Bezzecchi y la carrera sprint en Assen: "Bonita batalla con Martín, esperamos repetirla mañana"

Después de haber liderado todas las sesiones de entrenamientos libres del fin de semana, Marco Bezzecchi era señalado como el gran favorito para el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, pero la jornada del sábado no le dio las satisfacciones que quizá habría merecido. En la clasificación, una bandera amarilla probablemente le privó de la posibilidad de atacar la pole position, obligándolo a cerrar el gas y a conformarse con el tercer puesto.

La Sprint luego confirmó ser su talón de Aquiles también en una pista históricamente favorable como Assen, porque en la carrera corta de hoy no logró recuperar el ritmo que en el resto del fin de semana había mostrado también con el neumático soft y al final no pasó de un cuarto puesto, curiosamente por detrás de las otras dos Aprilia del Trackhouse Racing, con Raul Fernandez y Ai Ogura, además de la Ducati VR46 de Fabio Di Giannantonio.

Queriendo ver el vaso medio lleno, el de Rímini al menos consiguió ganar un puntito sobre su compañero Jorge Martín en la lucha por el título, llevando la diferencia a 9 puntos, y quizá sea precisamente eso lo que hace que el balance del día sea al menos un poco menos decepcionante.

"Estoy satisfecho al 50% porque a estas alturas ya sabéis cómo soy y siempre me gustaría hacerlo un poco mejor. También es cierto que, tal como me sentí sobre todo en las primeras vueltas de esta Sprint, fue lo máximo que pude hacer, porque lamentablemente sufrí un poco y perdí enseguida 3-4 posiciones", dijo Bezzecchi a los periodistas presentes en Assen, entre ellos los de Motorsport.com.

"En las primeras vueltas no conseguí ser incisivo, todavía no logro ser incisivo como me gustaría, luego poco a poco mejoro durante la Sprint y sale un ritmo decente. Pero, en conjunto, creo que fue un buen día: una buena clasificación, que también nos viene bien para mañana, la Sprint en la que por desgracia no estaba al máximo, pero me llevé a casa lo máximo que pude, así que está bien", añadió.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cuando luego le preguntaron si cree que debe actuar a nivel personal o desde el punto de vista técnico para encontrar un punto de inflexión en ese sentido, explicó: "Creo que siempre es una mezcla. Al final, técnicamente se pueden encontrar mil soluciones, pero a veces el piloto consigue más con una pequeña cosa que quizá con mil cambios de puesta a punto. Así que creo que claramente habrá que analizar bien, entender bien cómo poder hacerlo, tanto técnicamente como yo en términos de pilotaje. Pero, afortunadamente, dentro del lío de recibir una paliza, al final Raul y Ogura han estado muy bien, han sido rápidos y, por tanto, podríamos intentar fijarnos un poco en ellos".

El duelo con Martín fue uno de los momentos más espectaculares de la Sprint, pero Marco no ocultó que le habría gustado hacerlo por posiciones más nobles que la cuarta: "Fue bonito. Él cometió un pequeño error en la curva 8, yo salí normal, en realidad no como un proyectil, normal, pero él, al haber cometido un error, salió un poco peor. Lo adelanté en la 9, obviamente oí el ruido, así que sabía que se volvería a meter por dentro y afortunadamente pude cruzar. Fue una bonita pelea, esperemos mañana hacerla un poco más adelante quizá".

Respecto al doblete de las dos Aprilia del Trackhouse Racing, le preguntaron si había sido una molestia para él: "Bueno, el suyo es un equipo satélite, pero las motos son iguales. A mí lo que me jode no es que sean ellos, sino cualquiera que esté delante. Pero creo que es así también para todos mis colegas".

Ahora se pasa página y se empieza a pensar en la carrera larga que, con el paso también al neumático medio, que hace más estable su moto, siempre ha sido su punto fuerte esta temporada.

"Esperemos que sea así, en el sentido de que, de todos modos, la Sprint ya pasó. Esperemos poder hacer una pequeña mejora para mañana. Este fin de semana creo que hemos trabajado bien, tuve un buen ritmo, pero incluso en los entrenamientos con la soft tenía un ritmo mejor que hoy en la Sprint. Así que no quiero relajarme en absoluto, ni acomodarme ni un instante: volveré al box, trabajaré y analizaré cualquier cosa para intentar mejorar para mañana", concluyó.