Martín: Bagnaia se ha puesto nervioso en Valencia

Jorge Martín dejó este viernes en Valencia una de las imágenes de la temporada 2023 de MotoGP. El piloto español es consciente de que necesita agitar el árbol para aumentar sus opciones de título en el Gran Premio de Valencia de este fin de semana, al llegar con una desventaja de 21 puntos con respecto a Pecco Bagnaia. Y lo hizo, en una táctica que le dio resultado.

Tras una primera sesión de libres de tanteo, en la que fue tercero a dos décimas y media de su compañero Johann Zarco(y en la que fue sancionado con 500 euros de multa por molestar en las prácticas de salida después de la acción en pista), el de San Sebastián de los Reyes mostró su estrategia al final de la Práctica. Y es que, cuando ya tenía prácticamente asegurado su pase a la Q2, se dedicó a molestar a su rival por el título para ponerle nervioso.

Y es que Martín se dedicó a seguir de forma continua la rueda de Bagnaia en los minutos finales. No para ser más rápido, sino para buscar el error del italiano y aumentar sus opciones. Le siguió en la pista, en los boxes, provocando que Davide Tardozzi fuera a su posición entre risas para decirle que saliera sin esperar a Pecco, y hasta por las escapatorias. Y al final, le salió la jugada. Martín pasó a la Q2 segundo, con un 1:29.289, y Bagnaia quedó 15º y condenado a la Q1. Al vigente campeón le costó hacer su vuelta con Martín siendo una prolongación de su moto, y para colmo se encontró con un par de banderas amarillas que le arruinaron sus últimas balas.

Tras los entrenamientos del viernes, Martín explicó a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, cómo se había sentido y en qué había consistido su marcaje al hombre de Pecco Bagnaia.

"Me he encontrado bien, sobre todo por la tarde, cuando hemos dado un paso adelante", empezó diciendo. "Hemos tenido que llevar a cabo una estrategia complicada; hacer una vuelta rápida con una goma media que no me gusta. Todo salió como esperábamos. He hecho un marcaje a Pecco para saber cómo va, para saber sus puntos fuertes y débiles. Pensaba que iba a tirar. Era importante meterle en alguna dificultad".

Martín reconoció que esta vez sí hubo cierta tensión, a pesar de su cordial relación, y destacó el juego psicológico necesario para una situación así:"Ha habido tensión. No es algo que me guste hacer el buscar ruedas, siempre voy solo, pero teníamos la necesidad de meter algo de presión, dificultar las cosas. Se ha puesto un poco nervioso. Obviamente no iba cómodo con mi presencia al lado. Es una imagen que no me gusta dar, pero también es bueno un poco de estrategia y juego psicológico".

El #89 reconoció después que incluso en su equipo se plantearon pasar por la Q1 de forma deliberada, para que Bagnaia tuviera un puesto menos para pasar, aunque lo descartaron por el riesgo, dejándolo en manos de otros posibles aliados:"No sé hasta qué punto [Pecco] estaba tirando o tiene margen, pero tener que pasar por la Q1 no es lo mejor. Es la condición ideal [para Jorge]. Creo que incluso sería mejor si yo estuviera también en la Q1, porque así tendría una plaza menos. Nos lo planteamos, pero sería correr demasiado riesgo. He visto a Fabio, Alex Márquez y Bastianini, que podrían dejarle fuera".

"Creo que es importante en que se meta a gente en medio", remachó Martín de cara a dos días que pueden ser muy movidos en la decisión del título de 2023.