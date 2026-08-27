Bezzecchi: "Aragón será una prueba exigente; después de Silverstone tuve una recaída física"

Tras la prueba de carácter de Silverstone, que le devolvió a un podio del que llevaba sin subir desde Mugello, a pesar de que su estado físico era más que precario debido a la doble intervención quirúrgica en la clavícula izquierda y en la rodilla izquierda a la que se vio obligado tras el accidente de Sachsenring, Marco Bezzecchi ha tenido dos semanas para recuperarse.

Este fin de semana se vuelve a la pista en Aragón, para la 13.ª prueba de la temporada, pero el piloto de Aprilia ya ha dejado claro que, incluso en el circuito con subidas y bajadas a las afueras de Alcañiz, todavía no estará al 100 % de su forma física.

El piloto de Rímini, que actualmente ocupa el segundo puesto en el Mundial, a 31 puntos de su compañero Jorge Martín, ha explicado que el esfuerzo realizado en Gran Bretaña fue tan intenso que le hizo dar incluso un paso atrás en su proceso de recuperación. Sin embargo, esto no significa que no vaya a salir a la pista para darlo todo también en esta ocasión.

"Estoy deseando ir a Aragón; sin duda será un fin de semana exigente porque, tras Silverstone, he sufrido una pequeña recaída física provocada por el esfuerzo del fin de semana. De todos modos, ya nos lo esperábamos, por eso estamos intentando aprovechar al máximo estos días que tenemos para recuperarnos por completo. En cualquier caso, estoy muy contento de ir a Aragón, es un circuito que me gusta mucho y tengo muchas ganas de subirme a la moto", explicó "Simply the Bez".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Glyn Kirk / AFP vía Getty Images

En el otro lado del box de la marca de Noale, por su parte, hay un "Martinator" que mira a todos desde lo más alto de la clasificación y espera seguir con la racha de su excelente regreso tras el parón veraniego de Silverstone, donde consiguió la pole position, ganó la carrera Sprint y quedó segundo en la carrera larga.

Sin embargo, tendrá que superar un obstáculo más, ya que será la primera vez que corra en Aragón con la RS-GP, dado que esta es una de las carreras que el año pasado se vio obligado a saltarse debido a las lesiones.

"Llegamos a uno de los Grandes Premios de casa en buena forma. Estoy contento con el trabajo que estamos haciendo con el equipo. En Silverstone trabajamos muy bien y espero poder seguir por el mismo camino. Tengo muchas ganas de correr ante los aficionados españoles y de volver a Aragón tras haberme perdido esta carrera el año pasado. Será genial pilotar mi Aprilia por primera vez en MotorLand. Me gusta el circuito y nos centraremos en dar lo mejor de nosotros mismos desde el viernes, para intentar tener buenas sensaciones el sábado y el domingo", ha declarado el líder del Mundial.