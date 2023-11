Martín: Quería presionar a Pecco para que fallara, pero yo fallé

Con la cuarta plaza de este domingo, el español se queda a 14 puntos de Pecco Bagnaia, que este fin de semana dio un gran paso adelante en la gresca que mantiene con Jorge Martín por el título. Más que por el resultado, porque por primera vez en bastante tiempo el italiano estuvo al mismo nivel que su rival en términos de velocidad, una impresión avalada por la pole position que se llevó el turinés.

Martín, que el sábado cruzó la meta de la prueba al sprint el segundo, justo por delante del actual campeón, se vio rezagado en la primera vuelta, después de irse un poco largo en uno de los primeros virajes. Eso le llevó a tener que superar a Marco Bezzecchi para situarse detrás de Bagnaia. Allí no aguantó mucho antes de lanzarle dos ataques que, sin embargo, fueron muy bien defendidos por el piloto del equipo oficial de Ducati. Tras impedir los dos adelantamientos, el #01 comenzó a ampliar la distancia respecto del chico de Pramac, que se quedó sin respuesta.

Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, en la era de la aerodinámica, la presión de los neumáticos jugó un papel determinante en Sepang, sobre todo en el caso de Martín, según dijo después.

"Lo probé al principio con Pecco, pero en el momento en que la presión de la goma delantera se disparó, empecé a sufrir mucho. Intenté mantener la presión sobre él para que fallara, y quien comenzó a fallar fui yo. A falta de seis vueltas para el final decidí terminar y llevar los puntos para casa", resumió Martín, uno de los integrantes de la parrilla que más sufre a nivel físico, y que en Malasia terminó muy fresco, demasiado para su gusto.

"Fue muy frustrante porque no pude apretar. Ni siquiera me cansé físicamente", subrayó el madrileño, quien, después de este fin de semana declara sentir menos presión por tener que ganar en cada circuito. "Este resultado me quita un poco de presión, porque parecía que tenía que salir a ganar cada carrera. Y con algo menos de presión seguro que iré mejor en Qatar", remachó el #89.