaró. Su remontada, sin embargo, se produjo inexorablemente y fue decisiva para el resultado final.

"Ha sido difícil porque he cometido algunos errores en la salida y me he encontrado de nuevo en cuarta posición, pero confiaba en poder recuperarme", declaró Bastianini a los micrófonos de Sky Sport MotoGP al final de la carrera.

Enea Bastianini, Ducati Team, con los gemelos Weasley Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Pero sabía que en las últimas vueltas tendría mi fase particular de siempre, aquella en la que siempre aprieto un poco más. No ha sido fácil porque Jorge y Pecco eran muy rápidos y empujaban fuerte, pero Aleix Espargaró también era muy difícil de adelantar. Pero al final he tenido un poco más y ha sido la segunda victoria en dos días.

La Ducati número 23 ha funcionado muy bien desde el principio, incluso con el depósito lleno. El piloto de Romagna ha sabido gestionar muy bien las vibraciones -con las que también han luchado los pilotos con los que ha rodado hoy-, llegando al final con los neumáticos en mejor estado que Jorge Martín.

"Esperaba luchar más con el depósito lleno, porque no he podido ponerme delante enseguida y cuando estás detrás te cuesta más frenar. También porque tener a Pecco delante es duro porque siempre frena muy fuerte. He ido hacia atrás pero vuelta tras vuelta, con el depósito un poco más vacío he empezado a rodar más rápido y he visto que, como yo, los de delante tenían un poco de vibración. Pude controlarlos mejor y ganar".

Bastianini concluyó hablando del trabajo que realizó durante las vacaciones de verano. No algo inherente a la moto -que, según admitió, la tocó muy poco- sino en entender qué podía mejorar él mismo para cambiar las cosas y redescubrir al mejor Bastianini, el que robó las miradas hace un par de años y con el que KTM espera contar la próxima temporada.

"Me gustaría ser siempre este Enea. Estoy trabajando en mí mismo después de analizar la primera parte del campeonato, fijándome en lo que hice bien y en lo que hice mal. Siempre vi un gran ritmo de carrera por mi parte, pero también una mala clasificación. Así que sabía que era ahí donde tenía que trabajar. En el descanso no trabajé tanto en la moto como en el aspecto mental, para intentar volver a subirme a la moto y evitar no estar preparado. Ahora tengo que seguir así.