Márquez explica su caída en Austin: "Ha sido culpa de los frenos"

Se había completado ya la mitad de la carrera de MotoGP del Gran Premio de las Américas, la misma distancia cubierta que en la carrera sprint del sábado, y los aficionados norteamericanos presentes en el trazado de Austin se levantaron de sus asientos y empezaron a celebrar y vitorear el adelantamiento que Marc Márquez estaba realizando, por dentro, al joven debutante Pedro Acosta para colocarse primero y liderar la carrera, por primera vez desde que está en Ducati.

La primera victoria de Marc Márquez tras dejar Honda y abrazar el sueño de correr con el equipo satélite Gresini estaba ahí delante, a solo 10 vueltas, unos 50 kilómetros… pero la moto dijo basta y se desplomó en la curva 11, devolviendo el liderato de la carrera, de nuevo, al joven debutante y, quién sabe, reemplazo generacional.

"Me dolió porque hoy había velocidad y ganas", resumió Marc el cabreo que llevaba al final de la carrera."Cuando cometo yo un error lo digo, pero hoy tuve problemas con el freno delantero. Esa caída la provocó el freno delantero", señalo a un fallo mecánico de la moto italiana.

"Lo importante es que me he caído liderando. Este año era para saber si era competitivo, o no", evaluó, se supone, con resultado positivo. "Fue una carrera lo que duró (el freno)", dijo, aunque admitió que estar molesto."Más que enfadado estoy frustrado", aclaró.

"Estos problemas con los frenos son de juventud. Nos estamos conociendo con el equipo. Lo más importante es que esto se pueda resolver", trató de quitar hierro al asunto. "En toda la carrera estuve pensando en esos frenos delanteros, porque mis sensaciones cambiaban en cada frenada", dijo sobre aviso del problema.

"Estos problemas son normales en un proyecto nuevo. Hemos tenido un problema, y ahora hay que encontrar la respuesta. En los datos sabemos que hubo un problema. Apreté los frenos, no pasó nada, volví a apretarlos y tampoco respondieron", zanjó.