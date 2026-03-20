MotoGP Brasil: Acosta el más rápido en una práctica retrasada por lluvia

Tras 22 años de espera, el regreso de MotoGP a Brasil bien podía haber esperado una hora más. Ese fue el retraso con el que hubo que lidiar este viernes por la mañana, tras otro episodio de lluvia que había ensuciado la pista, lo que obligó a limpiarla una vez más para retirar la tierra que se había acumulado sobre los vibreurs.

Así pues, eran poco más de las doce del mediodía cuando las motos de la categoría reina salieron de boxes, recibidas por un cielo que por fin dejaba entrever algunos tonos de azul. La pista aún estaba parcialmente húmeda, lo que obligaba a utilizar neumáticos de lluvia. Las condiciones pusieron en apuros desde el principio a Pecco Bagnaia en la curva 4. Unos instantes más tarde, fue Joan Mir quien acabó en la grava en la curva 10.

Ayudada por los 35 °C de temperatura ambiente, la pista evolucionó rápidamente, con una trazada cada vez más seca y limpia. Los tiempos también mejoraron muy pronto. En este trazado tan corto (3,835 km), Johann Zarco fue el primero en completar una vuelta por debajo de 1'30, antes de que Marc Márquez alcanzara los 1'28 unos diez minutos más tarde.

Ese tiempo de 1'28"708 fue un intento único en ese momento para Márquez, en una serie de vueltas por encima de 1'3, pero se convirtió en la referencia. A pesar de salirse de la pista en la curva 6, Pedro Acosta alcanzó muy rápidamente al piloto de Ducati, situándose a solo cuatro milésimas de él. Luego le tocó el turno a Bagnaia de colarse en ese estrecho hueco, a solo una milésima de su compañero de equipo.

Estos tiempos eran muy superiores a los del resto del pelotón, ya que seis décimas separaban a este trío del cuarto, Joan Mir. Esta primera jerarquía confirmaba, en cualquier caso, lo que cabía esperar, con una auténtica mezcla de marcas en esta primera toma de contacto, con los cinco fabricantes entre los ocho primeros , con la Yamaha de Álex Rins en quinta posición.

Tímida aparición de los neumáticos lisos

Jack Miller fue el primero en cambiar a neumáticos lisos, a mitad de la sesión. Al mismo tiempo, Márquez seguía con neumáticos de lluvia para lanzar un fuerte ataque cuyo efecto en la tabla de tiempos fue inmediato : con una vuelta en 1'27"775, le sacaba ya 0"934 a su perseguidor más cercano y más de un segundo al cuarto !

Rins, el más rápido de todos en el primer sector en ese momento, logró recortar en más de seis décimas la ventaja de Márquez. Le siguieron otras mejoras notables, tanto para Franco Morbidelli, que ya estaba entre los 10 primeros, como para pilotos que hasta entonces estaban muy rezagados, como Álex Márquez y Toprak Razgatlioglu. Acosta también bajó su marca, no sin antes dar unas vueltas de campana en la curva 8.

¿Ha dicho Razgatlioglu ? Sí, y el turco no se conformó con una sola vuelta rápida. Encadenó un tiempo de 1'28"268 que le valió el cuarto puesto provisional. La Yamaha Pramac retrocedió después ante la mejora de Álex Márquez y Zarco.

Final de sesión muy reñido

En cabeza, la sorpresa vino de la mano de Jorge Martín, que se encargó de desbancar a Marc Márquez del primer puesto con una nueva referencia de 1'27"576 establecida en los últimos minutos. Las condiciones mejoraban ahora notablemente y se veían cada vez más neumáticos lisos - en Brad Binder, Álex Rins, Johann Zarco, Joan Mir, Luca Marini y Fabio Quartararo.

Los pilotos con neumáticos de lluvia seguían siendo, sin embargo, los más rápidos, y Marc Márquez no tardó en aprovechar él mismo estas condiciones, ahora más favorables, para mejorar una vez más el mejor tiempo.

Pero aún no había terminado... La bandera a cuadros ya había salido cuando se registraron dos nuevas mejoras, primero para Marco Bezzecchi y luego, finalmente, para Pedro Acosta, líder final de estos entrenamientos con un tiempo de 1'26"688.

Miller y sus neumáticos lisos se hicieron con el segundo puesto a menos de una décima, relegando a Bezzecchi, Márquez y Morbidelli, los únicos que habían cedido menos de medio segundo. Todo cambió tanto en unos minutos que Martín terminó séptimo, superado por la KTM de Maverick Viñales.

En su regreso al manillar de una MotoGP, el primero para él desde los entrenamientos de Valencia el pasado noviembre, Fermín Aldeguer estuvo mucho tiempo en la parte baja de la clasificación antes de auparse al top 10 y mantenerse ahí a pesar de los constantes cambios de esta última parte de la sesión.

Zarco y Razgatlioglu acabaron cayendo hasta la 15.ª y 16.ª posición. Mir es solo 19.º y Quartararo último, a 2,8 segundos del mejor tiempo.

La segunda sesión, reducida a su duración inicial de una hora para compensar el retraso de esta mañana, comenzará a las 20:00 hora francesa. Será decisiva para clasificar a los diez primeros pilotos para la Q2 de mañana.

GP de Brasil de MotoGP - Entrenamientos libres 1