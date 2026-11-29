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2026 MotoGP GP de Valencia

27 nov 2026 al 29 nov 2026

| Valencia Circuit Ricardo Tormo, ES

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MotoGP GP de Valencia

GP de MotoGP de Valencia: Comentarios en directo y últimas noticias desde España

Comentarios en directo minuto a minuto del Gran Premio de Valencia, con MotoGP en el Circuito Ricardo Tormo

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La ventaja aumenta a un segundo, con Marquez, Bezzecchi, Acosta y Martin pegados en la lucha por el segundo puesto.

Página: 3 08:07

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Fernandez marca la vuelta rápida camino a una ventaja de 0.8s al final de la vuelta

Página: 2 08:05

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Fernandez le quita el liderato a Marquez, de nuevo en la última curva

Página: 2 08:04

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Raúl Fernández le arrebata la segunda posición a Bez al final de la primera vuelta y se coloca detrás de Marc. Luego vienen Acosta, Martin, Ogura, Aldeguer, Mir, Bastianini y Diggia.

Página: 1 08:03

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Acosta y Ogura ganan cuatro posiciones respecto a la parrilla; Di Giannantonio pierde cinco.

Semáforo en verde

08:03

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¡Sin fuego! ¡Y Marc se pone líder por delante de Bez!

Bandera verde

08:01

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¡La vuelta de formación está en marcha!

08:00

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Mientras se despeja la parrilla, hay justo tiempo para recordarles que aún hay una batalla por un campeonato del mundo en marcha. Aunque Aprilia tendría que superar su autodestrucción de Balaton Park para fallar en su intento de sentenciar el título frente a Ducati. Tiene una cómoda ventaja de 16 puntos. Sus dos pilotos oficiales, Bezzecchi y Martin, también se disputan el segundo puesto en el campeonato de pilotos, con Bezzecchi solo un punto por delante. ¡Les mantendré informados!

07:58

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Me preguntaba cuántos se habían abarrotado hoy en el circuito Ricardo Tormo, y acaba de llegar la cifra oficial: 97.024. Eso creará un gran ambiente en este pequeño trazado tipo estadio mientras el público español (¡no entremos ahora en Valencia/Cataluña!) se prepara para rendir homenaje a un héroe español que se marcha.

07:56

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Solo faltan unos minutos para la salida, y Marc está haciendo su rutina de flexiones por última vez. Si habla de ellas en su retirada, bueno, Gary Player estará orgulloso de él.

07:54

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¡Ah, sí, la parrilla! Bueno, aquí está. La mayoría gana una posición respecto a sus puestos originales tras la retirada de Alex. Habría salido cuarto.

Grid

All Stats

Cla Rider # Bike Time km/h 1

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia

1'27.844

164.131 2

M. Marquez Ducati Team

93 Ducati

+0.463

1'28.307

163.271 3

R. Fernández Trackhouse Racing Team

25 Aprilia

+0.589

1'28.433

163.038 4

J. Martin Aprilia Racing Team

89 Aprilia

+0.795

1'28.639

162.659 5

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati

+0.851

1'28.695

162.557 6

E. Bastianini Tech 3

23 KTM

+0.936

1'28.780

162.401 7

P. Espargaro Tech 3

44 KTM

+1.009

1'28.853

162.268 8

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati

+1.026

1'28.870

162.236 9

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM

+1.040

1'28.884

162.211 10

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia

+1.306

1'29.150

161.727 11

J. Mir Honda HRC

36 Honda

+1.572

1'29.416

161.246 12

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM

+1.389

1'29.233

161.576 13

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati

+1.416

1'29.260

161.528 14

J. Zarco Team LCR

5 Honda

+1.442

1'29.286

161.481 15

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha

+1.563

1'29.407

161.262 16

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati

+1.591

1'29.435

161.212 17

D. Moreira Team LCR

11 Honda

+1.740

1'29.584

160.943 18

L. Marini Honda HRC

10 Honda

+1.779

1'29.623

160.873 19

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha

+1.796

1'29.640

160.843 20

A. Fernandez Pramac Racing

47 Yamaha

+1.877

1'29.721

160.698 21

A. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha

+2.304

1'30.148

159.936 View full results

07:52

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También hay un montón de pilotos que corren por última vez para sus respectivos equipos. Jorge Martín, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Fermin Aldeguer, Pedro Acosta, Ai Ogura, Joan Mir, Fabio Quartararo, Diogo Moreira y Luca Marini. Por cierto, eso es en orden de parrilla, así que verás más a los que están cerca de la parte alta de la lista. Además de Ogura cuando aparezca delante al final de la carrera ;)

07:50

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Otra decoración poco habitual hoy, además de la de Marc, será la de Jack Miller. Lleva la pintura con colores australianos con la que no pudo correr en Phillip Island por la cancelación por el tiempo aquel día. Encaja bien con la carrera de despedida de Jack en MotoGP... una de las cinco que están a punto de darse. También nos dejan después de esta ronda, al menos como pilotos a tiempo completo, Brad Binder, Franco Morbidelli y Alex Rins*. *Mientras Binder y Morbidelli tienen acuerdos en World Superbike, no se ha anunciado nada para Rins. Y Ducati ahora tiene un asiento que cubrir con poco margen. No es el favorito para quedarse con la plaza, pero nunca digas nunca.

07:47

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En la parrilla se entrega un marco especial a Michelin, porque también es la última carrera del fabricante francés de neumáticos como proveedor de MotoGP. Esa despedida no va a atraer mucha atención, pero es lo que aceptas cuando eres proveedor de neumáticos. La gente solo habla de ti cuando algo sale mal. ¡Buena suerte a Pirelli, a partir del test del martes!

07:45

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Bien, siguiente asunto pendiente: ¡felicidades a Manu Gonzalez por asegurarse el campeonato de Moto2 hace un rato! La definición fue tan tensa como se puede imaginar en un final de temporada de automovilismo.

07:43

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Un recordatorio de lo que pasó ayer en la sprint, de la que Marco Bezzecchi salió con una segunda victoria consecutiva en sábado:

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07:41

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Ayer recordamos lo imán para el drama que es Marc. Pudo sacudirse tanto las llamas como una sanción polémica, tranquilo al saber que el campeonato ya está decidido a su favor. Pero cuidado con cualquier comisario que le imponga una sanción hoy: ¡tendrá suerte si logra salir del aparcamiento sin problemas! (Es broma...)

07:39

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Por suerte, su hermano Alex está allí para ver a Marc iniciar esta extraña vuelta de reconocimiento, en la que parece tener la pista para él solo. Lo que nos lleva al hecho de que el menor de los Márquez estuvo en el hospital esta mañana. Está enfermo y se perderá la carrera de hoy.

07:37

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Marquez se sube a su Ducati por última vez: luce una decoración dorada especial para celebrar la ocasión. Y recibe un pasillo de honor de todo el paddock del campeonato del mundo mientras avanza por el pitlane camino de la parrilla. ¡Qué imágenes!

07:36

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El gran titular, sorprendentemente, no es que esta sea la última carrera de la era de 1000cc de MotoGP, aunque eso SÍ es muy importante. Marc Márquez se lleva todo el protagonismo desde el viernes por la mañana, cuando anunció que esta sería su última carrera en MotoGP. Valencia está completamente llena para su carrera de despedida.

07:34

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Disculpas por cualquier error de tecleo hoy... esto es una producción 100% humana ;) Y hay mucho por cubrir en muy poco tiempo.

07:33

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¡Vamos allá una última vez! Es la ronda final del Mundial de MotoGP 2026 y estás en el lugar indicado si buscas cobertura en directo por texto. Soy Richard Asher y el placer es mío.

Por: Richard Asher

Publicado: 29 nov 2026, 13:08

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