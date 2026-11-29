presentado por
2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1970 1964 1963 1962 1961 1957 1950
GP de Valencia
GP de Tailandia GP de Brasil
GP de Estados Unidos
GP de España GP de Francia
GP de Catalunya
GP de Italia GP de Hungría GP de República Checa GP de Países Bajos GP de Alemania
GP de Gran Bretaña
GP de Aragón GP de San Marino
GP de Austria
GP de Japón GP de Indonesia GP de Australia GP de Malasia
GP de Qatar
GP de Portugal
GP de Valencia
2026 MotoGP GP de Valencia
27 nov 2026 al 29 nov 2026
| Valencia Circuit Ricardo Tormo, ES
Resumen Comentarios en vivo Resultados Noticias
Live Text
MotoGP GP de Valencia
GP de MotoGP de Valencia: Comentarios en directo y últimas noticias desde España
Comentarios en directo minuto a minuto del Gran Premio de Valencia, con MotoGP en el Circuito Ricardo Tormo
Directo
Charlar
Clasificación en directo
presentado por
Directo
Resumen
Ver más Mostrar menos
Texto en vivo
Este Livetext se traduce automáticamente desde otra edición. Es posible que se produzcan algunos errores de traducción. Leer en el idioma original.
Página: 4 08:08
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
La ventaja aumenta a un segundo, con Marquez, Bezzecchi, Acosta y Martin pegados en la lucha por el segundo puesto.
Página: 3 08:07
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Fernandez marca la vuelta rápida camino a una ventaja de 0.8s al final de la vuelta
Página: 2 08:05
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Fernandez le quita el liderato a Marquez, de nuevo en la última curva
Página: 2 08:04
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Raúl Fernández le arrebata la segunda posición a Bez al final de la primera vuelta y se coloca detrás de Marc. Luego vienen Acosta, Martin, Ogura, Aldeguer, Mir, Bastianini y Diggia.
Página: 1 08:03
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Acosta y Ogura ganan cuatro posiciones respecto a la parrilla; Di Giannantonio pierde cinco.
Semáforo en verde
08:03
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
¡Sin fuego! ¡Y Marc se pone líder por delante de Bez!
Bandera verde
08:01
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
¡La vuelta de formación está en marcha!
08:00
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Mientras se despeja la parrilla, hay justo tiempo para recordarles que aún hay una batalla por un campeonato del mundo en marcha. Aunque Aprilia tendría que superar su autodestrucción de Balaton Park para fallar en su intento de sentenciar el título frente a Ducati. Tiene una cómoda ventaja de 16 puntos. Sus dos pilotos oficiales, Bezzecchi y Martin, también se disputan el segundo puesto en el campeonato de pilotos, con Bezzecchi solo un punto por delante. ¡Les mantendré informados!
07:58
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Me preguntaba cuántos se habían abarrotado hoy en el circuito Ricardo Tormo, y acaba de llegar la cifra oficial: 97.024. Eso creará un gran ambiente en este pequeño trazado tipo estadio mientras el público español (¡no entremos ahora en Valencia/Cataluña!) se prepara para rendir homenaje a un héroe español que se marcha.
07:56
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Solo faltan unos minutos para la salida, y Marc está haciendo su rutina de flexiones por última vez. Si habla de ellas en su retirada, bueno, Gary Player estará orgulloso de él.
07:54
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
¡Ah, sí, la parrilla! Bueno, aquí está. La mayoría gana una posición respecto a sus puestos originales tras la retirada de Alex. Habría salido cuarto.
