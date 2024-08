Márquez, "demasiado optimista": una caída en Austria le cuesta "un podio fácil"

Marc Márquez ha admitido que regaló un "podio fácil" al ser "demasiado optimista" y caerse en la carrera al sprint del Gran Premio de Austria de MotoGP.

El piloto de Gresini Márquez rodaba segundo por detrás del líder de la carrera Francesco Bagnaia en la vuelta 10 de 14 cuando se ha ido de delante en la curva 3, en subida, y apenas ha podido agarrarse a su Ducati.

Aunque el seis veces campeón pudo volver a poner en marcha la moto, se vio obligado a entrar en boxes al final de la vuelta para abandonar la carrera, perdiendo nueve puntos cruciales en su lucha con la Ducati oficial de Enea Bastianini por el tercer puesto de la clasificación.

Aunque era la tercera vez que sufría una caída en la carrera al sprint en los últimos cuatro fines de semana, la caída de Spielberg fue diferente ya que tenía ritmo para rodar cerca de las GP24 más rápidas de los aspirantes al título Bagnaia y Jorge Martín.

Cuando se le pidió que explicara las causas de la caída, el español dijo: "[Lo que] pasó es que fui demasiado optimista.

"Sinceramente era un podio fácil. Estaba pilotando muy bien. En la primera parte de la carrera, dije 'vale, estaré tranquilo'.

"Ellos [Bagnaia y Martin] tienen medio paso más que yo. Ayer era uno, hoy medio.

"Y [en] las últimas vueltas sentí algo. Sentí que era el momento de atacar. Cuando quedaban cinco vueltas y he atacado, he recuperado algo porque estaba rodando muy suave.

"Luego he intentado atacar un poco más, pero he sido demasiado optimista en la curva 3. En esa vuelta ya hice mi T1 más rápida de la carrera y apreté demasiado. Pero [he apretado demasiado] porque hacía mucho tiempo que no me sentía capaz de luchar por la victoria [y ahora sí].

"Por supuesto, creo que Pecco tenía algo más, pero al menos estábamos cerca de él".

Marc Márquez, Gresini Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images



Márquez reveló que había bloqueado los neumáticos al entrar en la curva de derechas, lo que le llevó a soltar los frenos en un intento de ralentizar su moto.

Sin embargo, la moto aceleró porque sus neumáticos se habían bloqueado, dejándole en el suelo.

"Es bastante difícil entender el límite de la pista, sobre todo cuando ruedas detrás de los demás, porque por la mañana con las temperaturas más frescas, 15 grados menos en el circuito, el estilo de pilotaje es completamente diferente.

"Hoy en la carrera bloqueaba mucho la parte delantera y era mucho más difícil.

"De hecho, antes de la caída tenía un bloqueo en los frenos y he soltado un poco los frenos y luego cuando he vuelto a tirar, es cuando me he caído debido a la velocidad. Cuando tienes un bloqueo, la velocidad aumenta".

Márquez adoptó un enfoque conservador en el Gran Premio de Gran Bretaña de hace quince días después de sufrir una caída similar en los últimos compases de la carrera al sprint.

Sin embargo, el piloto de 31 años no cree que tenga que tomárselo con calma esta vez, y cree que el domingo podría conseguir su quinto podio del año en un gran premio.

"El accidente de Silverstone me hace sentir mucho peor que hoy", dijo. "Hoy siento que no me gusta chocar, pero al menos estaba ahí [en el ritmo]. Estaba luchando por las primeras posiciones.

"Pero es verdad que mañana si somos inteligentes podemos tener ese tercer puesto en un buen modo. Pero luego a ver durante la carrera cuando pones el martillo, no se sabe".