Márquez explica la causa de su desastrosa arrancada en Austria

El piloto de MotoGP del equipo Gresini Marc Márquez ha explicado por qué no pudo activar el dispositivo de altura de pilotaje en la salida del Gran Premio de Austria.

El seis veces campeón del mundo de MotoGP tardó mucho en arrancar desde la tercera posición de la parrilla en la carrera del domingo en Spielberg, lo que provocó que fuera inmediatamente engullido por varios pilotos en el paso por la primera curva.

Para empeorar las cosas, fue golpeado por la Pramac Ducati de Franco Morbidelli en la frenada, forzándole a irse largo en la escapatoria de asfalto y cayendo hasta la 13ª posición.

Inmediatamente quedó claro que la sorprendente salida se debió a que el dispositivo de holeshot no funcionaba como se esperaba.

Márquez ha revelado que el problema se remonta a la rotura de la válvula de un neumático en la parrilla de salida, que obligó a los mecánicos de Gresini a desplazarse al garaje de Michelin para cambiar la llanta.

Aunque no hubo retrasos para el piloto de 31 años, la temperatura de los neumáticos cayó muy por debajo de los niveles que le hubiera gustado, y se distrajo demasiado en la vuelta de formación al intentar calentar la goma.

Explicando lo sucedido momentos antes del inicio de la carrera, Márquez dijo: "Hoy hemos tenido mala suerte.

"Todo lo que nos podía haber pasado, nos ha pasado. Empezando por un problema técnico media hora antes de la carrera.

"Cuando los mecánicos iban a montar el neumático, comprobaron la presión y se había roto una válvula.

"Tuvieron que acudir rápidamente a Michelin, cambiando el neumático de una llanta a otra y perdiendo temperatura la goma.

"La principal opción era cambiar el neumático si no les daba tiempo, pero les dio tiempo y preferimos salir con el neumático aunque no estuviera a la temperatura adecuada.

"En la parrilla me dijeron que tuviera cuidado en la vuelta de calentamiento, para que el neumático cogiera temperatura. Estaba más centrado en eso que en lo que tenemos que hacer ahora y no he conectado bien el dispositivo de salida".

Marc Márquez, Gresini Racing Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"En la última recta he frenado y he enganchado bien el dispositivo delantero, pero luego he vuelto a frenar y [se] ha desenganchado.

"Entonces no tenía suficiente velocidad. Sin el dispositivo delantero era difícil salir bien".

MotoGP prohibirá las ayudas electrónicas a partir de 2027 como parte de la revisión de su reglamento, que también contemplará el paso a motores de 850cc.

Sin embargo, Márquez no cree que haya motivos para prohibir antes los dispositivos de altura de pilotaje por motivos de seguridad sólo porque él cometiera un error en Austria.

"Tendremos una prohibición pero en el 27, así que por supuesto que ya hicieron una solución", dijo. "Pero de aquí al 27, como ha demostrado KTM este fin de semana [con la moto de pruebas de Pol Espargaró], veremos muchas cosas [nuevas].

"Pero el dispositivo de altura delantera es para todos, y hoy ha sido así y ha sido un error mío. No podemos prohibir un dispositivo porque yo haya cometido un error, en el pasado otros pilotos lo hicieron [como nosotros]".

Y añadió: "Ahora tenemos muchas cosas en la moto. Algunos pilotos explican que cuando llegan a Moto2 tienen muchas cosas que hacer".

Marc Márquez, Gresini Racing Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Hoy he puesto más atención en poner la temperatura del neumático y he estado menos concentrado en el dispositivo delantero. Engancho y pensando en el neumático delantero, vuelvo a desenganchar, bajando la presión para aumentar la temperatura".

Los problemas de Márquez en los primeros compases de la carrera fueron especialmente frustrantes, ya que en Spielberg se había mostrado mucho más cerca de los aspirantes al campeonato Francesco Bagnaia y Jorge Martín que en las carreras anteriores.

Tras el sprint del sábado, se sintió sólo medio paso por detrás del dúo de cabeza, a pesar de haber perdido la segunda plaza a cinco vueltas del final.

"En Catalunya acabamos segundos [en el sprint] y terceros [en el gran premio], pero fue uno de los peores fines de semana para nosotros", dijo. "Este fin de semana ha sido uno de los mejores, el feeling con la moto, la velocidad en los entrenamientos, en el warm up, en los entrenamientos clasificatorios, pero cero puntos ayer y cuarto puesto hoy.

"Pero la velocidad real está ahí, he disfrutado mucho este fin de semana".