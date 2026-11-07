MotoGP GP de Qatar

MotoGP Gran Premio de Qatar: Marco Bezzecchi arrasa y logra la pole por delante de Marc Marquez

Jorge Martin sufrió para acabar 11º con su muñeca fracturada

Richard Asher

Publicado: 7 nov 2026, 13:16

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El Aprilia de Marco Bezzecchi marcó territorio en la clasificación del Gran Premio de Qatar, destrozando el récord de vuelta para ganar un duelo por la pole con el Ducati de Marc Marquez.

El compañero de equipo de Bezzecchi, Jorge Martin, que también es el rival más cercano de Marc en el campeonato, tuvo una sesión decepcionante, sin embargo, y solo saldrá 11.º en la parrilla.

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Con las cuatro Yamaha ausentes tras su retirada de este evento, el circuito estuvo mucho más tranquilo de lo habitual en la Q1. En la larga vuelta de Losail, haría falta un verdadero golpe de mala suerte para que un piloto se encontrara con una bandera amarilla. En cualquier caso, no hubo incidentes que interrumpieran la sesión, lo que la convirtió en una contienda tan pura como se podría desear con temperaturas de 34 grados.

En una rara aparición en la Q1 tras su desastroso viernes, Pedro Acosta empezó con fuerza después de haber encontrado aparentemente algo en la sesión previa de Entrenamientos Libres 2. Se situó de inmediato en lo más alto de la tabla de tiempos, aventajando a Fermin Aldeguer en más de tres décimas de segundo tras la primera tanda de vueltas rápidas.

Los dos murcianos intercambiaron posiciones en la fase final de la sesión, sin embargo, con Aldeguer bajando su tiempo hasta un 1m50.876s. Ya estaba aparcado en el box cuando Acosta había reducido el suyo a un 1m51.087s. Al final, el tiempo anterior de Acosta habría sido suficiente para mantenerse por delante de Franco Morbidelli y del resto de quienes aspiraban a entrar en la Q2.

La pista más concurrida en la Q2 produjo de inmediato lo que la Q1 no había tenido: una caída y una bandera amarilla. Fue el sudafricano Brad Binder quien tiró su moto, su segunda caída del fin de semana.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Marquez esquivó la amarilla para registrar una vuelta récord de 1m50.361s, pero algunos de sus rivales entraron en la zona de peligro y tuvieron que esperar una vuelta antes de intentar responder. Fue Bezzecchi quien realmente llamó la atención cuando lo hizo, elevando el listón unos cuantos peldaños con un 1m50.065s, sacando casi tres décimas a Marquez.

Cuando los pilotos regresaron a boxes para montar un último neumático trasero blando, el único otro hombre a menos de medio segundo de Bezzecchi era Raul Fernandez, del Trackhouse Aprilia.

Eso preparó una batalla de infarto en los minutos finales de la sesión, con Marquez y Bezzecchi dándolo todo. Marquez mejoró su tiempo hasta un 1m50.294s, una vuelta brillante en sí misma pero todavía sin amenazar a Bezzecchi. El piloto del Ducati de fábrica quedó bastante satisfecho con su esfuerzo, sin embargo, y dio por terminado su desafío confiado en que probablemente se mantendría en el centro de la primera fila.

Así fue exactamente como se desarrolló. Bezzecchi rebajó otra fracción de tiempo con su último intento, pero no había verdadera necesidad, ya que Marquez seguiría siendo su rival más cercano. Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) se hizo con el tercer puesto en la parrilla en uno de sus circuitos favoritos.

Los dos Trackhouse Aprilia encajonarán al Ducati de fábrica de Francesco Bagnaia en la segunda fila, con Fernandez cuarto y Ai Ogura sexto.

Johann Zarco encabeza la tercera fila por delante de Acosta y Aldeguer, ¡los dos graduados de la Q1 intercambiando así posiciones una vez más!

Martin, que según se informa hoy acusaba más sus lesiones que el viernes, solo pudo lograr la 11.ª posición. Parecía indignado con Acosta tras un incidente hacia el final de la última vuelta lanzada de Martin, en el que Martin sintió claramente que su compatriota lo había distraído.

Enea Bastianini saldrá 10.º y Binder 12.º. Así, Acosta también mantuvo vivo su récord de superar siempre en puntos a su compañero de equipo Binder.

Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 7

1'50.028

176.027 2 M. Márquez Ducati 93 Ducati 6

+0.266

1'50.294

0.266 175.603 3 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 7

+0.299

1'50.327

0.033 175.550 4 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

+0.429

1'50.457

0.130 175.344 5 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 7

+0.564

1'50.592

0.135 175.130 6 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 7

+0.568

1'50.596

0.004 175.123 7 J. Zarco LCR 5 Honda 6

+0.707

1'50.735

0.139 174.904 8 P. Acosta KTM 37 KTM 6

+0.844

1'50.872

0.137 174.687 9 F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 7

+0.862

1'50.890

0.018 174.659 10 E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 7

+0.973

1'51.001

0.111 174.484 11 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 7

+1.036

1'51.064

0.063 174.385 12 B. Binder KTM 33 KTM 4

+1.876

1'51.904

0.840 173.076 Ver los resultados completos

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