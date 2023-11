Bastianini: Es bonito volver a ganar después de un periodo de mierda

En medio de los rumores que apuntan a bajarle del equipo oficial de Ducati para la temporada 2024 de MotoGP, puede que Enea Bastianini haya renacido en el momento justo. Tras un fin de semana de reencontrar sensaciones, gracias también a la ayuda de Pecco Bagnaia como reconoció el viernes, el piloto italiano firmó en Malasia su mejor gran premio de la presente campaña.

Tras meterse en la primera fila de la parrilla en la clasificación, la 'Bestia' ya apuntó maneras el sábado en la carrera al sprint, al ser cuarto y no apostar por un podio posible para no molestar a su jefe de filas. Y este domingo, en la carrera larga, aprovechó el duelo entre Bagnaia y Jorge Martín en la primera curva para tomar un liderato que ya no soltaría en el resto de la prueba, doblegando con un fantástico ritmo a Alex Márquez a pesar de recibir un 'warning' por no respetar la norma de presión mínima de los neumáticos.

Tras conseguir su primera victoria desde el Gran Premio de Aragón 2022 y reivindicarse en Sepang después de un año muy complicado y marcado por las lesiones, Bastianini no pudo ocultar su alegría a los medios de comunicación.

"Es algo fantástico, emocionante. Después de un periodo de mierda, porque no [tiene] otro nombre, es bonito volver a la victoria", empezó diciendo. Hoy no quería nada más, sólo quería ganar, no me importaba el resto. Sabía que podía hacerlo. He apretado desde el principio, como en la clasificación, y en las últimas vueltas he intentado mantener la diferencia. Estaba agotado, no podía más, ¡pero al final ha llegado!"

A pesar de todo, Bastianini reconoció que cometió algunos errores: "Es difícil decir si aún tenía suficiente [ritmo] para estirarme [por ampliar la ventaja], porque realmente me sentía al límite. Y quizás para mantenerme en ese límite cometí algunos pequeños errores que probablemente no se vieron en televisión. Pero hoy sólo quería ganar, algo dentro de mí ha explotado este fin de semana. He vuelto a divertirme y me siento muy bien, muy feliz", siguió.

Posteriormente, el piloto de Rímini explicó la clave de su remontada: "Cambiamos mucho la estrategia de freno motor, seguro que fue una de las claves. Respondimos a las exigencias que vimos en Tailandia. Así que aquí [cambiamos] la moto, pero a nivel de puesta a punto seguimos igual. Lo que ha cambiado es [no repetir errores], no los cometí en las frenadas, que era algo que me pasaba en cada vuelta hasta hace poco. Cuando vuelves a disfrutar, siempre vas rápido".

"Llegamos aquí conscientes de lo que podíamos hacer. Tanto yo como mi ingeniero jefe estábamos mucho más convencidos de lo que sería la puesta a punto y de lo que sería la carrera en general. Así que tengo que dar las gracias a todo el equipo porque nunca dejaron de creer en mí, al contrario. Mi jefe técnico me llamó y me dijo: 'Te he visto, te he entendido'. Verás que a partir de la próxima carrera las cosas cambiarán'. Y así fue", finalizó el #23.