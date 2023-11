Martín: la misión era quitarle puntos a Pecco y lo logramos

El margen que separa al italiano del español es mínimo si tenemos en cuenta que todavía quedan 99 puntos en juego. Este domingo, el actual campeón tendrá otra oportunidad para volver a aumentar la diferencia a su favor, en la misma medida queel aspirante tendrá a su alcance incrementar la presión a la que está sometiendo al turinés.

En el toma y daca que mantienen, Malasia emerge como el escenario que, sobre el papel y según los datos de los ensayos, más iguala las fuerzas de ambos. La 'pole' de Pecco Bagania, que superó a Jorge Martín en una última vuelta de vértigo, les emplazó a ambos a jugársela en la sprint, que si dejamos al margen a Alex Márquez, el ganador, cayó del lado del corredor de Pramac, que siguió en modo remontada.

A pesar de no sentirse tan superior a sus rivales como últimamente, Martín se las apañó para cruzar la meta el segundo, sobreponiéndose a una mala salida que le dejó embotellado entre el pelotón. Eso propició que la presión de su goma delantera se disparara y le hiciera más complicado conducir de la forma habitual. A pesar de ello, el madrileño pudo superar a Enea Bastianini y a Pecco Bagania, para colocarse en una zona más o menos cómoda en la que completó la segunda parte de la prueba.

"El objetivo era recortarle puntos a Pecco y lo conseguimos. No salí demasiado bien porque, seguramente, tomé más precauciones que Pecco y Alex. Eso me dejó el cuarto, y probablemente provocó que la presión se disparara", resumió Martín, contento por haber sacado tajada en unas condiciones delicadas.

"La presión me impidió pilotar cómo lo venía haciendo, no podía inclinar ni hacer paso por curva. Por suerte me pude acostumbrar y eso me permitió atacar a Pecco", añadió el #89, que ya desde el viernes reconoce estar un poco bloqueado a nivel de puesta a punto de su Desmosedici."Este fin de semana me está costando un poco a nivel de puesta a punto. Pero tenemos información e intentaremos dar un paso más con vistas a la carrera larga", remachó Martín.