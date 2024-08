Márquez: Sin la caída de ayer, quizá el podio era posible en Silverstone

Una de las mayores sorpresas de esta primera mitad de la temporada de MotoGP es la falta de victorias de Marc Márquez. Desde su llegada a Ducati, todo el mundo esperaba ver al ocho veces campeón del mundo volver al escalón más alto del podio, sin embargo, se marcha de Silverstone cuarto en el campeonato, a 62 puntos del nuevo líder Jorge Martín.

Aún sin éxito, el piloto del Team Gresini ha dado la vuelta a uno de sus fines de semana más complicados de la temporada al conseguir el cuarto puesto en una remontada desde la séptima plaza de la parrilla. En un Gran Premio de Gran Bretaña traicionero por las gélidas temperaturas que pusieron a prueba su gestión de los neumáticos, Márquez consiguió lo que creía que era lo máximo.

El quinto puesto del domingo aún redime el cero del sábado, cuando sufrió una caída en el Sprint que inevitablemente afectó al resto del fin de semana: "Sin la caída del sábado quizá hubiera sido posible un podio... O quizá otra caída. Cuando pasé a Aleix, di dos vueltas para conseguir algo de margen, pero miraba más a los pilotos que tenía detrás que a Pecco. Pero por mi mentalidad, no quería arriesgarme a cometer dos errores en el mismo fin de semana. He preferido ahorrar e ir a Austria con confianza, antes que arriesgarme a caerme otra vez. Hoy he tenido que usar más la cabeza que el corazón".

"El fin de semana se solucionó con trabajo y constancia", explicó el ocho veces campeón del mundo, que cambió la cara a un gran premio que empezó quizá de la peor manera. "Cuando empiezas mal el viernes, ya vas tarde. Incluso en el warm up, donde normalmente no intentas nada, probamos algunas cosas muy buenas que nos ayudaron para la carrera. Para mí lo más importante es que he podido mantener el ritmo de los de delante, yo mismo me he sorprendido. Durante seis vueltas estuvimos ahí, luego el neumático empezó a fallar. Tengo la sensación de que podría haber hecho más".

Marc Márquez, Gresini Racing Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El trabajo duro siempre tiene recompensa, Márquez está convencido de ello, y expresa su gratitud al equipo: "Este fin de semana he tenido el peor viernes, pero lo he salvado todo poco a poco, también con el equipo, que ha hecho un gran trabajo. Hoy he conseguido estar cerca de Pecco, que ha sufrido. Pero Bastianini y Martin siguen con la GP24 sacando esos 3 o 4 segundos al final de la carrera. Este fin de semana tenía un hándicap, que era la entrada en curva. Arreglado eso, todo el fin de semana se arregló y al menos pude pilotar y ser consistente.

Sin embargo, esto no es suficiente porque la GP23 paga una diferencia técnica demasiado grande respecto a la versión actualizada: "Observar a los pilotos con la GP24 es un poco para ver lo que hacen mejor o peor. Pero en términos de puesta a punto, hay que fijarse en la GP23 porque la GP24 tiene un concepto ligeramente diferente. Pero intentamos seguir nuestro propio camino porque yo tengo un estilo un poco particular y poco a poco lo voy adaptando a la Ducati.

Uno de los pilotos que tiene la GP24 es Enea Bastianini, ganador ayer y también hoy. Autor de un doblete, el piloto oficial de Ducati ha superado definitivamente a Marc en la clasificación de pilotos, situándose en tercera posición: "Enea es un piloto con mucho talento y se ha notado. Es puro talento. Su habilidad es que gira con muy poco ángulo, se inclina poco y esto es difícil de hacer, porque normalmente cuando te inclinas poco tienes menos velocidad, en cambio él consigue hacerlo manteniendo la misma velocidad. Si consigue resolver la clasificación, volverá a ganar carreras. Siempre es el piloto más rápido en las últimas vueltas. Yo le meto absolutamente en la lucha por el título, tú siempre me metes en la lucha, ahora él es tercero por delante de mí, así que absolutamente él en la lucha.