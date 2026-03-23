MotoGP Brasil 2026: Ganadores y perdedores de la carrera

La primera visita de MotoGP a Brasil en más de dos décadas estuvo llena de acción, pero el espectáculo sobre la pista quedó eclipsado por una serie de incidentes.

El trazado del circuito de Goiânia, recientemente renovado, resultó ser un éxito entre los pilotos, pero los constantes cambios en los niveles de adherencia, la lluvia intermitente y el empeoramiento de las condiciones de la pista los mantuvieron en vilo durante todo el fin de semana.

Las caídas se convirtieron en algo habitual durante el fin de semana, mientras que la preocupación por la seguridad aumentó a medida que surgían múltiples problemas con el circuito a lo largo del fin de semana.

Estos son los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Brasil.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Mateus Bonomi / Anadolu vía Getty Images

Si el resultado de 1-3-4-5 en Buriram hizo sonreír a Massimo Rivola, el resultado del Gran Premio de Brasil le habrá sabido aún mejor al jefe de Aprilia. Marco Bezzecchi no solo estuvo en su mejor forma en la carrera del domingo, sino que Jorge Martín también fue ganando impulso a lo largo del fin de semana para ofrecer su actuación más impresionante desde que ganó el título de MotoGP en 2024.

No fue un fin de semana impecable para la fábrica de Noale, y el mal comienzo de Bezzecchi en los entrenamientos y las posteriores caídas del sábado provocaron cierta tensión en el box. Incluso después de que Martín lograra su primer podio tras remontar en la carrera sprint, seguía existiendo la sensación de que Aprilia no tenía respuesta al ritmo de Ducati. Pero las mejoras de la noche a la mañana, combinadas con los cambios en las condiciones de la pista tras las carreras de Moto2 y Moto3, inclinaron la balanza a favor de Aprilia.

La gestión de la carrera por parte de Bezzecchi fue casi perfecta, mientras que la remontada de Martin tras caer a la quinta posición por detrás de Pedro Acosta fue igualmente impresionante. El doble adelantamiento del español a Marc Márquez y Fabio di Giannantonio fue un recordatorio de la velocidad y la habilidad en carrera que le convirtieron en campeón del mundo.

Una vez que Martín esté en plena forma, él y Bezzecchi podrían formar una combinación letal en la temporada 2026. Puede que Aprilia esté restando importancia a sus perspectivas por el momento, pero puede que no pase mucho tiempo antes de que tenga que aceptar que es una auténtica aspirante al título.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3; Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

El GP de Brasil sirvió como una especie de llamada a la realidad para KTM tras su brillante victoria en el sprint y su podio en Buriram. Acosta solo pudo clasificarse noveno tras caerse al principio de la Q2, lo que le dejó con una montaña que escalar durante el resto del fin de semana. El sprint llegó y pasó sin ningún avance, y aunque el cambio al neumático trasero blando dio un impulso a Acosta al principio del gran premio, rápidamente se desvaneció hasta el séptimo puesto.

Quizás lo más preocupante para KTM fue el rendimiento de sus otros tres pilotos. Aunque las pruebas de pretemporada habían sugerido que KTM podría tener profundidad en su alineación este año, las dos primeras rondas no han hecho mucho por confirmar esa opinión. Ver a tres pilotos de KTM clasificándose en la parte trasera de la parrilla habrá sido muy difícil de ignorar para Pit Beirer y el resto de la dirección.

Brad Binder, que fue el más impresionante del trío en los test y en Buriram, simplemente careció de ritmo durante todo el fin de semana y sufrió una caída el domingo por la mañana. Enea Bastianini admitió que era «incapaz de pilotar la moto», y los cambios que realizó no dieron sus frutos.

El comienzo de pesadillade Maverick Viñalescontinuó en Goiânia, ya que terminó último en la carrera del domingo, a seis segundos de la siguiente mejor moto, la del debutante de Pramac Toprak Razgatlioglu. El español reconoció que lo «inteligente» sería cambiar a la RC16 de especificaciones estándar que utilizan los demás pilotos de KTM, en lugar de seguir por su propio camino.

Ganador: Fabio di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

Puede que Di Giannantonio se arrepienta del error que le costó la victoria en la carrera sprint del sábado, pero el fin de semana de Goiânia supuso su actuación más completa en años.

El piloto del VR46 superó la Q1 para colocar su Ducati en la pole position en una caótica sesión de clasificación, incluso con una caída tardía en la curva 4. Más tarde ese mismo día, plantó cara a Márquez durante gran parte de la carrera y, en última instancia, fue solo un pequeño error lo que permitió al campeón del mundo adelantarle y ponerse en cabeza. Aun así, el italiano no perdió la esperanza y siguió a Márquez hasta la bandera a cuadros, manteniendo al campeón del mundo bajo presión en un tenso final de la carrera.

