Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
MotoGP

MotoGP bate récords de asistencia en 2025; solo dos circuitos registran una caída

Aquí está el desglose completo de la asistencia en los circuitos de MotoGP esta temporada.

Juliane Ziegengeist
Editado:
Los aficionados disfrutan de la carrera desde las tribunas del Red Bull Ring.

The fans enjoy the race from the grandtsands.

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP alcanzó un hito histórico en 2025 con más de 3,6 millones de aficionados en las carreras para establecer un nuevo récord histórico de asistencia.

Tras superar los tres millones de espectadores el año pasado, el campeonato alcanzó un nuevo nivel de popularidad en 2025, ayudado por un calendario ampliado a 22 rondas.

El CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, hizo un balance muy positivo a final de año.

"Esta temporada ha sido extraordinaria, con cifras récord de audiencia y carreras inolvidables", afirmó. "La marca de 3,6 millones demuestra hasta qué punto MotoGP está creciendo globalmente sin perder sus raíces. Valencia fue el final perfecto".

Asistencia a los circuitos de MotoGP (2024 vs 2025)

Ronda
Gran Premio (Circuito)
2024
2025
1
Tailandia (Buriram)
205,343
224,634
2
Argentina (Termas de Río Hondo)
 Ausente
208,979
3
Estados Unidos (Austin)
122,559
125,806
4
Qatar (Lusail)
40,343
50,321
5
España (Jerez)
181,289
224,420
6
Francia (Le Mans)
297,471
311,797
7
Gran Bretaña (Silverstone)
117,867
99,328
8
Aragón (Aragón)
107,421
112,633
9
Italia (Mugello)
156,676
166,074
10
Países Bajos (Assen)
192,554
200,104
11
Alemania (Sachsenring)
252,826
256,441
12
República Checa (Brno)
N/A
219,544
13
Austria (Spielberg)
150,187
117,560
14
Hungría (Balaton Park)
N/A
80,105
15
Cataluña (Barcelona)
176,684
187,086
16
San Marino (Misano)
163,558
174,821
17
Japón (Motegi)
80,131
90,096
18
Indonesia (Mandalika)
121,252
140,324
19
Australia (Phillip Island)
90,685
91,245
20
Malasia (Sepang)
184,923
190,977
21
Portugal (Portimao)
174,614
183,102
22
Valencia (Valencia)
134,848*
205,319
*GP de la Solidaridad

Comienzo de año positivo

Desde el principio de la temporada, estaba claro que 2025 tenía potencial para ser un año récord. Buriram abrió la campaña con 224.634 espectadores, un aumento de unos 19.000 en comparación con el año anterior. 

Termas de Río Hondo marcó el regreso del MotoGP a la Argentina tras un año de ausencia y resultó ser un gran éxito, atrayendo a casi 209.000 aficionados.

Incluso en Austin, donde los organizadores no dieron a conocer las cifras completas de asistencia diaria, las estimaciones internas sugerían que unos 125.000 aficionados asistieron al GP de las Américas, superando con creces el total del año anterior. Lusail, tradicionalmente una carrera con una asistencia más modesta, también experimentó un crecimiento significativo.

Los circuitos europeos tradicionales registran buenas cifras de asistencia

La tendencia positiva continuó cuando el campeonato se trasladó a Europa, y varios circuitos tradicionales registraron cifras especialmente elevadas.

Un total de 224.420 espectadores acudieron al circuito español de Jerez, lo que supuso la mayor asistencia en años para el trazado y un aumento de más de 43.000 aficionados en comparación con 2024. 

Mugello y Misano también confirmaron su estatus como algunos de los eventos de MotoGP con mayores ventas. Mientras tanto, Assen, apodada la "catedral del motociclismo", logró un nuevo hito este año, superando los 200.000 aficionados por primera vez en la historia.

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez, equipo Ducati

Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Del mismo modo, la carrera de Sachsenring demostró ser un gran éxito, consolidando su reputación como uno de los acontecimientos deportivos con mayor asistencia de público en Alemania, con 256.441 aficionados.

El regreso de MotoGP a Brno, uno de los escenarios más emblemáticos del campeonato, tuvo una respuesta abrumadora. Un total de 219.544 espectadores asistieron al Gran Premio de la República Checa, lo que subraya la continua popularidad de la serie en la región.

También lee:

Barcelona acogió a más de 187.000 aficionados, su mayor asistencia desde 2008, mientras que Portimao estableció su propio récord con 183.102 espectadores.

Pero la mayor afluencia de público de la temporada se registró en el Gran Premio de Francia, con 311.797 personas a las puertas de Le Mans. Esa cifra convirtió el evento no sólo en la carrera más concurrida de 2025, sino en la mayor de la historia de MotoGP.

El Sudeste Asiático sigue siendo un importante motor de crecimiento

Fuera de Europa, los mercados del Sudeste Asiático experimentaron un importante auge en 2025. Mandalika, que debutó hace sólo cuatro años, en 2022, atrajo a 140.324 aficionados durante el fin de semana del GP de Indonesia.

Japón también experimentó un aumento significativo este año, con algo más de 90.000 asistentes a la carrera. Además, Phillip Island y Sepang experimentaron un modesto crecimiento.

Después de las graves inundaciones que obligaron al MotoGP a trasladar la final del año pasado a Barcelona, el GP de Valencia volvió con fuerza este año, y con él, los aficionados. Un total de 205.319 espectadores asistieron al evento, un aumento de más de 70.000 en comparación con el GP Solidario del año pasado.

Dos circuitos registran pérdidas en 2024

A pesar del crecimiento general, dos circuitos registraron un descenso interanual de asistencia, ya que tanto Silverstone como Spielberg registraron cifras inferiores a las de 2024.

En Austria, el aforo se limitó por motivos de seguridad, mientras que los cambios meteorológicos y los problemas de infraestructura contribuyeron al descenso en el Gran Premio de Gran Bretaña.

El regreso de Hungría al MotoGP en el nuevo circuito de Balaton Park tampoco cumplió las expectativas, con sólo 80.105 espectadores. Sólo el GP de Qatar registró menos espectadores que Hungría.

Circuitos con mayor aumento de espectadores

Circuito
Espectadores
Variación respecto a 2024
Buriram
224,634
+19.291
Jerez
224,420
+43.131
Le Mans
311,797
+14.326
Mugello
166.074
+9.398
Assen
200.104
+7,550
Sachsenring
256,441
+3.615
Barcelona
187,086
+10.402
Misano
174,821
+11.263
Motegi
90.096
+9.965
Mandalika
140,324
+19.072
Portimao
183.102
+8.488
Valencia
205,319
+70.471

Las cinco carreras más populares de 2025

Posición
Circuito
Espectadores
1
Le Mans
311,797
2
Sachsenring
256,441
3
Buriram
224,634
4
Jerez
224,420
5
Brno
219,544
Más de MotoGP:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo 22 carreras de MotoGP son "demasiadas para el cuerpo", siente Di Giannantonio

Comentarios destacados
Más de
Juliane Ziegengeist
La loca apuesta de Zak Brown con Norris si ganaba el campeonato, ¿lo cumplirá?

La loca apuesta de Zak Brown con Norris si ganaba el campeonato, ¿lo cumplirá?

Fórmula 1
Fórmula 1
La loca apuesta de Zak Brown con Norris si ganaba el campeonato, ¿lo cumplirá?
Jefe de Red Bull ve una ventaja mental en Verstappen sobre Norris y Piastri

Jefe de Red Bull ve una ventaja mental en Verstappen sobre Norris y Piastri

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Jefe de Red Bull ve una ventaja mental en Verstappen sobre Norris y Piastri
Las estrellas de la F1 alzan la voz: Las Vegas no debería ser parte de un triplete

Las estrellas de la F1 alzan la voz: Las Vegas no debería ser parte de un triplete

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Las estrellas de la F1 alzan la voz: Las Vegas no debería ser parte de un triplete

Últimas noticias

Dakar 2026: recorrido completo, cronograma y detalles de las etapas maratón

Dakar 2026: recorrido completo, cronograma y detalles de las etapas maratón

Dakar
DAKR Dakar
Dakar 2026: recorrido completo, cronograma y detalles de las etapas maratón
¿Cuál fue la mejor carrera de F1 de la temporada 2025?

¿Cuál fue la mejor carrera de F1 de la temporada 2025?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
¿Cuál fue la mejor carrera de F1 de la temporada 2025?
Repaso de la F1 2025: Russell gestiona un Mercedes complicado para ser el mejor del resto

Repaso de la F1 2025: Russell gestiona un Mercedes complicado para ser el mejor del resto

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Repaso de la F1 2025: Russell gestiona un Mercedes complicado para ser el mejor del resto
El "súper rápido" Gen4 será el "cambio de juego" que la Fórmula E necesita, dicen los pilotos

El "súper rápido" Gen4 será el "cambio de juego" que la Fórmula E necesita, dicen los pilotos

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Ciudad de México
El "súper rápido" Gen4 será el "cambio de juego" que la Fórmula E necesita, dicen los pilotos

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros