Bezzecchi no pierde sus opciones de pelear por el campeonato 2023

El GP de Malasia de este fin de semana abre el triplete de carreras que cerrará el curso 2023, y donde se definirá del todo la temporada. A Sepang llega el Mooney VR46 Racing Team con el objetivo de empezar a cerrar bien un año de altibajos, y donde sin embargo aún tienen, matemáticamente, opciones de título.

Las posibilidades de Bezzecchi son remotas, 66 puntos detrás de Jorge Martín y 79 por detrás de Pecco Bagnaia cuando faltan por repartirse un máximo de 111 unidades. Sin embargo, el italiano tendrá que estar presente este mismo jueves en las famosas Torres Petronas de Kuala Lumpur para la foto oficial de los aspirantes a la corona.

Bezzecchi se partió la clavícula entrenando justo antes del reciente triplete, y admitió que el dolor le iba a acompañar hasta que terminara la temporada. Pese a ello, fue tercero en la carrera sprint de Indonesia (solo seis días después de pasar por quirófano), quinto el domingo, sexto en Australia y cuarto en Tailandia. Y ahora confía en haber tenido el reposo necesario para afrontar la recta final en mejores condiciones.

"Tener una semana completa de recuperación después de tres semanas muy ajetreadas, como las anteriores, ha sido todo un lujo", comentó Marco Bezzecchi. "He descansado, me he recuperado al máximo, he recargado las pilas y estoy listo para afrontar este final de temporada a tope".

"Sepang, junto con muchos otros circuitos en esta fase final de la temporada, está entre mis favoritos. Muy rápido, con largas rectas, un aspecto que podría favorecer a nuestra moto. No será fácil, pero daremos el máximo para estar entre los protagonistas de aquí a Valencia", aseguró.

Su compañero Luca Marini viene de lograr un podio en la carrera de Tailandia, aunque la ronda principal del domingo se le terminó haciendo larga.

"Siempre estoy contento de volver a Sepang, una de mis pistas favoritas y donde logré mi primera victoria en el Campeonato del Mundo en 2018, en Moto2", recordó Marini, que es 8º con 164 puntos. "Siempre me ha ido bien aquí, logrando adaptarme a las temperaturas, que a menudo son realmente prohibitivas".

"Con el hombro va mejor, en Tailandia gestionamos bien la carrera del sábado y las condiciones meteorológicas, mientras que en la carrera principal nos costó más. Sin embargo, las sensaciones son positivas. Serán tres semanas de mucho trabajo, el objetivo es cerrar la temporada recogiendo lo máximo posible", sentenció.