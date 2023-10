Márquez espera que los cambios de personal den un giro en Honda

Marc Márquez fue preguntado por la noticia adelantada por Motorsport.com este mismo viernes, la marcha de Shinichi Kokubu como máximo responsable técnico de Honda en MotoGP, una maniobra que deja clara la intención del fabricante de Tokio de dar pasos hacia una total renovación, incluso a nivel estructural, algo que siempre ha costado a los japoneses.

"Es verdad que ya en Misano vimos nuevas caras en el box, gente nueva. Veremos si los nuevos aportan nuevas ideas, y que funcionen. Pero insisto, no soy yo quien tiene que elegir quién viene y qué hace en la moto", respondió Marc cuando le preguntaron sobre el tema.

Por lo que respecta a la primera jornada del Gran Premio de Japón, que se celebra este fin de semana en Motegi, Márquez no tuvo mucha suerte, ya que hizo una vuelta rápida que le hubiera clasificado directamente para la Q2, pero se la anularon por bandera amarilla. Y cuando, en el siguiente intento, trató de forzar para recuperar la posición, se fue al suelo en la curva 1, un sitio extraño para caerse en Motegi. Una caída que, a 55 segundos del final de la sesión, le condenó a pasar por la Q1 una vez más.

"El día fue bastante bien. Creo que tenía la velocidad, pero no entramos. En la primera goma blanda fallé yo; y con el segundo juego había bandera amarilla, pero no la vi. Iba detrás de Michele Pirro, preparándome el adelantamiento, y no la vi. En la última intentona fui al límite, y en la primera curva, al suelo", resumió lo que pasó el de Honda.

"Piloto bien, pero muchas veces de forma antinatural. Pero si la moto pide eso, no tengo problemas en adaptarme a ello", resumió las sensaciones sobre la RC213V. Tras ver sus buenas prestaciones en Buddh, un circuito nuevo, la incógnita era saber si en Motegi se confirmaría el avance."En India, todo el mundo tenía más limitación de agarre que aquí. Si a esta clasificación le metes los tres que faltan, estaríamos entre el 15º y el 18º", en referencia a las bajas.

Aunque Marc ya dejó claro que este fin de semana no iba a anunciar nada sobre su futuro, las preguntas no cesan. "No me afecta todo lo que rodea a mi futuro, pero sí que cansa mentalmente. Mi relación con Honda no ha cambiado en nada. Sigo dando mis comentarios precisos para mejorar el proyecto. Me han vuelto a ofrecer la posibilidad de probar el prototipo de 2024, que es el que está usando Joan. Y he probado una cosa nueva de la parte de delante", desveló.

Pese a la buena inercia, Márquez es consciente de que costará tener una buena posición en parrilla, lo que compromete completamente su carrera. "Será muy difícil entrar en la Q2. Somos medio segundo más lentos que los más rápidos. Los pilotos de Ducati, KTM y Aprilia son más rápidos que nosotros", zanjó el 93.