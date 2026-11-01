Crónica de carrera

MotoGP GP de Malasia

MotoGP GP Malasia: Marc Márquez logra una victoria dominante para acercarse al título

Márquez siguió su segundo puesto en el sprint con una victoria el domingo, aprovechando al máximo la ausencia de Martín en Sepang

Rachit Thukral

Editado: 1 nov 2026, 9:24

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Marc Márquez logró una victoria contundente en el Gran Premio de Malasia para acercarse un paso más a sellar el título de MotoGP 2026, mientras Aprilia no logró terminar en el podio.

El piloto oficial de Ducati tomó el liderato en la salida y abrió una ventaja en la primera mitad de la carrera, ayudado por su hermano menor Alex Márquez, que actuó como escudero.

Aunque Pedro Acosta pudo adelantar al piloto de Gresini en la vuelta 10 tras una larga batalla, no tuvo respuesta para Marc Márquez, que llegó cómodamente a la meta para conseguir su séptima victoria en grandes premios de la temporada.

El resultado lo deja con 44 puntos de ventaja sobre el lesionado Jorge Martin y 67 por delante de Marco Bezzecchi, lo que significa que podría cerrar el título de 2026 tan pronto como en el Gran Premio de Qatar de la próxima semana.

Aún condicionado por una lesión de hombro que sufrió en el GP de Cataluña, Alex Márquez tuvo que conformarse con la tercera posición, pero logró mantener a raya a Marco Bezzecchi, de Aprilia, durante la parte central de la carrera.

Cuando comenzó la carrera de 20 vueltas en Sepang, Marc Márquez hizo la mejor salida desde el segundo puesto de la parrilla, superando al poleman Alex Márquez en la llegada a la curva 1.

El piloto de Gresini respondió en la frenada de la curva 4, pero se fue demasiado largo en la curva a derechas, permitiendo al campeón vigente recuperar la posición.

Detrás del dúo de cabeza, Ai Ogura subió inicialmente al tercer puesto con la Aprilia de Trackhouse, antes de caer por detrás de Pedro Acosta y Marco Bezzecchi en rápida sucesión.

Acosta cerró entonces la brecha con Alex Márquez, sometiendo a una fuerte presión al vigente ganador del GP de Malasia. Pero pese a ser claramente el más rápido de los dos, el ganador del sprint tuvo dificultades para completar un adelantamiento, lo que permitió a Marc Márquez escaparse al frente.

No fue hasta el ecuador de la carrera, en la vuelta 10, cuando Acosta finalmente pudo hacer un movimiento, momento en el que su compañero de equipo de 2027 ya había construido una ventaja de 1.7s.

Márquez aumentó inmediatamente su ritmo después de que Acosta pasara al segundo puesto, ampliando su ventaja a bastante más de dos segundos.

En la vuelta 14, Acosta recortó cuatro décimas al líder de la carrera, pero Márquez respondió a su ritmo en el siguiente giro, y el piloto de KTM no pudo igualar la velocidad de su compatriota.

Márquez finalmente recibió la bandera a cuadros con un cómodo margen de 4.1s, logrando su 80ª victoria en la categoría reina y aumentando sus opciones de un 10º título mundial.

Acosta completó un doble podio en segundo lugar tras su victoria en el sprint del sábado, mientras Alex Márquez completó los tres primeros.

El piloto oficial de Aprilia Bezzecchi se mantuvo inicialmente a tiro de Alex Márquez, llegando a ponerse brevemente por delante del piloto de Gresini en la vuelta 10. Pero no pudo completar la maniobra sobre el español y cayó en las garras del piloto de Trackhouse Ogura.

Los dos se enzarzaron entonces en una intensa batalla por el cuarto puesto, con un fuerte contacto al inicio de la vuelta 18. Ogura acabó imponiéndose a su compañero de equipo para hacerse con el cuarto lugar, mientras Bezzecchi se salió de la pista en la última vuelta y cayó al sexto, por detrás de la Tech3 KTM de Enea Bastianini.

Más atrás, el piloto oficial de Honda Luca Marini aprovechó una rápida arrancada desde el 13º puesto de la parrilla para terminar séptimo, superando a la Ducati de VR46 de Fabio di Giannantonio. Brad Binder, de KTM, y el compañero de equipo de di Giannantonio, Franco Morbidelli, completaron el top 10.

El dúo de Yamaha formado por Fabio Quartararo y Alex Rins fue el siguiente, en 11º y 12º, mientras el piloto oficial de Ducati Francesco Bagnaia acabó 13º tras quedar fuera de los puntos en un momento de la carrera.

Maverick Vinales, Iker Lecuona y Jack Miller fueron los últimos de los pilotos clasificados.

Diogo Moreira y Augusto Fernandez se cayeron al inicio de la carrera, mientras Johann Zarco y Joan Mir se retiraron por sospechas de problemas mecánicos.

Carrera

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 20

40'14.236

165.3 25 2 P. Acosta KTM 37 KTM 20

+4.172

40'18.408

4.172 165.0 20 3 A. Márquez Gresini 73 Ducati 20

+5.955

40'20.191

1.783 164.9 16 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20

+6.759

40'20.995

0.804 164.8 13 5 E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 20

+10.896

40'25.132

4.137 164.5 11 6 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 20

+11.259

40'25.495

0.363 164.5 10 7 L. Marini Honda 10 Honda 20

+17.724

40'31.960

6.465 164.1 9 8 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 20

+17.790

40'32.026

0.066 164.1 8 9 B. Binder KTM 33 KTM 20

+23.729

40'37.965

5.939 163.7 7 10 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 20

+25.097

40'39.333

1.368 163.6 6 11 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 20

+25.826

40'40.062

0.729 163.5 5 12 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 20

+27.063

40'41.299

1.237 163.4 4 13 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 20

+32.960

40'47.196

5.897 163.0 3 14 M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 20

+34.597

40'48.833

1.637 162.9 2 15 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 20

+38.446

40'52.682

3.849 162.7 1 16 J. Miller Pramac 43 Yamaha 20

+43.327

40'57.563

4.881 162.3 dnf J. Zarco LCR 5 Honda 17

+3 Vueltas

35'17.309

3 Vueltas 160.2 Retirada dnf D. Moreira LCR 11 Honda 14

+6 Vueltas

29'46.196

3 Vueltas 156.4 Retirada dnf J. Mir Honda 36 Honda 9

+11 Vueltas

18'42.571

5 Vueltas 159.9 Retirada dnf A. Fernández Pramac 47 Yamaha 1

+19 Vueltas

2'08.894

8 Vueltas 154.8 Accidente Ver los resultados completos

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