Grid
All Stats
Cla Rider # Bike Time km/h 1
M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
72 Aprilia
1'27.844
164.131 2
M. Marquez Ducati Team
93 Ducati
+0.463
1'28.307
163.271 3
R. Fernández Trackhouse Racing Team
25 Aprilia
+0.589
1'28.433
163.038 4
J. Martin Aprilia Racing Team
89 Aprilia
+0.795
1'28.639
162.659 5
F. Di Giannantonio Team VR46
49 Ducati
+0.851
1'28.695
162.557 6
E. Bastianini Tech 3
23 KTM
+0.936
1'28.780
162.401 7
P. Espargaro Tech 3
44 KTM
+1.009
1'28.853
162.268 8
F. Aldeguer Gresini Racing
54 Ducati
+1.026
1'28.870
162.236 9
P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
37 KTM
+1.040
1'28.884
162.211 10
A. Ogura Trackhouse Racing Team
79 Aprilia
+1.306
1'29.150
161.727 11
J. Mir Honda HRC
36 Honda
+1.572
1'29.416
161.246 12
B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
33 KTM
+1.389
1'29.233
161.576 13
I. Lecuona Ducati Team
27 Ducati
+1.416
1'29.260
161.528 14
J. Zarco Team LCR
5 Honda
+1.442
1'29.286
161.481 15
F. Quartararo Yamaha Factory Racing
20 Yamaha
+1.563
1'29.407
161.262 16
F. Morbidelli Team VR46
21 Ducati
+1.591
1'29.435
161.212 17
D. Moreira Team LCR
11 Honda
+1.740
1'29.584
160.943 18
L. Marini Honda HRC
10 Honda
+1.779
1'29.623
160.873 19
J. Miller Pramac Racing
43 Yamaha
+1.796
1'29.640
160.843 20
A. Fernandez Pramac Racing
47 Yamaha
+1.877
1'29.721
160.698 21
A. Rins Yamaha Factory Racing
42 Yamaha
+2.304
1'30.148
159.936 View full results
07:52
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
También hay un montón de pilotos que corren por última vez para sus respectivos equipos. Jorge Martín, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Fermin Aldeguer, Pedro Acosta, Ai Ogura, Joan Mir, Fabio Quartararo, Diogo Moreira y Luca Marini. Por cierto, eso es en orden de parrilla, así que verás más a los que están cerca de la parte alta de la lista. Además de Ogura cuando aparezca delante al final de la carrera ;)
07:50
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Otra decoración poco habitual hoy, además de la de Marc, será la de Jack Miller. Lleva la pintura con colores australianos con la que no pudo correr en Phillip Island por la cancelación por el tiempo aquel día. Encaja bien con la carrera de despedida de Jack en MotoGP... una de las cinco que están a punto de darse. También nos dejan después de esta ronda, al menos como pilotos a tiempo completo, Brad Binder, Franco Morbidelli y Alex Rins*. *Mientras Binder y Morbidelli tienen acuerdos en World Superbike, no se ha anunciado nada para Rins. Y Ducati ahora tiene un asiento que cubrir con poco margen. No es el favorito para quedarse con la plaza, pero nunca digas nunca.
07:47
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
En la parrilla se entrega un marco especial a Michelin, porque también es la última carrera del fabricante francés de neumáticos como proveedor de MotoGP. Esa despedida no va a atraer mucha atención, pero es lo que aceptas cuando eres proveedor de neumáticos. La gente solo habla de ti cuando algo sale mal. ¡Buena suerte a Pirelli, a partir del test del martes!
07:45
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Bien, siguiente asunto pendiente: ¡felicidades a Manu Gonzalez por asegurarse el campeonato de Moto2 hace un rato! La definición fue tan tensa como se puede imaginar en un final de temporada de automovilismo.
07:43
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Un recordatorio de lo que pasó ayer en la sprint, de la que Marco Bezzecchi salió con una segunda victoria consecutiva en sábado:
También lee:
MotoGPLos pilotos respaldan a Marc Márquez y cargan contra dirección de carrera tras la sanción en Valencia
MotoGPPor qué Marc Márquez fue penalizado por abandonar la parrilla de Valencia, pese a que no hizo nada mal
MotoGPMotoGP en Valencia: Marco Bezzecchi domina la sprint, Marc Márquez 13° tras el drama de la salida
07:41
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Ayer recordamos lo imán para el drama que es Marc. Pudo sacudirse tanto las llamas como una sanción polémica, tranquilo al saber que el campeonato ya está decidido a su favor. Pero cuidado con cualquier comisario que le imponga una sanción hoy: ¡tendrá suerte si logra salir del aparcamiento sin problemas! (Es broma...)
07:39
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Por suerte, su hermano Alex está allí para ver a Marc iniciar esta extraña vuelta de reconocimiento, en la que parece tener la pista para él solo. Lo que nos lleva al hecho de que el menor de los Márquez estuvo en el hospital esta mañana. Está enfermo y se perderá la carrera de hoy.
07:37
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Marquez se sube a su Ducati por última vez: luce una decoración dorada especial para celebrar la ocasión. Y recibe un pasillo de honor de todo el paddock del campeonato del mundo mientras avanza por el pitlane camino de la parrilla. ¡Qué imágenes!
07:36
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
El gran titular, sorprendentemente, no es que esta sea la última carrera de la era de 1000cc de MotoGP, aunque eso SÍ es muy importante. Marc Márquez se lleva todo el protagonismo desde el viernes por la mañana, cuando anunció que esta sería su última carrera en MotoGP. Valencia está completamente llena para su carrera de despedida.
07:34
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Disculpas por cualquier error de tecleo hoy... esto es una producción 100% humana ;) Y hay mucho por cubrir en muy poco tiempo.
07:33
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
¡Vamos allá una última vez! Es la ronda final del Mundial de MotoGP 2026 y estás en el lugar indicado si buscas cobertura en directo por texto. Soy Richard Asher y el placer es mío.
Por: Richard Asher
Publicado: 29 nov 2026, 13:08
Página:
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber