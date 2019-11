Lorenzo: Con el tiempo, la gente me tomó cariño

Cheste.- Jorge Lorenzo afrontaba uno de los cuatro días más importantes de su carrera y lo quería terminar bien. Sin ningún objetivo personal, el Repsol Honda sí se jugaba el campeonato por equipos y cualquier punto podía ser importante.

El balear partía 16º y su principal escollo era superar las primeras vueltas. Una vez pasaron, el balear puso velocidad de crucero y llegó a meta 13º, sumando tres puntos que finalmente no fueron cruciales.

"Honda logró la Triple Corona a pesar de que yo no pude ayudar, pero lo di todo y me voy sin reproches", afirma Lorenzo. "Ayer ya me imaginé cómo iría la jornada. Pensaba que estaría relajado, pero fue todo lo contrario. No quería caerme y cuando llegué a la tercera vuelta pensaba que seguramente iba a poder acabar la carrera en modo supervivencia para terminar bien un día tan emocionante como este".

Al contrario de lo que acostumbra, antes de la carrera trató de atender a todos los medios que se le acercaron para hacer llegar a la gente las sensaciones de un día tan especial.

"En la parrilla quise dar todas las entrevistas posibles porque quería hacer partícipe a la gente de cómo me sentía. Cuando se apagaron las luces intenté darlo todo, que hoy no fue mucho".

Tras acabar la carrera, Lorenzo por fin pudo relajarse.

"Al cruzar la meta me sentí libre, más que después de ganar una carrera o un Mundial. Ha sido el fin de semana más feliz de este año", asegura.

Después de un último año plagado por las lesiones, el tricampeón de MotoGP recordó que se retira entero.

"Me voy de aquí pudiendo decir que he tenido éxito y entero, que es algo que no todos los pilotos pueden decir. Me podía haber ido mejor pero también muchísimo peor. Soy joven, tengo salud y puedo disfrutar de la vida, y esto es lo que voy a hacer desde esta tarde. De momento me voy a Bali sin billete de vuelta", explicó sobre sus planes de futuro inmediato.

A pesar de la animadversión que le generó su forma de expresarse, especialmente al inicio de su carrera, Lorenzo no se arrepiente de nada y recordó la evolución que ha tenido como persona.

"Si volviera 20 años atrás, haría lo mismo que hice hasta ahora. Los que me conocéis sabéis cómo he evolucionado como persona. Cuando era joven, seguramente expresé de una forma un poco extrema la dureza que quería reflejar. Pero con el tiempo, la gente me ha conocido más y me ha cogido mucho cariño y eso lo he podido sentir este fin de semana", zanjó el #99.