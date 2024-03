Bezzecchi se sintió frustrado por el inicio de su Ducati en Qatar

Tras terminar tercero en el Campeonato del Mundo de 2023, Marco Bezzecchi apareció en la temporada 2024 como uno de los favoritos en la carrera por el título de MotoGP. El comienzo, sin embargo, ha sido de todo menos alentador, ya que la Desmosedici GP23 está demostrando ser muy diferente a la GP22 con la que consiguió tres victorias el año pasado, y al piloto del Pertamina Enduro VR46 le está costando mucho adaptarse.

En cierto modo, se está repitiendo lo que le ocurrió hace 12 meses a Enea Bastianini, que al igual que su compatriota tardó mucho tiempo en entender cómo explotar el modelo 2023 del prototipo de Borgo Panigale. En el caso de "Bestia" este proceso también se vio ralentizado por las lesiones, pero los comentarios de "Bez" no parecen demasiado diferentes, porque él también habla de dificultades que se manifiestan especialmente en la fase de frenada y entrada en curva, que en Lusail le relegaron al 11º puesto en la Sprint y al 14º en la carrera larga, con sólo 2 puntos en el zurrón.

También es cierto que el circuito qatarí nunca ha sido uno de sus favoritos, ya que se quedó fuera del top 10 en ambas carreras el pasado noviembre, pero las expectativas eran ciertamente diferentes y así no lo ocultó el propio piloto.

"Ha sido un domingo duro para mí, por desgracia. Habíamos dado un paso adelante en el Warm-Up y estaba contento porque por fin me sentía bastante bien sobre la moto. Pero luego, nada más empezar la carrera, se me bloqueó mucho el tren delantero y todavía no me explico por qué. En ese momento empecé a perder sensaciones en la frenada y en la entrada en curva, así que empecé a abrir el acelerador antes porque me faltaba algo en cuanto a velocidad de entrada", dijo Bezzecchi al final de la larga carrera.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto de: VR46 Media

"Eso me llevó a quedarme sin neumático trasero muy pronto. Intenté gestionar la situación, pero a falta de 11 vueltas ya había cambiado al mapa C, que es el que tiene menos potencia, y aún quedaba media carrera. Ha sido un fin de semana muy difícil para mí. Hemos encontrado algunas cosas interesantes, pero también hemos visto que es muy difícil enderezar un fin de semana que empieza de forma equivocada. En Portimao esperamos encontrar una mejor base desde el viernes para hacerlo mejor el sábado y el domingo", añadió.

Es difícil no recordar que en esta situación se ha puesto un poco en apuros, decidiendo renunciar a esa GP24 que ya parece una auténtica bomba sólo para seguir defendiendo los colores del equipo de Tavullia. Sin embargo, según Bezzecchi, el problema en estos momentos va más allá, porque ni siquiera puede medirse con los otros pilotos que, como él, tienen la GP23.

"Obviamente me fijo en los pilotos más rápidos, pero los hermanos Márquez y mi compañero de equipo (Di Giannantonio) tienen la misma moto que yo y han conseguido ser más rápidos que yo, tanto en el ataque al crono como en el ritmo de carrera. Así que quiero centrarme en ellos y estudiar los datos para entender qué me falta y por qué ahora mismo no puedo hacer lo que hacen ellos".

Entrando más en detalle sobre cuáles son sus problemas actuales, concluyó: "No tengo feeling con el neumático delantero en frenada, la moto no gira y por eso pierdo velocidad en la aproximación y abro el acelerador demasiado tarde. O entro en la curva demasiado lento, precisamente porque la moto no gira, así que abro el acelerador demasiado pronto y de esta forma me quedo sin neumáticos. Estoy luchando, pero estoy trabajando duro, así que lo conseguiré. Es una situación frustrante, pero también motivadora.