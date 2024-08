Márquez lamenta su caída en la carrera sprint en Silverstone

Marc Márquez dice que no tuvo ningún "aviso" antes de caerse en el sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP en Silverstone a poco más de una vuelta para el final.

El piloto de Gresini rodaba en cuarta posición en los compases finales de la carrera de media distancia del sábado, tras haberse recuperado de una difícil clasificación que le había dejado séptimo en la parrilla.

Pero en la penúltima vuelta, el español se fue ligeramente largo y perdió el tren delantero antes de que golpeara la cubierta y derrapara sobre la trampa de grava al borde de la pista.

Aunque pudo volver a montar su maltrecha GP23, el seis veces campeón se vio obligado a devolver la moto a boxes, y se mostró visiblemente frustrado mientras ocupaba su puesto en el garaje.

Márquez fue uno de los pocos pilotos que optó por el neumático duro delantero, que ofrece más durabilidad al final de la carrera, pero acabó siendo su perdición al sufrir una pérdida de presión en los neumáticos tras quedarse rezagado respecto al trío de cabeza. Sin embargo, el accidente le sorprendió.

"Estaba muy contento con mi carrera porque mi objetivo era intentar estar en esa quinta posición y lo he conseguido", dijo.

"Me sentía cada vez mejor con la moto, pero ha sido una combinación de cosas. Para poder pilotar así, hemos puesto el neumático duro delantero".

Marc Márquez, Gresini Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Estaba muy al límite en el lado izquierdo. Especialmente en la última vuelta, cuando he empezado a perder mucho el grupo delantero, la temperatura del neumático delantero ha empezado a bajar y en esa curva de izquierdas era más crítica.

"Cuando pones el neumático duro, significa que quizás el agarre está bien, pero el calentamiento es menor porque no se mueve.

"Ahí justo he tocado un poco la línea blanca y he intentado remontar y sin avisar he perdido la parte delantera, pero es así.

"Nosotros vamos superrápidos, ellos van superrápidos. Y como vemos en cada carrera, alguien va a cometer un error".

El piloto oficial de Ducati Enea Bastianini ha conseguido su primera victoria de 2024 en el sprint de Silverstone, superando a Jorge Martín (Pramac) y al poleman Aleix Espargaró (Aprilia).

El resultado permitió a Bastianini acercarse a 11 puntos de Márquez, tercero en el campeonato, pero el español sigue a 56 puntos del líder Francesco Bagnaia después de que éste también se retirara de la carrera.

Márquez reiteró que no se ve como un aspirante realista al título, al tiempo que admitió que se le está complicando la vida con el resurgir de Bastianini.

"Por supuesto que tenemos posibilidades, estamos en los puntos, pero no estamos en posición de luchar por el campeonato", dijo.

Marc Márquez, Gresini Racing Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Desde el GP de Francia, desde Le Mans, estamos salvando domingos en el último minuto", añadió, refiriéndose a salvar resultados decentes después de una mala clasificación.

"Al final puedes salvar uno, dos, tres, pero [habrá alguno] que no salvarás, será otro [en el que] cometerás un error.

"Al final, [hay] tres pilotos [Bagnaia, Martin y Bastianini], especialmente ahora que Bastianini viene muy fuerte, que son constantemente más rápidos que nosotros.

"Así que no podemos hacer nada. Sólo intentamos sobrevivir, intentar no perder muchos puntos, e intentar estar en esa posición de cabeza".