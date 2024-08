Bastianini le gana a Martín en Silverstone con caídas de Bagnaia y Márquez

Pese a la caída, Pecco Bagnaia logró mantener el liderato del campeonato por un solo punto gracias a la victoria de su compañero de equipo en Ducati, Enea Bastianini, por delante de un Jorge Martín que lideró las seis primeras vueltas pero que al final se vio superado claramente por el italiano. Durante dos vueltas, el madrileño de Pramac volvió a liderar el Mundial por un punto, pero el mejor ritmo de Enea acabó doblegándole. El podio lo completó el poleman Aleix Espargaró, que durante muchas vueltas defendió ese puesto ante un Marc Márquez que rodando cuarto se fue al suelo en la curva 16.

Bastianini demostró en los entrenamientos tener muy buen ritmo y después de solucionar sus problemas para clasificar bien logró hacerlo en primera fila, lo que le convertia en candidato claro a la victoria. En la salida, sin embargo, Martín sorprendió a todos colocándose primero del grupo, por delante del propio Enea, Aleix y Pecco, que se fue al cuarto puesto y llegó a rodar a más de un segundo de la cabeza.

En la primera curva, Franco Morbidelli perdió su moto y tiró al sueño a Marco Bezzecchi, arruinando la carrera del de VR46 y la de Raúl Fernández que tuvo que esquivarlos. Por delante Martin tomaba un par de décimas de ventaja sobre Enea, mientras Marc Márquez se peleaba con Brad Binder y un peleón Pedro Acosta, que perdió la mita de sus aletas en un enganchón con el sudafricano, lo que dejó a ambos por detrás del de Gresini. Marc apretó para ponerse quinto e irse a por un Pecco que empezó a remontar con claridad y marco la vuelta rápida justo antes de irse al suelo en la curva 4, devolviendo en ese momento el liderato que le había dado Martín en Alemania.

Pero Bastianini no había dicho su última palabra y con mejor ritmo llegó a la altura de Martín y tras un pequeño rifi rafe, le pasó en una apurada de frenada, logrando rápidamente unas décimas que el español trató de aguantar hasta el final esperando un error de Enea que no llegó. Por suerte para el de Pramac, el ritmo de Aleix, que mantuvo la tercera plaza durante las diez vueltas de la carrera, no fue suficiente para ponerse en serios problemas, manteniendo la segunda posición y recortando en la general para ponerse a un solo punto de Bagnaia.

Clasificación Sprint de MotoGP del Gran Premio de Gran Bretaña 2024: