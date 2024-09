MotoGP introducirá la comunicación por radio con los pilotos en 2025

MotoGP implantará un nuevo sistema de comunicación por radio entre el director de carrera y los pilotos a partir de la temporada 2025, según puede revelar Motorsport.com.

Dorna convocó una reunión el pasado jueves en Misano, donde el promotor del Campeonato informó a los equipos de su decisión de introducir la comunicación por radio en MotoGP.

El sistema se introducirá por fases y, en un principio, sólo el director de carrera podrá comunicarse con los pilotos, con mensajes breves y concisos, y siempre con el objetivo de mejorar la seguridad.

En la segunda fase, que podría comenzar ya en 2026, la radio funcionará en ambos sentidos, permitiendo a los pilotos hablar y responder a la dirección de carrera.

El último paso, que aún no tiene fecha concreta de implantación, será similar al de la Fórmula 1, permitiendo una comunicación abierta entre los pilotos y sus equipos en el pitwall. Este paso perseguiría en gran medida mejorar el espectáculo televisivo.

Dorna y su equipo de televisión llevan años trabajando en un sistema de comunicación por radio.

En 2022, algunos pilotos montaron un auricular en sus cascos para recibir mensajes de la dirección de carrera en un test en Jerez. El año pasado se celebró otra prueba en Valencia para evaluar más a fondo el sistema.

Tras un intenso trabajo, MotoGP ha logrado diseñar ahora un auricular que no se coloca dentro de la oreja del piloto en el casco, sino en el lóbulo, fuera de la oreja, y el sonido se transmite por vibración. Esto hace que el sistema sea menos intrusivo.

"Puede ser muy interesante para la seguridad, si por ejemplo hay un accidente, un piloto en medio de la pista, que Dirección de Carrera te avise inmediatamente", explicó Maverick Viñales, cuyo equipo Aprilia ha sido el encargado de probar el dispositivo con su compañero Aleix Espargaró y el piloto probador Lorenzo Savadori en Misano.

Maverick Viñales, Aprilia Racing Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Viñales añadió: "Está claro que los tiempos están cambiando y que este tipo de cosas dan más espectáculo. Mi frase favorita ya os la puedo adelantar, será: '¡Ahora no me molestes!".

Fabio Quartararo, de Yamaha, que probó el sistema en Jerez en 2022 y en Valencia el año pasado, fue de nuevo uno de los pocos pilotos que pudo probarlo el lunes en Misano.

"Sergi [Sendra, jefe de televisión de Dorna] está trabajando muy bien en esto. Lleva mucho tiempo desarrollándolo y creo que es una gran idea por muchas razones. Aún nos queda mucho camino por recorrer porque con el ruido de la moto todavía es difícil oír bien", explicó.

"Mi amigo y mi jefe de equipo les dijeron que no me hablaran en el sector 3, en la sección rápida, pero es un poco raro oír a la gente hablar cuando estás pilotando y cuando no respiras".

"También tenemos que trabajar en el volumen del audio porque en algunas zonas no se oye bien pero en las frenadas se oye un poco mejor

"En el test de Valencia también lo utilizamos, creo que es la tercera vez que lo uso. Creo que es genial tener comunicación cuando pasa algo grave en la pista. Si hay aceite en la pista y nadie lo sabe, por ejemplo".

Para Quartararo, el sistema puede ayudar en cuestiones de seguridad, pero no habría evitado el error de Jorge Martín de entrar demasiado pronto en boxes con la moto de lluvia en el Gran Premio de San Marino.