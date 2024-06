Márquez "se rindió" y aceptó la derrota por el podio en Italia

Tras haber superado finalmente a la Ducati oficial de Enea Bastianini en la vuelta 18 de 23 después de acosarle durante gran parte del día, Marc Márquez perseguía a Jorge Martín (Pramac) por la segunda posición cuando la carrera de Mugello estaba a punto de concluir.

Pero a falta de dos vueltas para el final, Bastianini fue capaz de contraatacar y recuperar la tercera posición en la entrada a Scarperia, relegando a Márquez a la cuarta plaza y fuera de los puestos de podio.

Mientras Bastianini superaba a Martín con un brillante adelantamiento en la última curva, Márquez perdía contacto con el trío de cabeza y terminaba cuarto a más de dos segundos de ellos.

Esto marcó el final de su racha de tres podios en 2024 y aumentó su desventaja con el líder del campeonato Martin a 35 puntos, con siete de las 20 rondas ya completadas.

Al hablar de su resultado en Mugello, el piloto de 31 años explicó que había gastado demasiados neumáticos mientras perseguía a Bastianini por el tercer puesto y que no le quedaba nada para luchar en las últimas vueltas de la carrera.

"Te he dicho que para mí no importa [dónde acabe]. Sabemos cuál es nuestra posición correcta ahora mismo y sabemos que aquí Pecco estaba súper fuerte", dijo sobre su resultado. "De hecho hizo un fin de semana increíble.

"Pero una vez más estuvimos muy cerca. Estábamos luchando por la cabeza y yo estaba disfrutando así que súper contento con el fin de semana en general.

"Es cierto que en la carrera me quedé atrapado detrás de Bastianini. He intentado adelantarle pero era imposible. Al final ha sido posible pero ya he gastado mucho neumático trasero.

"Pero cuando le adelanté el ritmo era bueno y fui cogiendo paso a paso a Martín, décima a décima pero en las dos últimas vueltas Bastianini, ya ves, tenía como un neumático trasero nuevo.

"Era extremadamente rápido en la última vuelta. Me rendí. Dije que era hora de acabar cuarto y dentro de tres semanas tendremos otra carrera".

Márquez reveló que recibió dos avisos al entrar en la primera curva a derechas, lo que le bastó para retirarse de la lucha y consolidar la cuarta posición por detrás del trío de pilotos equipados con la GP24.

"La temperatura delantera subió, la presión delantera subió", dijo. "Intenté remontar, intenté abrir hueco y remontar, sólo intenté ver qué era posible hacer. Podéis ver cómo he frenado en la curva 1 con los dos neumáticos, ambos derrapaban. Me dije una vez está bien, pero dos ya no".

Márquez llegó a la escudería satélite Gresini como seis veces campeón de MotoGP, y sus récords le convierten fácilmente en el piloto más laureado de la historia de la categoría reina.

Preguntado por lo difícil que fue conceder la derrota en el GP de Italia teniendo en cuenta sus éxitos pasados, Márquez dijo: "[Fue] fácil porque gané mucho pero sufrí mucho.

"Y los últimos cuatro años he sufrido mucho más de lo que he ganado. Así que no es fácil.

"Hoy lo he intentado y he salvado algunos momentos, pero no ha sido posible. Así que para mí el cuarto puesto aquí en Mugello es un buen resultado".