MotoGP completa la investigación sobre los problemas en Brasil y promete soluciones para 2027

MotoGP afirma que se ha completado una investigación sobre los problemas que afectaron al Gran Premio de Brasil, al tiempo que prometió resolverlos antes del regreso del evento en 2027.

Dos días después del fin de semana, la dirección de carrera de MotoGP emitió un comunicado detallado en el que describió los problemas que empañaron el regreso del campeonato a Brasil tras dos décadas.

MotoGP reveló que el socavón que apareció en la recta de salida/llegada tras la clasificación fue causado por “el colapso de un antiguo sistema de alcantarillado no documentado bajo la superficie”.

Se subrayó que el cráter fue atendido inmediatamente por los trabajadores del circuito, y que las reparaciones permitieron reanudar la actividad en pista, aunque tras importantes retrasos. La carrera sprint comenzó 80 minutos más tarde de lo previsto, mientras que la clasificación de Moto2 tuvo que aplazarse al domingo por la mañana.

El deterioro de la superficie en las curvas 11/12 fue descrito como una “degradación localizada del asfalto”, causada por el “calor significativo y la actividad en pista” tras las carreras de Moto2 y Moto3.

Aunque “todo el exceso de árido” fue retirado del circuito, “persistía un pequeño riesgo de degradación continua”, lo que llevó al campeonato a acortar la carrera en ocho vueltas. La nueva distancia de 23 vueltas representó el 75% del total original, lo que permitió otorgar la puntuación completa.

Sin embargo, no se dio ninguna explicación adicional sobre la reducción específica de vueltas.

Los trabajos en el agujero que se abrió en el circuito de Goiania. Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La categoría también señaló que las lluvias sin precedentes en los días previos al fin de semana “contribuyeron” a los problemas de la superficie de la pista, además de afectar los trabajos finales en el circuito.

También abordó las dudas sobre la calidad del asfalto colocado tras la reasfaltación en Goiania. Indicó que “como cada ubicación global requiere una mezcla de asfalto y un procedimiento de colocación diferentes, estos son decididos por el circuito y presentados a la FIM para garantizar que se cumplan todos los estándares de seguridad”.

Comunicado completo de MotoGP

"Tras los problemas con la superficie de la pista durante el Gran Premio de Brasil, el circuito y el promotor de la carrera han llevado a cabo investigaciones sobre las causas, incluidas las lluvias sin precedentes que afectaron los trabajos finales y contribuyeron a los problemas de la superficie.

El sábado, surgió un defecto significativo en la pista debido al colapso de un antiguo sistema de alcantarillado no documentado bajo la superficie. El problema, que afortunadamente estaba fuera de la línea de carrera, fue atendido y reparado de inmediato gracias a la rápida respuesta del circuito, lo que permitió que la actividad en pista continuara más tarde ese mismo día. El domingo, la degradación localizada del asfalto causada por el calor significativo y la actividad en pista se hizo evidente tras la finalización del Gran Premio de Moto2.

A pesar de la retirada de todo el exceso de árido antes del Gran Premio de MotoGP, persistía un pequeño riesgo de deterioro continuo de la superficie durante la carrera de MotoGP. El personal del circuito trabajó hasta el momento previsto de salida para preparar la pista, pero en aras de la seguridad, la dirección de carrera tomó la decisión de reducir la carrera a 23 vueltas (75% de la distancia original). Los equipos fueron informados inmediatamente del cambio por el personal de IRTA en cada fila de la parrilla.

El proceso de homologación de circuitos de MotoGP es gestionado por la FIM y comienza con más de un año de antelación. Incluye inspecciones detalladas de todas las áreas de construcción. Como cada ubicación global requiere una mezcla de asfalto y un procedimiento de colocación diferentes, estos son decididos por el circuito y presentados a la FIM para garantizar que se cumplan todos los estándares de seguridad. La homologación se confirma poco antes de cada gran premio.

Los problemas sufridos en Brasil han sido reconocidos por el promotor y el circuito y serán corregidos antes del regreso de MotoGP la próxima temporada. El Gran Premio de Brasil recibió a 148,384 aficionados en el Autódromo Internacional de Goiania - Ayrton Senna, lo que demuestra tanto el fuerte atractivo de MotoGP en Brasil como la oportunidad de la categoría para seguir creciendo a nivel global".