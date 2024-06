Martín culpa a regla de presión de los neumáticos de la aburrida carrera en Italia

La carrera de Mugello se ha caracterizado por un número limitado de cambios de posición en cabeza tras la primera vuelta, mientras los pilotos circulaban en formación detrás del líder Francesco Bagnaia en un día caluroso y soleado en Italia.

A tres vueltas del final parecía que la carrera se había animado, con Martin acercándose a tres décimas del piloto oficial de Ducati Francesco Bagnaia después de que éste sufriera una repentina caída en su ritmo.

Pero Bagnaia fue capaz de recuperar la velocidad una vez más y llegar a la meta en la que fue sin duda la carrera menos entretenida de una temporada 2024 por lo demás emocionante.

Martín, que no pudo hacer mucho ante Bagnaia a pesar de mantenerse a un segundo del defensor del título durante toda la carrera, afirma que los altos niveles de presión de los neumáticos significaron que hubo muy pocas oportunidades de adelantamiento para los pilotos en Mugello.

Cada piloto está obligado a rodar por encima de la presión de neumáticos estipulada durante el 50% de la distancia de un gran premio o se arriesga a ser sancionado con una penalización de tiempo al final de la carrera.

"Realmente estaba pensando en [adelantar a Bagnaia por el liderato]", dijo Martin. "Pero estamos tan al límite con las temperaturas delanteras durante la temporada, estos últimos años, con la presión límite.

"Cuando estás tres décimas o más cerca es imposible acercarse aún más. El piloto de delante [tiene que] cometer un error o es imposible hacer la maniobra".

Francesco Bagnaia, Equipo Ducati Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Es una pena que no tengamos más espectáculo porque creo que sin esa regla tendría la oportunidad de adelantar.

"Pero la segunda posición era mi sitio hoy, pero con este error, era la tercera".

El compañero de equipo de Bagnaia, Enea Bastianini, fue el responsable de los dos únicos adelantamientos dentro de los cinco primeros en los últimos compases de la carrera, ya que primero rebasó a Marc Márquez (Gresini) por la tercera plaza antes de pasar a Martin en la última curva para robarle la segunda posición.

Martin admitió que fue su error el que le hizo perder cuatro puntos con respecto a su rival por el título, Bagnaia, pues ya había aflojado al pensar que la segunda plaza estaba asegurada.

"Fue una gran frustración después de la línea de meta porque perder una posición en la última curva me dolió bastante", dijo.

"Fue más un error mío. Vi en el pitboard ocho décimas de segundo, así que estaba tranquilo. Estaba apretando pero no al límite. No quería chocar porque sabía que Pecco ya estaba lejos.

"Pensaba que no había nadie y entonces oí su moto y me dije que no me iba a pasar a mí. Confía en mí, este error no me volverá a pasar".