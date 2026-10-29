MotoGP GP de Australia

MotoGP busca un acuerdo con los pilotos sobre el Gran Premio de Qatar

Los pilotos de MotoGP volvieron a reunirse el miércoles en Sepang, con la esperanza de salir de Malasia con una serie de garantías por escrito que les permitieran aceptar participar en el Gran Premio de Qatar de la próxima semana.

Oriol Puigdemont

Publicado: 29 oct 2026, 5:05

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Race start

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Tras meses de incertidumbre y varias semanas de creciente tensión, se espera que el enfrentamiento entre la mayoría de la parrilla de MotoGP y el promotor del campeonato sobre el Gran Premio de Qatar se resuelva en las próximas 48 horas.

Idealmente, se podría alcanzar un acuerdo tan pronto como el jueves, una vez que Carlos Ezpeleta, director general adjunto de MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG) —la empresa propietaria de los derechos comerciales del campeonato—, regrese de Doha. Ezpeleta asistió este miércoles a una conferencia en la capital Qatarí, lo que le brindó la oportunidad de evaluar de primera mano los últimos acontecimientos en el país.

El conflicto en curso entre Estados Unidos e Israel con Irán ya había obligado a MotoGP a posponer la carrera, originalmente programada para mediados de abril, hasta el 8 de noviembre, el próximo fin de semana.

Aunque las hostilidades en Oriente Medio se han atenuado en comparación con las primeras etapas del conflicto, la situación sigue estando lejos de ser normal. Esto motivó a un número sustancial de pilotos a oponerse inicialmente a viajar a Qatar.

Según informó Motorsport.com el pasado fin de semana desde Phillip Island, los pilotos acordaron solicitar a MGPSEG una serie de garantías por escrito relativas a su seguridad y a la de todo el paddock.

Lee también:

El documento actualmente en discusión incluye disposiciones para un plan de evacuación específico, pólizas de seguro que cubran los costes derivados de un eventual cierre del espacio aéreo Qatarí y cobertura de repatriación en caso de un escenario extremo.

Motorsport.com tiene entendido que los pilotos se reunieron de nuevo este miércoles en las oficinas del circuito de Sepang, esta vez con la presencia de un número significativo de directores de equipo.

Photo by: Paul Crock / AFP via Getty Images

Se entiende que la reunión fue constructiva y se desarrolló en un ambiente cordial, aunque no se alcanzó ningún acuerdo definitivo, ya que todas las partes están a la espera del regreso de Ezpeleta.

El principal punto de discordia radica en quién debe asumir en última instancia la responsabilidad de proporcionar las garantías solicitadas. Mientras que los pilotos quieren que MGPSEG asuma esa responsabilidad, el promotor sostiene que hacerlo no es viable.

Las circunstancias son particularmente complejas. Por un lado, Qatar insiste en que el evento puede llevarse a cabo sin poner en riesgo la seguridad de quienes viajen al país. Por otro, los gobiernos de la mayoría de los países representados en el paddock de MotoGP aconsejan no viajar a Qatar a menos que sea estrictamente necesario.

Sin embargo, una advertencia de viaje no equivale a una prohibición absoluta, lo que significa que no constituye un motivo de fuerza mayor que permita a MotoGP rescindir su contrato con Qatar sin consecuencias financieras.

También cabe recordar que Qatar es uno de los socios más antiguos e importantes del campeonato.

Independientemente de cómo se resuelva finalmente la disputa, lo que parece claro es que las relaciones entre MGPSEG y los pilotos se encuentran actualmente tensas.

El promotor del campeonato considera que sus principales figuras deberían demostrar un mayor nivel de compromiso, mientras que los pilotos sienten que se les exigen expectativas cada vez más demandantes, junto con una mayor exposición al riesgo.

En medio se encuentran los equipos, que actúan como intermediarios y están vinculados contractualmente con ambas partes: con sus pilotos por un lado y con el promotor del campeonato por el otro.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Alex Márquez: MotoGP perjudica el futuro de los pilotos jóvenes con un formato castigador

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Oriol Puigdemont





Diogo Moreira asegura que "Honda podría luchar por el título de MotoGP en 2027"



MotoGP



MotoGP 12 h



Diogo Moreira asegura que "Honda podría luchar por el título de MotoGP en 2027"





El plan que seguirá Jorge Martín para intentar correr en Malasia



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



2 d



El plan que seguirá Jorge Martín para intentar correr en Malasia





Jorge Martín apunta a correr en Sepang tras sus últimos estudios médicos



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



4 d



Jorge Martín apunta a correr en Sepang tras sus últimos estudios médicos

Últimas noticias





MotoGP busca un acuerdo con los pilotos sobre el Gran Premio de Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



3 min



MotoGP busca un acuerdo con los pilotos sobre el Gran Premio de Qatar





Por qué Sergio Pérez muestra un voto de confianza en Cadillac pese a un debut desigual en 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



7 h



Por qué Sergio Pérez muestra un voto de confianza en Cadillac pese a un debut desigual en 2026





Alex Márquez: MotoGP perjudica el futuro de los pilotos jóvenes con un formato castigador



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



8 h



Alex Márquez: MotoGP perjudica el futuro de los pilotos jóvenes con un formato castigador





Galería: La exhibición de Checo Pérez y su traje especial para el GP de México 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



8 h



Galería: La exhibición de Checo Pérez y su traje especial para el GP de México 2026

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete