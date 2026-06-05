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Crónica de prácticas
MotoGP GP de Hungría

MotoGP Hungría 2026: Acosta dominante, no habrá Q2 para Quartararo y Bagnaia

Pedro Acosta tuvo ventaja sobre sus adversarios durante la Práctica del GP de Hungría. Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia deberán disputar la Q1 el sábado por la mañana.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

El cielo seguía cubierto para esta segunda sesión del fin de semana en el GP de Hungría, y la temperatura incluso bajó, tanto en el aire (19°C) como sobre el asfalto (29°C).

Desde el inicio de la sesión, algunos pilotos montaron un neumático blando detrás. Fermín Aldeguer lo aprovechó para colocarse en cabeza, por delante de Marco Bezzecchi, Marc Márquez y Pedro Acosta, los tres en pista con el medio, y varios pilotos equipados con el blando: Jorge Martín, Luca Marini, Enea Bastianini y Toprak Razgatlioglu. En pista con un medio, Pecco Bagnaia era un lejano 21º tras su primera tanda.

Los pilotos volvieron a pista y en su mayoría cambiaron de neumático. Acosta pasó así a un neumático blando y se hizo con la primera plaza, poco antes de llegar a la mitad de la sesión, antes de mejorar su crono. Bezzecchi también remontó en la clasificación, quedándose a medio segundo del piloto de KTM.

Márquez se interpuso entre ambos, siguiendo rodando con un neumático medio. Fermín Aldeguer lo hizo mejor que el piloto oficial de Ducati por unas pocas centésimas.

Hubo que esperar al último cuarto de hora para que Márquez volviera a pista con un neumático blando. Volvió a ponerse por delante de Aldeguer, pero su desventaja respecto a Acosta seguía siendo de cuatro décimas. Aldeguer, en cambio, pudo mejorar su crono y quedarse a 0"022 del líder. Márquez encadenó una segunda vuelta rápida, que lo acercó a 0"129 de Acosta.

Este último se vio privado de una mejora por una fuerte sacudida en la curva 15… para finalmente rebajar 0"017 su referencia en la vuelta siguiente. Mientras tanto, los pilotos oficiales de Aprilia no mejoraban su tiempo y Raúl Fernández se puso por delante de ellos, mientras Bagnaia seguía lejos del top 10, en la 20ª posición.

Tras un último paso por boxes, los pilotos volvieron a pista para la tanda más decisiva con el objetivo de meterse en el top 10 y, por tanto, lograr la clasificación directa para la Q2.

Bezzecchi fue uno de los primeros en volver a marcar una vuelta rápida. En cabeza tras los tres primeros sectores, el líder del campeonato finalmente se quedó a 0"101 de Acosta, lo que lo situó en la tercera posición. Sobre todo, Bagnaia entró en el top 10 pero con una tímida séptima plaza y, sobre todo, un buen susto, ya que estuvo a punto de caerse tras una pérdida del tren delantero. Cayó rápido en la clasificación, hasta salir de las diez primeras posiciones.

 

Fernández tomó el mando a dos minutos del final, pero fue superado inmediatamente por Acosta, que volvió a darse medio segundo de margen sobre la competencia. Su compañero de equipo, Brad Binder, por su parte se cayó en la curva 11, pero reanudó de inmediato. Marc Márquez, por su parte, sufrió una sacudida de su Ducati.

En el último minuto, Fabio Quartararo pasó de la 18ª a la novena posición, lo que sacó a Martín del top 10. El madrileño regresó inmediatamente al mismo al pasar bajo la bandera a cuadros. Fabio Di Giannantonio por su parte se hizo con la segunda plaza.

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Nadie pudo medirse con Pedro Acosta, finalmente líder con cuatro décimas de ventaja sobre Di Giannantonio. Fernández firmó el tercer mejor tiempo por delante de Aldeguer y Ai Ogura, que hizo una excursión a la grava sin consecuencias en la curva 5, tras una fuerte vibración. El japonés ya había tenido problemas similares por la mañana.

 

Bezzecchi firmó el sexto mejor tiempo por delante de Márquez y Diogo Moreira, clasificado directamente para la Q2 por segunda vez consecutiva. Martín y Jack Miller lo acompañarán.

Quartararo cometió un error en su última vuelta y tuvo que conformarse con la 11ª plaza. El francés tuvo cuidado de no molestar a Toprak Razgatlioglu, autor del 12º mejor tiempo. En cuanto a Bagnaia, no logró meterse en el top 10 en un circuito que temía, y solo consiguió la 14ª plaza.

Hungary GP de Hongrie - Essais

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 24

1'36.827

   151.507  
2 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 24

+0.413

1'37.240

 0.413 150.863  
3 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 25

+0.501

1'37.328

 0.088 150.727  
4 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 20

+0.613

1'37.440

 0.112 150.554  
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 22

+0.654

1'37.481

 0.041 150.490  
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 27

+0.675

1'37.502

 0.021 150.458  
7 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 21

+0.733

1'37.560

 0.058 150.369  
8 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 24

+0.881

1'37.708

 0.148 150.141  
9 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 24

+0.907

1'37.734

 0.026 150.101  
10 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 26

+0.933

1'37.760

 0.026 150.061  
11 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 27

+1.044

1'37.871

 0.111 149.891  
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 23

+1.098

1'37.925

 0.054 149.808  
13 Italy L. Marini Honda 10 Honda 25

+1.122

1'37.949

 0.024 149.771  
14 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 22

+1.159

1'37.986

 0.037 149.715  
15 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 25

+1.176

1'38.003

 0.017 149.689  
16 Spain J. Mir Honda 36 Honda 23

+1.197

1'38.024

 0.021 149.657  
17 Spain I. Lecuona Gresini 27 Ducati 27

+1.222

1'38.049

 0.025 149.619  
18 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 21

+1.238

1'38.065

 0.016 149.594  
19 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 25

+1.282

1'38.109

 0.044 149.527  
20 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 23

+1.509

1'38.336

 0.227 149.182  
21 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 23

+1.846

1'38.673

 0.337 148.672  
22 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 24

+2.907

1'39.734

 1.061 147.091  
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