MotoGP confirma el cambio de formato para sus Grandes Premios a partir de 2027 con la clasificación sprint

La modificación fue aprobada por los equipos mediante una votación que se llevó a cabo, precisamente, en el Red Bull Ring, .

El cambio implicará una reprogramación sustancial de la agenda del fin de semana, aunque mucho menos disruptiva que la de 2023, cuando la organización introdujo las pruebas cortas o sprint, siguiendo la línea marcada por el Mundial de Fórmula 1 unos años antes.

Tres temporadas y media después, los equipos, los pilotos y los aficionados deberán volver a adaptarse a una dinámica ligeramente distinta. La novedad más llamativa pasa por la incorporación de una segunda sesión de clasificación, tal y como adelantó Motorsport.com.

Hasta ahora, la única que se llevaba a cabo, el sábado, se tomaba como referencia para configurar las parrillas de salida de las dos carreras; tanto la corta, como la larga. A partir del curso que viene, en cambio, la parrilla de la sprint se ordenará a partir de un ensayo de 15 minutos que tendrá lugar el viernes por la tarde, mientras que la de la carrera larga saldrá del clasificatorio que se celebrará el sábado por la mañana, justo después del tercer entrenamiento libre (FP3), que tendrá una duración de 20 minutos.

Esta reforma elimina la 'Práctica' de los viernes, que hasta este año sirve para crear el corte entre aquellos corredores que pasan directamente a la Q2, y los que están forzados a pasar por la repesca (Q1).

De este modo, la primera jornada de actividad en pista (viernes) ganará un ensayo extra, con una primera sesión de 45 minutos de duración, por la mañana, seguida de otra, siempre libre, de 30 minutos más, y la clasificación de la sprint (15 minutos).

Después de la sprint de los sábados, ahora llega la pole para la carrera corta Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El sábado, se recupera el tercer entrenamiento libre (FP3) que se alargará durante 20 minutos, antes de dar paso a la Q1 con todos los pilotos, a diferencia de ahora que solo la disputan a partir del décimo más lento, con dos plazas de repesca para la Q2, que se celebrará a continuación cos los 12 más rápidos.

Motorsport.com entiende que, en un primer momento, se valoró la posibilidad de dividir la sesión de clasificación del sábado en tres, al estilo de lo que ocurre en la F1 (Q1, Q2 y Q3), una propuesta que finalmente se desestimó en la votación de Spielberg. Por la tarde, como hasta la fecha, se disputará la carrera corta.

Otra de las novedades será la eliminación del warm up, ya el domingo, de modo que los corredores podrán participar en labores promocionales y preparar la cita central del fin de semana, ya por la tarde. Paralelamente, el pitlane se abrirá durante diez minutos, algo que ahora no sucede, en un periodo en el que estará permitido dar varias vueltas a la pista pasando por el carril de los boxes antes de la formación de la parrilla.