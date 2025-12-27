MotoGP bate récords de asistencia en 2025; solo dos circuitos registran una caída

MotoGP alcanzó un hito histórico en 2025 con más de 3,6 millones de aficionados en las carreras para establecer un nuevo récord histórico de asistencia.

Tras superar los tres millones de espectadores el año pasado, el campeonato alcanzó un nuevo nivel de popularidad en 2025, ayudado por un calendario ampliado a 22 rondas.

El CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, hizo un balance muy positivo a final de año.

"Esta temporada ha sido extraordinaria, con cifras récord de audiencia y carreras inolvidables", afirmó. "La marca de 3,6 millones demuestra hasta qué punto MotoGP está creciendo globalmente sin perder sus raíces. Valencia fue el final perfecto".

Asistencia a los circuitos de MotoGP (2024 vs 2025)

Ronda Gran Premio (Circuito) 2024 2025 1 Tailandia (Buriram) 205,343 224,634 2 Argentina (Termas de Río Hondo) Ausente 208,979 3 Estados Unidos (Austin) 122,559 125,806 4 Qatar (Lusail) 40,343 50,321 5 España (Jerez) 181,289 224,420 6 Francia (Le Mans) 297,471 311,797 7 Gran Bretaña (Silverstone) 117,867 99,328 8 Aragón (Aragón) 107,421 112,633 9 Italia (Mugello) 156,676 166,074 10 Países Bajos (Assen) 192,554 200,104 11 Alemania (Sachsenring) 252,826 256,441 12 República Checa (Brno) N/A 219,544 13 Austria (Spielberg) 150,187 117,560 14 Hungría (Balaton Park) N/A 80,105 15 Cataluña (Barcelona) 176,684 187,086 16 San Marino (Misano) 163,558 174,821 17 Japón (Motegi) 80,131 90,096 18 Indonesia (Mandalika) 121,252 140,324 19 Australia (Phillip Island) 90,685 91,245 20 Malasia (Sepang) 184,923 190,977 21 Portugal (Portimao) 174,614 183,102 22 Valencia (Valencia) 134,848* 205,319

*GP de la Solidaridad

Comienzo de año positivo

Desde el principio de la temporada, estaba claro que 2025 tenía potencial para ser un año récord. Buriram abrió la campaña con 224.634 espectadores, un aumento de unos 19.000 en comparación con el año anterior.

Termas de Río Hondo marcó el regreso del MotoGP a la Argentina tras un año de ausencia y resultó ser un gran éxito, atrayendo a casi 209.000 aficionados.

Incluso en Austin, donde los organizadores no dieron a conocer las cifras completas de asistencia diaria, las estimaciones internas sugerían que unos 125.000 aficionados asistieron al GP de las Américas, superando con creces el total del año anterior. Lusail, tradicionalmente una carrera con una asistencia más modesta, también experimentó un crecimiento significativo.

Los circuitos europeos tradicionales registran buenas cifras de asistencia

La tendencia positiva continuó cuando el campeonato se trasladó a Europa, y varios circuitos tradicionales registraron cifras especialmente elevadas.

Un total de 224.420 espectadores acudieron al circuito español de Jerez, lo que supuso la mayor asistencia en años para el trazado y un aumento de más de 43.000 aficionados en comparación con 2024.

Mugello y Misano también confirmaron su estatus como algunos de los eventos de MotoGP con mayores ventas. Mientras tanto, Assen, apodada la "catedral del motociclismo", logró un nuevo hito este año, superando los 200.000 aficionados por primera vez en la historia.

Del mismo modo, la carrera de Sachsenring demostró ser un gran éxito, consolidando su reputación como uno de los acontecimientos deportivos con mayor asistencia de público en Alemania, con 256.441 aficionados.

El regreso de MotoGP a Brno, uno de los escenarios más emblemáticos del campeonato, tuvo una respuesta abrumadora. Un total de 219.544 espectadores asistieron al Gran Premio de la República Checa, lo que subraya la continua popularidad de la serie en la región.

Barcelona acogió a más de 187.000 aficionados, su mayor asistencia desde 2008, mientras que Portimao estableció su propio récord con 183.102 espectadores.

Pero la mayor afluencia de público de la temporada se registró en el Gran Premio de Francia, con 311.797 personas a las puertas de Le Mans. Esa cifra convirtió el evento no sólo en la carrera más concurrida de 2025, sino en la mayor de la historia de MotoGP.

El Sudeste Asiático sigue siendo un importante motor de crecimiento

Fuera de Europa, los mercados del Sudeste Asiático experimentaron un importante auge en 2025. Mandalika, que debutó hace sólo cuatro años, en 2022, atrajo a 140.324 aficionados durante el fin de semana del GP de Indonesia.

Japón también experimentó un aumento significativo este año, con algo más de 90.000 asistentes a la carrera. Además, Phillip Island y Sepang experimentaron un modesto crecimiento.

Después de las graves inundaciones que obligaron al MotoGP a trasladar la final del año pasado a Barcelona, el GP de Valencia volvió con fuerza este año, y con él, los aficionados. Un total de 205.319 espectadores asistieron al evento, un aumento de más de 70.000 en comparación con el GP Solidario del año pasado.

Dos circuitos registran pérdidas en 2024

A pesar del crecimiento general, dos circuitos registraron un descenso interanual de asistencia, ya que tanto Silverstone como Spielberg registraron cifras inferiores a las de 2024.

En Austria, el aforo se limitó por motivos de seguridad, mientras que los cambios meteorológicos y los problemas de infraestructura contribuyeron al descenso en el Gran Premio de Gran Bretaña.

El regreso de Hungría al MotoGP en el nuevo circuito de Balaton Park tampoco cumplió las expectativas, con sólo 80.105 espectadores. Sólo el GP de Qatar registró menos espectadores que Hungría.

Circuitos con mayor aumento de espectadores

Circuito Espectadores Variación respecto a 2024 Buriram 224,634 +19.291 Jerez 224,420 +43.131 Le Mans 311,797 +14.326 Mugello 166.074 +9.398 Assen 200.104 +7,550 Sachsenring 256,441 +3.615 Barcelona 187,086 +10.402 Misano 174,821 +11.263 Motegi 90.096 +9.965 Mandalika 140,324 +19.072 Portimao 183.102 +8.488 Valencia 205,319 +70.471

Las cinco carreras más populares de 2025

Posición Circuito Espectadores 1 Le Mans 311,797 2 Sachsenring 256,441 3 Buriram 224,634 4 Jerez 224,420 5 Brno 219,544