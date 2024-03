Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo de MotoGP, terminó cuarto en el Gran Premio del pasado domingo en Losail, tras haber logrado un quinto puesto en el sprint y un sexto en la sesión clasificatoria.

A lo largo del Gran Premio, el ritmo medio de Márquez con su GP23 fue sólo 0.160s inferior al del ganador de la carrera, Francesco Bagnaia, con la Ducati 2024 de fábrica.

Márquez continuó pidiendo paciencia en su adaptación a la Ducati e insiste en que aún está lejos de alcanzar el límite de la moto.

"Primer gran premio para Ducati, por supuesto que ha sido un fin de semana sólido, como hice en la pretemporada", dijo.

"Días sólidos, intentando no exagerar, intentando no cometer errores, intentando estar tranquilo en todas las situaciones, no volverse loco.

"Como dije el jueves, la expectación es súper alta pero yo sigo con mi estilo.

"Quiero ser paciente este año, quiero volver a disfrutar, quiero luchar por las cinco primeras posiciones y es lo que hago este fin de semana.

"Pero sí, he disfrutado. Aún así, cada día mejoro mi estilo de pilotaje, cada día cambio algunas cosas que me ayudan un poco.

"Aún así, creo que no llego al límite de la moto".

Marc Márquez, Gresini Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Las únicas otras Ducatis por delante de Márquez en la bandera a cuadros fueron las GP24 oficiales de Bagnaia y el tercer clasificado, el corredor del Pramac Jorge Martín.

Aunque la GP24 ha dado un claro paso adelante con respecto a su predecesora, Márquez no quiso achacar a las diferencias de las motos el no haber alcanzado el podio en Qatar.

"No, son más rápidos", dijo sobre Bagnaia y Martín.

"Uno es campeón del mundo y el otro es segundo [en el campeonato en 2023].

"Y son mucho más rápidos que los otros el año pasado en la segunda parte. Así que no creo que sea sólo la GP24.

"Tengo mi moto, tengo mis herramientas y cuando firmé mi contrato ya sabía lo que tendría. Así que la moto funciona bien y la moto es esa".