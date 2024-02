Brivio y su regreso a MotoGP: "Todo ha ido muy rápido"

Desde que abandonó Suzuki en MotoGP para fichar por Alpine en F1 hace poco más de tres años, el regreso de Davide Brivio se ha barajado con regularidad. Nombrado director deportivo del fabricante francés en la Fórmula 1 y después encargado de sus proyectos en otros campeonatos y jóvenes pilotos, el hombre que llevó a Suzuki al título sobre dos ruedas nunca ha perdido el contacto con MotoGP.

Los rumores le situaban cerca de regresar a Suzuki a principios de 2022, pocas semanas antes de que la marca anunciara el fin de su programa en la categoría reina, y en los últimos meses de 2023 era con Honda con la que se esperaba su vuelta a MotoGP. Finalmente, Brivio abandonó Alpine en diciembre, obviamente sin saber que su nuevo destino sería Trackhouse, el equipo que toma el relevo de RNF para entrar este año en los satélites de Aprilia.

La información, revelada por Motorsport.com el miércoles por la noche, fue confirmada por el equipo americano unas horas más tarde. Davide Brivio asumirá el cargo de director del equipo, función que hasta ahora desempeñaba PJ Rashidi. Dado que Trackhouse se ha hecho cargo de la mayor parte del personal de RNF, Brivio asumirá el papel que antes desempeñaba Razlan Razali, mientras que Wilco Zeelenberg seguirá siendo el director del equipo. Brivio asumirá su cargo mientras el equipo se encuentra en Sepang para la última jornada de pruebas de esta semana, y debutará en el garaje en el próximo test de Losail, el último de la pretemporada, dentro de menos de dos semanas.

"Todo se juntó muy rápidamente en los últimos días, cuando Justin [Marks, propietario del equipo] me pidió que ayudara a Trackhouse en su reto de MotoGP", comentó el italiano. "Estoy encantado de estar asociado a este nuevo proyecto desde el principio y tengo muchas ganas de conocer mejor a Trackhouse y ver lo que podemos aportar a MotoGP con la visión y la experiencia que esta empresa tiene en otras competiciones y entornos. Podría ser una buena combinación de ambos mundos".

"Ahora sólo queda una prueba más, el momento de competir está casi aquí e intentaremos apoyar a nuestros dos talentosos pilotos, Miguel [Oliveira] y Raúl [Fernández], todo lo que podamos y divertirnos. Todo ha sucedido muy rápido en los últimos días, no podía decir adónde iba pero son buenas noticias y vamos a empezar a trabajar rápidamente !"

Brivio aporta su "visión" y experiencia a Trackhouse

Wilco Zeelenberg, que ya trabajó con Davide Brivio en Yamaha en el pasado, está encantado de contar con un hombre con una gran experiencia en MotoGP para dirigir el equipo, algo que no ocurría con PJ Rashidi. "Estoy contento porque aporta mucha experiencia y no tendremos que enseñarnos secretos sobre el campeonato. Eso te ayuda mucho a crecer, sobre todo para Trackhouse", dijo el ex piloto. "La gente de la NASCAR es buena pero es un tema diferente, necesitan información sobre cómo funciona en este mundo, con estas regulaciones. Estamos deseando tener ese vínculo".

"Todos conocemos muy bien a Davide y su ambición y pasión por el automovilismo", añadió Zeelenberg. "Conoce la política, cómo hablar con la prensa, los patrocinadores, y cómo gestionar el equipo para hacerlo crecer, encontrar los presupuestos y explicar lo que necesitamos para tener éxito en un equipo de MotoGP. Lo ha demostrado muchas veces, no necesito explicar dónde y cómo".

Justin Marks y Davide Brivio

"Aporta mucho a este campeonato, todos somos muy apasionados pero no es suficiente, también se necesita la capacidad de hacer que las cosas se hagan, y sobre todo que el dinero fluya de la manera correcta, a las personas adecuadas, definiendo el personal adecuado para el futuro, con una visión".

Las funciones estarán claramente definidas: Brivio dirigirá y estructurará el equipo, mientras que Zeelenberg se ocupará más de los asuntos cotidianos en los circuitos. "No creo que nos pisemos los unos a los otros porque ya hemos hecho el trabajo y hemos trabajado juntos en el pasado", recuerda Zeelenberg. "Va a funcionar muy bien porque nos respetamos mutuamente. [...] Yo estoy más en la parte técnica y en el grupo del garaje, pero él también conoce a mucha gente, equipos y personal. Cuando estás en tu propia cabina, también tienes que saber lo que pasa en las otras para saber de qué estará hecho el futuro".

A Justin Marks le parece "increíble contar con alguien del calibre y la experiencia" de Brivio para dirigir el equipo. " Todos en la empresa estamos conmovidos por el compromiso que ha adquirido", añadió el estadounidense. "Desde el momento en que conocí a Davide, quedó claro que encajaría perfectamente en la cultura de Trackhouse. Sé que nos llevará a grandes cosas dentro y fuera de los circuitos".