Ducati estaba claramente un paso por detrás de Aprilia el día de la carrera, por lo que la victoria estaba fuera de su alcance, pero Di Giannantonio se vengó de su derrota en el sprint y superó a Márquez en un duelo directo para terminar en el podio. Los dos intercambiaron posiciones en múltiples ocasiones a lo largo de la carrera, pero cuando el piloto oficial de Ducati tuvo un momento difícil en la curva 12 a cuatro vueltas del final, Di Giannantonio se coló para hacerse con la tercera posición.

El momento de esta actuación no pudo ser mejor, ya que fue en Goiânia donde Fermín Aldeguer acordó con Ducati correr para VR46 la próxima temporada. Con Franco Morbidelli terminando solo en 12.ª posición, Di Giannantonio sin duda reforzó su candidatura como apuesta a largo plazo del equipo.

Perdedor: Ducati

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Ducati se había preparado para una lucha más dura esta temporada, pero quizá no esperaba una derrota tan dolorosa en el GP de Brasil. La pole position y un doblete en la carrera sprint habían sugerido que la marca de Borgo Panigale estaba muy metida en la lucha en Goiânia, pero las condiciones cambiaron de la noche a la mañana y no pudo plantar cara a las Aprilia el día de la carrera.

La pista ofrecía mucho menos agarre que el día anterior, probablemente debido a que los pilotos de Moto2 y Moto3 dejaron «marbles» en la pista, lo que pareció perjudicar más a Ducati que a sus rivales. Tanto Márquez como Di Giannantonio fueron adelantados por Martín en una curva, lo que demuestra cómo está cambiando el panorama competitivo en MotoGP.

Quizás lo más preocupante sea la inconsistencia en la plantilla de pilotos de Ducati. Por ejemplo, Álex Márquez fue uno de sus pilotos más fiables el año pasado, pero este año aún no ha logrado meterse entre los cinco primeros. Del mismo modo, Francesco Bagnaia no ha hecho mucho para demostrar que sus dificultades de 2025 fueron algo puntual. Y con Aldeguer necesitando tiempo para recuperarse por completo de una lesión en los entrenamientos y Morbidelli dejando mucho que desear, Ducati parece estar funcionando a medio gas este año.

Ganador: los aficionados brasileños

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: MotoGP Sports Entertainment Group

Los apasionados aficionados brasileños al motociclismo habían estado esperando pacientemente el regreso de MotoGP a su país. Así que, cuando se abrieron las puertas el viernes para el primer Gran Premio en Brasil en dos décadas, acudieron en masa para disfrutar del espectáculo de 22 motos compitiendo en el circuito de Goiânia, profundamente renovado.

Cerca de 150 000 aficionados asistieron a la carrera durante el fin de semana, con más de 60 000 solo el domingo. Incluso los entrenamientos del viernes atrajeron a 40 000 espectadores, creando un ambiente vibrante en la pista a pesar de que la fuerte lluvia empañó el espectáculo.

Goiânia es una de las ciudades más grandes de Brasil, y su proximidad a Brasilia la hace fácilmente accesible para los viajeros internacionales. Teniendo en cuenta que MotoGP ha sido objeto de críticas por algunas de las otras sedes que ha añadido recientemente al calendario, Goiânia fue una incorporación muy bienvenida al campeonato.

Perdedores: los organizadores del GP de Brasil y MotoGP

Los responsables reparan un socavón en la recta de salida y meta. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Para una organización que ha llevado a cabo con éxito múltiples carreras de Fórmula 1, organizar un evento de MotoGP debería haber sido una tarea relativamente fácil. Pero la primera visita de MotoGP a Brasil desde 2004 dejó muchas preguntas sin respuesta.

El acuerdo tardío para acoger la carrera supuso un tiempo limitado para repavimentar la pista y mejorar las instalaciones. Si a esto le sumamos la temporada de lluvias, los organizadores tuvieron que luchar contra el reloj desde el principio.

Las inundaciones tempranas en Goiânia dominaron los preparativos del Gran Premio, lo que obligó a los trabajadores del circuito a trabajar sin descanso para garantizar que la pista estuviera seca a tiempo para la primera sesión de entrenamientos. El socavón que se descubrió tras la clasificación alteró aún más el calendario, pero el problema más grave se produjo el domingo.

El asfalto comenzó a romperse entre las curvas 11 y 12 tras las carreras de Moto2 y Moto3, lo que provocó que la carrera se acortara en ocho vueltas. Aun así, varios pilotos informaron de que les habían golpeado los escombros, mientras que Marc Márquez afirmó que perdió la tercera posición tras salirse de la pista en la sección afectada.

También hay preocupaciones a largo plazo, ya que los pilotos señalaron que los baches empeoraron progresivamente a lo largo del fin de semana. MotoGP tendrá que trasladar la carrera fuera de la temporada de lluvias el año que viene, mientras que los organizadores tendrán que hacer algo más que simples parches para garantizar que la pista sea segura para la competición internacional.

Fotos del GP de Brasil - Domingo