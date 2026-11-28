MotoGP GP de Valencia

MotoGP GP en Valencia: Marco Bezzecchi vuela hacia la pole position, Marc Márquez segundo

Marc Márquez clasificó segundo detrás de Marco Bezzecchi para su última carrera en MotoGP

Richard Asher

Publicado: 28 nov 2026, 11:09

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Marco Bezzecchi se colocó en una posición fuerte para arrebatar el segundo lugar en el campeonato del mundo al conseguir la pole position para el Gran Premio de Valencia el sábado.

El piloto de Aprilia aventajó por casi medio segundo al nuevo campeón Marc Márquez, quien disputará el domingo su última carrera de MotoGP.

El compañero de equipo de Bezzecchi, Jorge Martín, que tiene apenas dos puntos de ventaja sobre el italiano en el segundo lugar de la clasificación, clasificó quinto.

Con tres Aprilia entre los cinco primeros, la fábrica de Noale también está bien posicionada para asegurar el campeonato de constructores el domingo. Lidera esa pelea sobre Ducati por nueve puntos.

Correr a finales de noviembre trae desafíos previsibles, y estos se hicieron presentes debidamente cuando la Clasificación 1 comenzó con una temperatura ambiente de apenas 14 grados. La pista todavía no se había calentado en absoluto, con una temperatura de superficie de solo ocho grados.

Los contendientes en la Q1 tuvieron algunos momentos de inestabilidad, pero lograron evitar caídas mientras Enea Bastianini (Tech3 KTM) y Joan Mir (Honda) ocuparon los dos primeros puestos y aseguraron sus lugares en la posterior sesión de Q2.

Incluso en el breve lapso entre el inicio de la Q1 y el de la Q2, esa luz especial de Valencia comenzó a hacer su magia y la temperatura de la pista alcanzó los 13 grados.

Marc Márquez marcó el ritmo inicial con una vuelta de 1m28.606s, bajando así el récord que había establecido el viernes por la tarde. Luego alcanzó a quien probablemente será su reemplazante en el equipo oficial Ducati, Fermin Aldeguer, y decidió no apretar para una segunda vuelta con su primer juego de neumáticos.

Bezzecchi bajó entonces la referencia con una vuelta de 1m28.478s para cerrar su primera salida.

Raúl Fernández salió temprano para su segunda y última tanda, pasando al frente de la tabla de tiempos con una vuelta de 1m28.433s al Circuito Ricardo Tormo.

Luego apareció Márquez y completó una vuelta en la que se lo vio llevar los límites al máximo. Al final de un giro espectacular, había bajado la referencia a 1m28.307s cuando quedaban tres minutos. Eligió no buscar otro tiempo de vuelta, dejando que sus rivales intentaran responder mientras las banderas amarillas interferían en los instantes finales.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Y Bezzecchi respondió, con una notable vuelta de 1m27.844s, que lo dejó con casi medio segundo de ventaja en la pole position, una hazaña similar a la que produjo el fin de semana pasado en Portugal. También fue su tercera pole position consecutiva en MotoGP.

No quedó claro por qué se permitió mantener la vuelta de Bezzecchi, ya que pasó junto a la Trackhouse Aprilia averiada de Ai Ogura a mitad de la vuelta, claramente en una zona de bandera amarilla.

La caída de Pol Espargaro (Tech3 KTM) en la curva 1 cuando quedaba un minuto en el reloj también hizo difícil que alguien pudiera sacar lo mejor al final, permitiendo que el tiempo de Fernández lo mantuviera en la primera fila detrás de Bezzecchi y Márquez.

Alex Márquez (Gresini Ducati), Martín y Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) formarán la segunda fila para las carreras.

Bastiani estuvo impresionante camino a la séptima posición, por delante de Espargaro y de Aldeguer, de Gresini.

La carrera de despedida de Pedro Acosta con KTM terminó con una clasificación inusualmente decepcionante, ya que el español solo pudo ser 10° por delante de Ogura y Mir.

Brad Binder (KTM) largará su última carrera de MotoGP 13°, compartiendo la quinta fila con el sustituto del equipo oficial Ducati Iker Lecuona y LCR Honda de Johann Zarco.

Fabio Quartararo partirá desde un discreto 16° lugar en su última aparición con Yamaha, con el piloto saliente de MotoGP Franco Morbidelli a su lado y Diogo Moreira completando la sexta fila para LCR.

Jack Miller comenzará su canto del cisne en MotoGP desde el 20° lugar, mientras que Alex Rins, quien ganó esta carrera hace apenas cuatro años con Suzuki, se alineará para su última participación desde la última posición.

Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

M. Bezzecchi Aprilia

72 Aprilia 8

1'27.844

164.131 333 2

M. Márquez Ducati

93 Ducati 7

+0.463

1'28.307

0.463 163.271 335 3

R. Fernández Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 9

+0.589

1'28.433

0.126 163.038 333 4

A. Márquez Gresini

73 Ducati 9

+0.736

1'28.580

0.147 162.768 337 5

J. Martín Aprilia

89 Aprilia 8

+0.795

1'28.639

0.059 162.659 337 6

F. Di Giannantonio VR46

49 Ducati 9

+0.851

1'28.695

0.056 162.557 333 7

E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing

23 KTM 7

+0.936

1'28.780

0.085 162.401 338 8

P. Espargaró Tech3 GasGas Factory Racing

44 KTM 5

+1.009

1'28.853

0.073 162.268 335 9

F. Aldeguer Gresini

54 Ducati 8

+1.026

1'28.870

0.017 162.236 333 10

P. Acosta KTM

37 KTM 8

+1.040

1'28.884

0.014 162.211 337 11

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 8

+1.306

1'29.150

0.266 161.727 335 12

J. Mir Honda

36 Honda 4

+1.572

1'29.416

0.266 161.246 330 Ver los resultados completos

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